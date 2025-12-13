Ä¶°ìÎ®´ë¶È¤¬¼«¾Î¡¦ºÇ¹â¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ë¡Öº£Æü¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤ËÂçºå¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡ª ¶Á¤¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡¡Ä¶°ìÎ®´ë¶ÈvsÄ¶Í¥½¨³ØÀ¸¤Îµ¿»÷½¢³è¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ABEMA¡Ø¥¥ã¥ê¥¢¥É¥é¥Õ¥È ¥·¡¼¥º¥ó3 #9¡Ù¤¬12·î12Æü¤ËÇÛ¿®¡£Ä¶°ìÎ®´ë¶È¤¬¼«¾Î¡¦ºÇ¹â¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ë¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼«¾Î¡¦ºÇ¹â¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢»öÁ°ÌÌÀÜ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿³ØÀ¸¤¬¡¢ÉþÁõ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó·Á¼°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Í³¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç2Ê¬´Ö¤Î¼«¸ÊPR¤ò¼Â»Ü¡£27¿·Â´¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´ë¶È¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢ÌÌÀÜ´±¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÄ¶°ìÎ®´ë¶È¤Î¼ÂºÝ¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¿¤Á¡£13¼Ò15¿Í¤Ë¤è¤ë7Ê¬´Ö¤Î¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤òÀß¤±¡¢¼«¼Ò¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò5¤È²¾Äê¤·¤Æ10ÅÀËþÅÀ¤ÇºÎÅÀ¤¹¤ë¡£³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤¬´ë¶È¤Ë¶Á¤¯¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ëÀä¹¥¤ÎÉñÂæ¤À¡£
¡¡¾åÃÒÂç³ØË¡³ØÉô¤ËÄÌ¤¦¹â¶¶ÍÎÅÐ¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤Ò¤í¤È¡Ë¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø¡¦¹â¹»¡¦Âç³Ø¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁÈ¿¥¤ÎÂåÉ½·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤ò¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡×¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Âç³Ø¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÂåÂØ¤ï¤ê¤ÎºÝ¤Ë³èÆ°Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¾µÇ§¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÁí²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢³Ø¶È¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Ä¤ÄÌµ¿ÔÂ¢¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÀº¿À¤Ç¤â¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£¼«¿È¤ò¡Ö¾ï¤ËµÕ¶¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼þ¤ê¤òÌÀ¤ë¤¯¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÇä¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤ò°ìÈÖ¤ËÃÖ¤¯ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÊõÃ«ÂÀÏº¡ÊÉÔÆóÀ½Ìý³ô¼°²ñ¼Ò ¿Í»öÁíÌ³ËÜÉô ¿Í»öÁíÌ³ÉôÌç ÉôÌçÄ¹¡Ë¡§º£Æü¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤ËÂçºå¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¡¼¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¾úÀ®¤·¤¿ÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â¶¶¡§¥µ¡¼¥¯¥ë³èÆ°¤Î¼´¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ËÎÏÁ´°÷¤¬Æ±¤¸²ó¿ô»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÅçÀ¬¸ã¡ÊZenken³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò¡Ë¡§¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤ò°ìÈÖ¤ËÃÖ¤¯ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡§¿ÍÀ¸¤Ç¿É¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¿Í¤Î¾Ð´é¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Í¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â»ä¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ï¤³¤ì¤Ç¾¡Éé¡×
¡¡´ë¶È¤ÎºÎÅÀ¤Ï¡¢²¼¤Ï3ÅÀ¡¢¾å¤Ï10ÅÀ¤ÈÂç¤¤¯¤Ð¤é¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö10ÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¤¿ÉÔÆóÀ½Ìý³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡£º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ï¤³¤ì¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¤È¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡¡Ö7ÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¤¿ÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±¿¹Ò´ë²èÉô¡Ë¤Ï¡Ö¡Ø¥Á¡¼¥à¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ³Ø¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö5ÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¤¿ÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±¿¹Ò´ë²èÉô¡Ë¤Ï¡ÖÁí²ñ¤ÎÃÊ¼è¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ØÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬ºÇÅ¬¤ËÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤âÍß¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¹â¶¶ÍÎÅÐ¤µ¤ó¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×