»°»Í¾¯½÷¡¢¿·¶Ê¡ÖÀê¤¤¤¿¤¤¤Ã¡ª¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Àê¤¤»Õ¤ËÊ±¤·¤¿ÍÅ¤·¤²¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¸ø³«¤â
»°»Í¾¯½÷¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖÀê¤¤¤¿¤¤¤Ã¡ª¡×¤ò2026Ç¯1·î7Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¤Ï¡¢ÀîÅÄ±©Éï»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë12·î13Æü0»þ¤ËSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
³Ú¶Ê¡ÖÀê¤¤¤¿¤¤¤Ã¡ª¡×¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤ò¾¡¼ê¤ËÀê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÊÒÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤Ã¤¿²Ä°¦¤¤¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÀîÅÄ±©Éï»Ò¤¬¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤¿ÍÅ¤·¤²¤ÊÀê¤¤»Õ¤ËÊ±¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬±®¤¨¤ë¡£
2026Ç¯1·î17Æü¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É»Ë¾å½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤Ã¡ª¡ä¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¶Ê¡ÖÀê¤¤¤¿¤¤¤Ã¡ª¡×¤ò¼ç¼´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï³Ú¶Ê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÅ¸³«¤â´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¥ï¥ó¥Þ¥óÅöÆü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òSNS¤ÇÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß¼õÉÕÃæ¤À¡£
¢£¿·¶Ê¡ÖÀê¤¤¤¿¤¤¤Ã¡ª¡×
2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://sunsoogirl.lnk.to/Uranaitai
¢£¡ã»°»Í¾¯½÷1st ONE MAN LIVE¡Ö¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤Ã¡ª¡×¡ä
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Live House ANIMA
»þ´Ö¡§³«¾ì/17:45¡¡³«±é/18:30
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä¤êÎÁ¶â¡§3,400±ß¡ÊÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡§https://eplus.jp/sunsoogirl/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§GREENS 06-6882-1224¡ÊÊ¿Æü12:00~18:00¡Ë
