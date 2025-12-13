¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ÎÅß¤Î¥ß¥Ë¥¹¥³¡¼¥Ç¤¬¤«¤ï¤¤¤¤
¡¡À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ö¥¸¡¦¥¨¥é¥º¡¦¥Ä¥¢¡¼¡×¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¼ý¤á¤¿¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÄÉ¤¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡¢¿Íµ¤¿¼ÌëÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªÁ°¤Ç¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¥ë¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤ò¥¥ã¥Ã¥Á
¡¡JusuJared¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î10Æü¡¢¡Ø¥¶¡¦¥ì¥¤¥È¡¦¥·¥ç¡¼¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥³¥ë¥Ù¥¢¡Ù½Ð±é¤Î¤¿¤á¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¡¢¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¥³¡¼¥È¤ò¥ª¥ó¡£¹õ¤Î¥·¥¢¡¼¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤È¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢µÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊüÁ÷¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¡Ø¥¶¡¦¥ì¥¤¥È¡¦¥·¥ç¡¼¡Ù¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ÎÊüÁ÷¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥³¥ë¥Ù¥¢¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¥·¥§¥¢¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï»à¤Ì¤Þ¤Ç¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ò°¦¤·¡¢Èà½÷¤È¤È¤â¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¤¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÌ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÌ¼¤ËËÜÅö¤ËÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà½÷¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡¢³³¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£²¸¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¸¡¦¥¨¥é¥º¡¦¥Ä¥¢¡¼¡×¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¼ý¤á¤¿¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØTaylor Swift ¡Ã The Eras Tour ¡Ã The Final Show¡Ù¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î´ë²èÃÊ³¬¤ÈÉñÂæÎ¢¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Þ¤Ç¤òÄÉ¤Ã¤¿Á´6ÏÃ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ØTaylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era¡Ù¤ò¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¤Þ¤¿º£Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢12ËçÌÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¶¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¡¦¥·¥ç¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ù¤òÈ¯É½¡£½éÆü¤À¤±¤Ç270ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥ÉHOT100¤Ç¤Ï¼ýÏ¿¶ÊÁ´12¶Ê¤¬1°Ì¤«¤é12°Ì¤Þ¤Ç¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Æ±¥Á¥ã¡¼¥È»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
