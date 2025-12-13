À¤³¦ÅªÌ¾¾¤¬µó¤²¤¿19ºÐ¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¾Íè¤¬¡×¡¡¼ã¼êµ¯ÍÑ¤Ë»ýÏÀ¡ÄÀº¿ÀÌÌ¤Ç¡Ö¸í²ò¤À¤Ê¤È¡×
¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸í²ò¤À¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡×
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ïº£Ç¯10·î¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë³¤³°»ØÆ³¼Ô¾·æÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢U-16 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤Î¹ñÆâ¹ç½É»ØÆ³¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢5Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ØÆ³¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¼ã¼ê¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¡¦¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡¢PSV¥¢¥¤¥ó¥È¥Û¡¼¥Õ¥§¥ó¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ê¤É¤òÎ¨¤¤¤¿¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¡£¡Ö¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¡×¡Ö¥Ï¥¤¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¡×¤ò»Ö¸þ¤·¤¿Àï½Ñ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â¹âÉ¾²Á¡£º£Ç¯10·î¤«¤é¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¤½¤ÎÅ¯³Ø¤ò´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î¤Ë¤Ï»ØÆ³¼Ô¡¦SD¸þ¤±¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡¢11·î¤Ë¤ÏU-18 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤Î²¤½£±óÀ¬»ØÆ³¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¡£¤½¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Î»ë»¡¤Ë¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö²¬»³¤Îº´Æ£Áª¼ê¡×¤È¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤¬¼«¤éÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢º£µ¨¤Î¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿19ºÐ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¾Íè¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ç¤ÏMF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¤òµ¯ÍÑ¤·¤ÆºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼ã¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ã¤¯¤Æ¤âÅöÁ³¡¢½àÈ÷¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î¿®Ç°¤ò»ý¤Ä¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤«¤é»È¤¦¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤âÉ¬Í×¤À¤·¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Éð´ï¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤âÉ¬Í×¤À¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ã¤µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¥×¥í¥°¥é¥àÄ¾Á°¤Î12·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡¦»Ô¸¶¤¬RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ò4-3¤ÇÇË¤Ã¤¿°ìÀï¤â»ë»¡¡£17ºÐ¤ÎMFÉ±ÌîÀ¿¤¬·è¤á¤¿·àÅªÃÆ¤ò¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸í²ò¤À¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤Þ¤À½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢µÕ¤Ë·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤Ï¤¿¤À¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÕ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡J¥ê¡¼¥°¤È¤Ï¡¢ÍèÇ¯6·î¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó´ü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¡£¤½¤Î¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢¡Öº£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¤³¤È¤Ë¡¢Á´¤¯¶½Ì£¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤·¥¯¥é¥Ö¤Î¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£»Ä¤ëÈ¾Ç¯¤ÇÂç¤¤Êºâ»º¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë