¡Ú¿ô»ú¤Ç¸«¤ë2025Ç¯¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¡Û1°Ì¤È2°Ì¤Ï¡È300¡ÉÉ¼º¹¤ÎÂçÀÜÀï¡¡¥È¥Ã¥×10¤Ë¤ÏËüÇî´ØÏ¢¤¬3¤Ä¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡¡ÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤·¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤¬12Æü¡¢µþÅÔ¡¦À¶¿å»û¤ÇÈ¯É½¡£º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ë¤Ï¡Ö·§¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤âÀ¶¿å»û¤Ç¤·¤¿¤¿¤á¤é¤ì¤¿¡Ö·§¡×¤Î´Á»ú¡¡Ã£É®¤¹¤®¡ª
¡¡Æ±¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö·§¡×¤ÏÁ´18Ëü9122É¼¤Î¤¦¤Á¡¢12.3¡ó¤Î2Ëü3346É¼¤òÆÀÉ¼¡£ÆÀÉ¼ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ï·§¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¼Ô¿ô¡¦»àË´¼Ô¿ô¤¬¤È¤â¤Ë²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢Ï¢Æü¤Î·§¤Ë¤è¤ë½Ã³²¤¬Â¿¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¶¨²ñ¤Ï¡Ö·§¡×Ç¡Ê¥Ñ¥ó¥À¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÍýÍ³¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤È¸ÀµÚ¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ËÊÖ´ÔÏÂ²Î»³¸©¡¦ÇòÉÍÄ®¤Ë¤¢¤ë¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤«¤é4Æ¬¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤¬Ãæ¹ñ¤ØÊÖ´Ô¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤ÏÍèÇ¯ÊÖ´ÔÍ½Äê¤Î¾åÌîÆ°Êª±à¤Î2Æ¬¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀË¤·¤¯¤âÌó200É¼º¹¤Ç2Ëü3166É¼¡Ê12.2¡ó¡Ë¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÊÆ¡×¡£ºòÇ¯¤«¤éÂ³¤¯¡ÖÊÆ¡×²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ä¡¢¡ÖÊÆ¡×¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤É¤¬ÆÀÉ¼¤ÎÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×10¤Ë¤ÏÂçºåËüÇî´ØÏ¢¤Ç5°Ì¤Ë¡ÖËü¡×¡¢7°Ì¤Ë¤Ï¡ÖÇî¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÆÃ¤Ë4°Ì¤Î¡ÖÌ®¡×¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë´Á»ú¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯ÆÀÉ¼¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¡£
¡¡1°Ì¡¡¡Ö·§¡×2Ëü3346É¼
¡¡2°Ì¡¡¡ÖÊÆ¡×2Ëü3166É¼
¡¡3°Ì¡¡¡Ö¹â¡×1Ëü8300É¼
¡¡4°Ì¡¡¡ÖÌ®¡×6418É¼
¡¡5°Ì¡¡¡ÖËü¡×5656É¼
¡¡6°Ì¡¡¡ÖÊÑ¡×5296É¼
¡¡7°Ì¡¡¡ÖÇî¡×5114É¼
¡¡8°Ì¡¡¡Ö½÷¡×3682É¼
¡¡9°Ì¡¡¡Ö¿·¡×3658É¼
¡¡10°Ì¡¡¡Ö½é¡×3067É¼
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë