¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¤ÎÅÅÆ°¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡ÖID.Buzz¡×¤¬ÆüËÜ¥«ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤Ç2´§
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥Õ¥ëÅÅÆ°¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡ÖID. Buzz¡×¤¬¡¢2025-2026ÆüËÜ¥«ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥Ýー¥È¡¦¥«ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥«ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤Î2´§¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¡È¥ïー¥²¥ó¥Ð¥¹¡É¤Î°Õ¾¢¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢BEV¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤ÈÆÈ¼«À¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È²÷Å¬¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Æ±¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¡ÖID. Buzz¡×¤¬2025-2026ÆüËÜ¥«ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥Ýー¥È¡¦¥«ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥«ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤Î2ÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó(ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¥Ö¥é¥ó¥É ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§¥Þー¥Æ¥£¥ó ¥¶ー¥²)¤¬¡¢º£Ç¯6·î¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅÆ°¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡ÈID. Buzz¡É¤¬¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÆüËÜ¥«ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ(¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹: ÎëÌÚ ¿µ°ì»á)¼çºÅ¤Î2025-2026ÆüËÜ¥«ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤Î°ì¼¡Áª¹Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾å°Ì10¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ö10¥Ù¥¹¥È¡¦¥«ー¡×¤Î±É´§¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢12·î4Æü(ÌÚ)¤Ë³«É¼¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¢Æþ¼Ö¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÍ¥½¨¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ö2025-2026¥¤¥ó¥Ýー¥È¡¦¥«ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤ÈºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö2025-2026¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥«ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤ÎÆó´§¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¡ÈID. Buzz¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡È¥ïー¥²¥ó¥Ð¥¹¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¡ÈType 2¡É(¥¿¥¤¥× ¥Äー)¤Î¥Ø¥ê¥Æー¥¸¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Íè¤¿¤ë¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯³«È¯¤µ¤ì¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥Õ¥ëÅÅÆ°¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÈType 2¡É¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥·¥çー¥È¥ªー¥Ðー¥Ï¥ó¥°¤Î¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë´§¤µ¤ì¤¿ÆÃÂç¤ÎVW¥í¥´¡¢¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡¢¤½¤·¤Æ¥Äー¥È¥ó¥«¥éー¤Î¿§Ê¬¤±¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëLED ¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î´Ö¤ËV»ú·¿¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡È¥ïー¥²¥ó¥Ð¥¹¡É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÈID. Buzz¡É¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¼ÖÆâ¶õ´Ö¤È¥·ー¥È¥¢¥ì¥ó¥¸
¡ÈID. Buzz¡É ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤ÎÂ¿¿Í¿ô¾è¼Ö¤¬²÷Å¬¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë»ö¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¥¿¥¤¥×¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¹¡£¼¼Æâ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢2-2-2¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¤·2ÎóÌÜ¥»¥ó¥¿ー¤ò¥¦¥©ー¥¯¥¹¥ëー¤È¤·¤¿6¿Í¾è¤ê¥Îー¥Þ¥ë¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹»ÅÍÍ(NWB)¤È¡¢2-3-2¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¤òÌó250mm¿Ä¹¤·¤¿7¿Í¾è¤ê¥í¥ó¥°¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹»ÅÍÍ(LWB)¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¹¡¹¤È¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¡¢¥Ñ¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¤Î²÷Å¬À¤ÈÊØÍø¤µ¤Î¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨È´¤«¤ì¡¢¥¹¥Úー¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¾è°÷¤È²ÙÊª¤Î¤¿¤á¤Î¹Âç¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥ó¥°¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¤Î²Ù¼¼ÀÑºÜÎÌ¤ÏºÇÂç2,469¥ê¥Ã¥È¥ë¡¢Ã¦Ãå²ÄÇ½¤Ê3ÎóÌÜ¥·ー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦Í¥¤ì¤¿¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤ÈÎÏ¶¯¤¯²÷Å¬¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¤ò¼Â¸½
¡ÈID. Buzz¡É¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ210kW (286ps)¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯560Nm¤òÈ¯À¸¤¹¤ëÅÅµ¤¥âー¥¿ー¤¬¸åÎØ¤ò¶îÆ°¤·¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¯²÷Å¬¤ÊÁö¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¤Î¡ÈMEB¡É (¥â¥¸¥å¥éー ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ö ¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹) ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¡ÈID. Buzz¡É¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò¥Õ¥í¥¢¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿½ÅÎÌÇÛÊ¬¤ÈÄã½Å¿´²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¶õÎÏÀÇ½¤òÄÉµÚ¤·¡¢CdÃÍ(¶õµ¤Äñ¹³·¸¿ô)¤Ï0.285(²¤½£»ÅÍÍ)¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥ó¥Ýー¥È¡¦¥«ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥«ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤Î¼õ¾ÞÍýÍ³¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£2025-2026 ¥¤¥ó¥Ýー¥È¡¦¥«ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー
¡Ú¼õ¾ÞÍýÍ³¡Û
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó ID.Buzz ¤Ï¡¢BEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤¤¤¦¡¢¸½ºß¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢BEV¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤â¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤¬¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ¤æ¤È¤ê¤¢¤ëµï½»¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¡¢BEV¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥«¥Æ¥´¥êー¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¥ïー¥²¥ó¥Ð¥¹¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿Type 2¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸½ÂåÅª¤Ë·Ñ¾µ¤·¤¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢±¿Å¾¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Þ¤Ç¤â¾Ð´é¤Ë¤¹¤ëÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¢£2025-2026 ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥«ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー
¡Ú¼õ¾ÞÍýÍ³¡Û
¤¤¤Þ¤Ê¤ª¿§êô¤»¤Ê¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥ïー¥²¥ó¥Ð¥¹¡ÊType 2¡Ë¤Î¥Ø¥ê¥Æー¥¸¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¤½¤ì¤ò¸½ÂåÅª¤Ë²ò¼á¤·¤¿ ID.Buzz ¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¶¯¤¤¸ÄÀ¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â²û¤«¤·¤µ¤È°¦¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÍ¥Àè¤ÇÌµµ¡¼Á¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²ÁÃÍ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
ÆüËÜ¥«ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡§https://www.jcoty.org/
¥ê¥êー¥¹Äó¶¡¸µ¡§¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò