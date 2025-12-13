¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù»ûÈøæâ¤¬¼ç±é¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤ÎÉã¿ÆÌò¤Ë¡ª¡ÖÈà½÷¤¬¼ç±é¤À¤«¤é½Ð±é¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ë2026Ç¯1·î8Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢»ûÈøæâ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÈà½÷¤¬¼ç±é¤À¤«¤é½Ð±é¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë»ûÈø¤Ï¡¢¿·³ã¤ÇÊë¤é¤¹Àµ»Ò¡Ê¾¾Åè¡Ë¤ÎÉã¿Æ¤ò±é¤¸¤ë¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¾Åè±é¤¸¤ë¡È·è¤·¤ÆÃ¦ÀÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡ÉÅìµþ¹ñÀÇ¶É¤ÎÉÒÏÓÄ´ºº´±¡¦ÊÆÅÄÀµ»Ò¡Ê¤è¤Í¤À¡¦¤»¤¤¤³¡Ë¤¬°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¼Ò²ñÇÉÄË²÷¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¡£
¡¡Åìµþ¹ñÀÇ¶É¡¦»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡£¿¦°÷¤Î°µÅÝÅª¤Ê¾ðÊó¼ý½¸Ç½ÎÏ¤ÈÄ´ºº¥¹¥¥ë¤Ï¡È¥Þ¥ë¥µ¡É¡Ê¹ñÀÇ¶Éºº»¡Éô¡Ë¤ò¤·¤Î¤°¤È¤¤¤ï¤ì¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤¬¸«¤Ä¤±¤ë±£¤·½êÆÀ¤ÏÇ¯´Ö¿ô²¯±ß¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ã¦ÀÇ¼Ô¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤ë¤³¤ÎÉô½ð¤Ï¡ÔÀÇÌ³Ä´ºººÇ¸å¤Î¤È¤ê¤Ç¡Õ¤Ç¡¢¡ÈÎÁ¡É¤ÎÊÆÊÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ô¥³¥á¡Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ô¥³¥á¡Õ¤ÎÃæ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉô½ð¡ÔÊ£»¨¹ñÀÇ»ö°Æ½èÍý¼¼¡Õ¡á¡ÔÄÌ¾Î¡¦¥¶¥Ã¥³¥¯¡Õ¡£¾¾Åè±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄÀµ»Ò¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¡ÈÌñ²ð¤Ê¡É»ö°Æ¤ò°·¤¦¡Ô¥¶¥Ã¥³¥¯¡Õ¤òÁÏÀß¤·¡¢¸ÄÀÇÉ¤¾¤í¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤¿¤Á¤ËÂç¤Ê¤¿¤ò¿¶¤ë¤¦¡£
¡¡»ûÈø¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Àµ»Ò¤ÎÉã¡¦ÊÆÅÄÅÄ¼¡¡£ºÊ¤òË´¤¯¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¿·³ã¤Î¾®¤µ¤ÊÅÄ±à¤Ç±£µïÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÄíºÚ±à¤ÇÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÄ¼¡¤À¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ëÌ¼¡¦Àµ»Ò¤È¤Î´Ö¤Ë¤ÏÈùÌ¯¤Êµ÷Î¥¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¡£°ìÊý¤ÎÀµ»Ò¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¡¢¹â¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤ÎÄ«¤ËÉãÊì¤È3¿Í¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î»Å»ö¤ò¼¤á¤Æº£¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤ÉÆæÂ¿¤¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¾¾Åè¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤À¤«¤é½Ð±é¤ò·è¤á¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿»ûÈø¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡Ù¡Ê2011Ç¯¡Ë¤ò¸«¤¿ºÝ¡¢¡Ö¡È¤Þ¤Ã¤¹¤°¥¹¥Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¡É±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¾¾Åè¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºÇ½ª²ó¤ÇËÍ¤ÈÈà½÷¤¬ÊÂ¤ó¤À»Ñ¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ø»ûÈø¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡È¿Æ»Ò¡É¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ°ú¤¼õ¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ½é¤Ï¡ÖÇ¯ÎðÅª¡¦ÂÎÎÏÅª¤Ë¥¥Ä¥¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ûÈø¤À¤¬¡¢¡ÖÆ±À¤Âå¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¸µµ¤¤Ë¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡È¤¢¤¤¤Ä¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Á°¸þ¤¤ËÊâ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡Ä¤½¤ó¤Ê²¿¤«¤ÎÂ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÅÄ¼¡¤ò±é¤¸¤ë·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ÇÂçÊÑ¿È¤·¤¿¾¾Åè¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢ÀéÍÕÍºÂç¡¢¹â¶¶¹î¼Â¡¢ÂçÃÏ¿¿±û¡¢»ûÈøÁï¤¬½¸·ë¡£¡Ö±³¤â¶â¤â¡¢¸«Æ¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¡¢ÀÇ¶â¤ò¡ÖÀµ¤·¤¯½¸¤á¤Æ¡¢Àµ¤·¤¯»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦Àµ»Ò¤¿¤Á¡Ô¥¶¥Ã¥³¥¯¡Õ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿®¾ò¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤ª»¥¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿£±Ëç¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î8Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË21»þÊüÁ÷¡Ê½é²ó6Ê¬³ÈÂçSP¡Ë¡£
¢¨»ûÈøæâ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£»ûÈøæâ¡ÊÊÆÅÄÅÄ¼¡¡¦Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
º£²ó¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤À¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¤Þ¤Ã¤¹¤°¥¹¥Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¡É±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¾¾Åè¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ç¯ÎðÅª¡¦ÂÎÎÏÅª¤Ë¥¥Ä¥¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç±é¤¬¾¾Åè¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç½Ð±é¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤ÇËÍ¤ÈÈà½÷¤¬ÊÂ¤ó¤À»Ñ¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡Ö»ûÈø¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡È¿Æ»Ò¡É¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ°ú¤¼õ¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³²¿Ç¯´Ö¤«ËÍ¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤À¤È¤«Æ±À¤Âå¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¤·»ÄÇ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÇÐÍ¥¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤¿ËÍ¤ò¸«¤Æ¡È¤¢¤¡¡¢¥³¥¤¥Ä¤Ï¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª ÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±À¤Âå¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¸µµ¤¤Ë¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡È¤¢¤¤¤Ä¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Á°¸þ¤¤ËÊâ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡Ä¤½¤ó¤Ê²¿¤«¤ÎÂ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
