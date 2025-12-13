インテリアショップに並んでいてもおかしくない♡100均高見え商品
商品情報
商品名：アレンジフラワーポット（ノーブル）
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480696843
ダイソーをパトロールしていると、季節もの売り場でインテリアショップに並んでいそうなフラワーポットを発見しました。今回ご紹介するのは、その名も『アレンジフラワーポット（ノーブル）』という商品。気になるお値段はなんと￥330（税込）。お値段以上に華やかで高級感のある見た目なので、「ダイソーさん、どこまで進化するの！？」と驚いてしまいました。
お正月に使えるインテリアたちと一緒に並んでいましたが、こちらは通年で飾れるアイテムだと思います。
鉢はセメントみたいな質感で、ずっしりと重みがあり、置いた時の安定感も抜群です。
アレンジもしやすいんです！ダイソーの『アレンジフラワーポット（ノーブル）』
すでにバランスが取れている完成品ですが、造花は抜き差しが可能なのでアレンジもできちゃいます。好きなお花を足したり、アレンジメントベースとして使うのもアリかもしれませんね。鉢やオアシスなどを改めて準備する手間が省けるので、意外と便利な使い方かもしれません…！
カゴなどに入れるとまた雰囲気が変わりますよ。コンパクトなサイズ感なので、玄関・棚上・デスクなど、どこに置いても馴染むのがGOODです。低めのフラワーポットなので、小さい飾り物とも相性が良いです。ダイソー商品とは思えないほどオシャレで高見えするので、見かけたら即買い推奨です♪
今回はダイソーの『アレンジフラワーポット（ノーブル）』をご紹介しました。
上品な色味で飾りやすい、ダイソーのフラワーポット。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。