¡Ú¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û2°Ì¤Ï¡ÖÀáÌó¤¬ÈþÆÁ¤È»×¤¦¿Í¡×¡¢¤Ç¤Ï1°Ì¤Ï¡©
Êª²Á¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬¿¼¹ï¤À¡£¤µ¤é¤Ë¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¸º¾¯¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¡Ø¶â»ý¤ÁÉã¤µ¤ó ÉÏË³Éã¤µ¤ó¡Ù°ÊÍè¤Î¾×·â¤Î½ñ¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ØJUST KEEP BUYING¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¸¥å¡¼¥êÃø¡Ë¤À¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤ÓÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¡ØTHE WEALTH LADDER ÉÙ¤Î³¬ÃÊ(¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥é¥À¡¼)¡Ù¤¬ÆüËÜ¾åÎ¦¡£¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥®¥ã¥í¥¦¥§¥¤¤âÀä»¿¤¹¤ë¡Ø¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥é¥À¡¼¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾ÈµÜÎË»Ò»á¤Ë´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦»ûÅÄÍÇÆó¡Ë
ÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë
Ãù¶â¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³
Ëè·î¤Î»Ù½Ð¤òºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢³°¿©¤ò¹µ¤¨¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤Ï¶ËÎÏÎ©¤Á´ó¤é¤Ê¤¤¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÏÆÃÇäÉÊ¤òÁÀ¤¤¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¤ÏÏ³¤ì¤Ê¤¯Äó¼¨¤¹¤ë¡£
ÀáÌó½Ñ¤ÎËÜ¤äYouTube¤Ç³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢²È·×Êí¥¢¥×¥ê¤Ç»Ù½Ð¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌµÂÌ¸¯¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤à¤·¤í¡¢¤«¤Ê¤ê²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤À¤È»×¤¦¡£
¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ãù¶â¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÁý¤¨¤Ê¤¤¡£
Í½ÁÛ³°¤Î½ÐÈñ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¥¼¥í¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤ó¤Ê°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
À¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Î¶µ¤¨
À¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØTHE WEALTH LADDER ÉÙ¤Î³¬ÃÊ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¸¥å¡¼¥ê¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢¤ª¶â¤òÃù¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö»Ù½Ð¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¥ì¥Ù¥ë1¡Ê»ñ»º1Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ¡Ë¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ë¤ÏÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¡ØTHE WEALTH LADDER ÉÙ¤Î³¬ÃÊ¡Ù¡ÊP.136¡Ë¤è¤ê
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀáÌó¤¹¤ì¤ÐÃù¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤Ï¡¢¼Â¤Ï¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ºï¸º¤Ç¤¤ë»Ù½Ð¤¬¤½¤â¤½¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
ËÜ½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄã½êÆÀÁØ¤Ï½êÆÀ¤Î100¡ó°Ê¾å¤òÀ¸³èÈñ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢
¼Ú¶â¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿ÆÂ²¤«¤é¤Î±ç½õ¤ËÍê¤Ã¤¿¤ê¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£
¼ýÆþ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬À¸³èÈñ¤Ç¾Ã¤¨¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤ÎÌäÂê¤Ï»Ù½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ýÆþ¤Ê¤Î¤À¡£
¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢1°Ì¤Ï¡©
¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î2°Ì¤Ï¡ÖÀáÌó¤¬ÈþÆÁ¤À¤È»×¤¦¿Í¡×¡£
¸Â¤é¤ì¤¿¼ýÆþ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºï¤ì¤ë»Ù½Ð¤òÉ¬»à¤ËÃµ¤·Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ìÈèÊÀ¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢1°Ì¤Ï¡Öº£¤ÎµëÎÁ¤Ç²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¤¡×
¡Öº£¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¾ºµë¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿»×¹Í¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¡¢¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹²ÄÇ½À¤òºÇ½é¤«¤é¤¢¤¤é¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÀáÌó¤ËÎå¤à°ìÊý¤Ç¡¢¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï²¿¤â¼è¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¾õ¶·¤Ï²þÁ±¤·¤Ê¤¤¡£
ËÜ½ñ¤òÆÉ¤ó¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºï¤ë¤Ù¤¤Ï»Ù½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¼ýÆþ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î»×¹Í¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢ÀáÌó¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖÉÙ¤Î³¬ÃÊ¡×¤ÏÅÐ¤ì¤Ê¤¤¡£
ÀáÌó¤ÎÅØÎÏ¤ò¼ýÆþ¥¢¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¡ÖÉÙ¤Î³¬ÃÊ¡×¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹ÀïÎ¬¤Ë»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¤½¤Î·èÃÇ¤¬¡¢5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØTHE WEALTH LADDER ÉÙ¤Î³¬ÃÊ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¡Ë