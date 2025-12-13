インテリアショップに並んでいてもおかしくない♡100均高見え商品

ダイソーをパトロールしていると、季節もの売り場でお洒落なフラワーポットを発見しました。インテリアショップに並んでいそうなクオリティで、お値段はなんと￥330（税込）！とても高見えするので、ダイソーさん、どこまで進化するんだ…！と感動しちゃいました。オールシーズン飾れるアイテムなので、要チェックです♪

商品情報

商品名：アレンジフラワーポット（ノーブル）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480696843

インテリアショップに並んでそう！ダイソーで見つけたフラワーポットをチェック

ダイソーをパトロールしていると、季節もの売り場でインテリアショップに並んでいそうなフラワーポットを発見しました。今回ご紹介するのは、その名も『アレンジフラワーポット（ノーブル）』という商品。気になるお値段はなんと￥330（税込）。お値段以上に華やかで高級感のある見た目なので、「ダイソーさん、どこまで進化するの！？」と驚いてしまいました。

お正月に使えるインテリアたちと一緒に並んでいましたが、こちらは通年で飾れるアイテムだと思います。

鉢はセメントみたいな質感で、ずっしりと重みがあり、置いた時の安定感も抜群です。

アレンジもしやすいんです！ダイソーの『アレンジフラワーポット（ノーブル）』

すでにバランスが取れている完成品ですが、造花は抜き差しが可能なのでアレンジもできちゃいます。好きなお花を足したり、アレンジメントベースとして使うのもアリかもしれませんね。鉢やオアシスなどを改めて準備する手間が省けるので、意外と便利な使い方かもしれません…！

カゴなどに入れるとまた雰囲気が変わりますよ。コンパクトなサイズ感なので、玄関・棚上・デスクなど、どこに置いても馴染むのがGOODです。低めのフラワーポットなので、小さい飾り物とも相性が良いです。ダイソー商品とは思えないほどオシャレで高見えするので、見かけたら即買い推奨です♪

今回はダイソーの『アレンジフラワーポット（ノーブル）』をご紹介しました。

上品な色味で飾りやすい、ダイソーのフラワーポット。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。