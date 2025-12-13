作業が捗って超コンパクト！家電屋さんも大号泣の100均電気小物

見慣れない珍しい形のUSBハブが、なんとダイソーで販売されていました。超コンパクトサイズで省スペースで使えるのに、3つのUSBポートが付いていて作業が捗る優れもの！ストラップも付属しているので、紛失を防げるのもありがたいです。価格は330円（税込）！これには家電屋さんも大号泣レベル…！

商品情報

商品名：Type-A 3in1 USB HUB

価格：￥330（税込）

本体サイズ（約）：幅18mm×高さ23mm×長さ56mm

ストラップの長さ（約）：120mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4984279520147

珍しい形だから省スペースで使える！ダイソーで優秀なUSBハブを発見

作業効率をアップさせてくれるような、便利な電気小物が充実するダイソー。またしても気になる商品を発見しました！

今回ご紹介するのは、こちらの『Type-A 3in1 USB HUB』。PCに直接挿して使える小型のUSBハブです。

価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、電気小物売り場に陳列されていました。

よくあるUSBハブというと、細長い形が多いイメージがあります。

ですが、こちらはあまり見かけないコンパクトな形状なのが特徴です。

さらに、ストラップも付いているので紛失しにくいのが嬉しいです！

USB 3.0が1ポートと、USB 2.0が2ポート搭載されています。

PC側に挿すコネクターは、USB Type-Aとなっています。

USB Type-Aにはキャップが付いているので、ホコリなどが入りにくい点もいいなと思います！

使用方法は一般的なUSBハブとほぼ変わりません。

パソコンなどのUSB Type-Aポートが搭載されている対応機器に、本品のUSB Type-Aコネクターを差し込みます。

コンパクトな形状で配線がスッキリ！3つのポートで仕事が捗る◎

USB1台分の幅で、縦方向に2個、さらに上面に1個挿せるので配線がスッキリします！

こんなに省スペースで使えるのに、計3つのUSBポートが搭載されているという点も魅力的です。

作業が捗る上、邪魔になりにくい作りで、とても気に入りました。

保証書も付いていて、安心して使えるのが高評価ポイント！

購入した際のレシートは必ず取っておくよう注意が必要です。

今回は、ダイソーの『Type-A 3in1 USB HUB』をご紹介しました。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。