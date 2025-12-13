100均のカバーで純正品が映える見た目に！「さすがセンスが神だわ！」

生活感が出がちなアイテムに通すだけで、雰囲気がぱっと明るくなるかわいいカバーをセリアで発見！シフォン素材の軽さや色合いの柔らかさが乙女心をくすぐります♡コードを通せば自然なくしゅっと感が出て、華やかな印象に。飾りのリボンもアクセントになり、見た目の愛らしさ抜群◎ちょっとしたアレンジにもぴったりです。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：コードソックス シフォン

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：1.45m

販売ショップ：セリア

JANコード：4900662760372

シフォン素材がふわっと可愛い♡セリアの『コードソックス シフォン』

セリアをパトロール中、シフォン素材でできた細長いアイテムを発見。

実はこれ、コード用のカバーなんです！生活感を隠しつつ、可愛くアレンジすることができます。

ちょっとした遊び心を感じるアイテムです。

手に取ると、とても柔らかい素材でコードを通しやすい作り。

途中で引っかかることもなく、するするっと通せました。

両端にリボンがついていて、結べばかわいいアクセントに♪

充電ケーブルが可愛くなるだけで不思議とテンションが上がります！なんとも乙女心をくすぐられるデザインです。

くしゅっとさせると華やかになってより可愛い！

推奨コードサイズは長さ約1m。純正のiPhone用充電ケーブルに通してみると、バランスよくくしゅっと寄って、可愛らしい仕上がりに。

そのままでも十分可愛いですが、個人的にはくしゅっとさせたほうが華やかな感じでお気に入りです。

見た目がかわいいのはもちろんのこと、カバーをすることでケーブルに汚れがつきにくくなるのも嬉しいポイント。絡まり防止にも役立つから、無駄な破損を防げそうです。

見た目の効果絶大で、自然と大事に扱おうと思えるから、ケーブルを大切に長く使える気がします。

今回はセリアの『コードソックス シフォン』をご紹介しました。置きっぱなしのコードを隠さずに、むしろ飾る方向に寄せていて、コードが一気に“推しアイテム”化します！

コードの印象をふんわり変えたい方、模様替えや気分転換にも取り入れやすいので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。