作業が捗って超コンパクト！家電屋さんも大号泣の100均電気小物
商品情報
商品名：Type-A 3in1 USB HUB
価格：￥330（税込）
本体サイズ（約）：幅18mm×高さ23mm×長さ56mm
ストラップの長さ（約）：120mm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4984279520147
珍しい形だから省スペースで使える！ダイソーで優秀なUSBハブを発見
作業効率をアップさせてくれるような、便利な電気小物が充実するダイソー。またしても気になる商品を発見しました！
今回ご紹介するのは、こちらの『Type-A 3in1 USB HUB』。PCに直接挿して使える小型のUSBハブです。
価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、電気小物売り場に陳列されていました。
よくあるUSBハブというと、細長い形が多いイメージがあります。
ですが、こちらはあまり見かけないコンパクトな形状なのが特徴です。
さらに、ストラップも付いているので紛失しにくいのが嬉しいです！
USB 3.0が1ポートと、USB 2.0が2ポート搭載されています。
PC側に挿すコネクターは、USB Type-Aとなっています。
USB Type-Aにはキャップが付いているので、ホコリなどが入りにくい点もいいなと思います！
使用方法は一般的なUSBハブとほぼ変わりません。
パソコンなどのUSB Type-Aポートが搭載されている対応機器に、本品のUSB Type-Aコネクターを差し込みます。
コンパクトな形状で配線がスッキリ！3つのポートで仕事が捗る◎
USB1台分の幅で、縦方向に2個、さらに上面に1個挿せるので配線がスッキリします！
こんなに省スペースで使えるのに、計3つのUSBポートが搭載されているという点も魅力的です。
作業が捗る上、邪魔になりにくい作りで、とても気に入りました。
保証書も付いていて、安心して使えるのが高評価ポイント！
購入した際のレシートは必ず取っておくよう注意が必要です。
今回は、ダイソーの『Type-A 3in1 USB HUB』をご紹介しました。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。