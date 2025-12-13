ÇÑÀþ¤«¤éÈ¾À¤µª¡¢¿ÀÅÄÀî¤Î¶¶¾å¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡ÖÅÔÅÅ¡×¤Î°ä¹½¡¡¥ì¡¼¥ë¤ÈÀÐ¾ö¤Î¡È¤ªÊõÈ¯¸«¡É¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤¿Ž¥Ž¥Ž¥¤½¤ì¤«¤é1Ç¯
1965¡Ê¾¼ÏÂ40¡ËÇ¯Âå¡¢¼¡¡¹¤ÈÅÔÆâ¤òÁö¤ëÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤æ¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢Í£°ì»Ä¤µ¤ì¤¿¡ÖÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¡×¡£¡ÈÅìµþ¤µ¤¯¤é¥È¥é¥à¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢»°¥ÎÎØ¶¶ÄäÎ±¾ì¡Ê¹ÓÀî¶èÆîÀé½»¡Ë¤ÈÁá°ðÅÄÄäÎ±¾ì¡Ê¿·½É¶èÀ¾Áá°ðÅÄ¡Ë¤ò·ë¤Ö12.2Km¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤À¡£¤½¤ÎÁá°ðÅÄÄäÎ±¾ì¤«¤é±¹¶¶ÄäÎ±¾ì¡Ê¤¦¤Þ¤ä¤Ð¤·¡¦¤Æ¤¤¤ê¤å¤¦¤¸¤ç¤¦¡¿ÂæÅì¶èÂ¢Á°¡Ë¤Þ¤Ç¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿ÅÔÅÅ39·ÏÅý¤¬ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶¶¤Ï¡ÖÇòÄ»¶¶¡Ê¤·¤é¤È¤ê¤Ð¤·¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡Ë¤Ë¡¢ÅÔÅÅ¤Î°ä¹½¡Ì¥ì¡¼¥ë¤ÈÀÐ¾ö¡Í¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¶¶¤Î²Í¤±ÂØ¤¨¹©»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æµì¶¶¤Î²òÂÎ¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£¤³¤ÎÅÔÅÅ°ä¹½¤Î¤æ¤¯¤¨¤È¡¢²òÂÎÃæ¤ÎÇòÄ»¶¶¤Îº£¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¢¨¥È¥Ã¥×²èÁü¤Ï¡¢¿·½É¶è¿·¾®ÀîÄ®¤ÈÊ¸µþ¶è¸å³Ú¤Î¶èºæ¤òÎ®¤ì¤ë¿ÀÅÄÀî¤Ë²Í¤«¤ë¡ÖÇòÄ»¶¶¡×¤Î²Í¤±ÂØ¤¨¹©»ö¤òÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÅÔÅÅ°ä¹½¡×¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¡£¤³¤¦¤·¤¿¥ì¡¼¥ë¤ÇÍ·¤Ö»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤â¤á¤Ã¤¤ê¸º¤Ã¤¿¡á2024Ç¯10·î16Æü¡¢Ê¸µþ¶è¸å³Ú
¿ÀÅÄÀî¤Ë²Í¤«¤ëÇòÄ»¶¶
¡Öµ®Êý¤Ï¤â¤¦Ëº¤ì¤¿¤«¤·¤é¢ö¡×¤Î²Î»ì¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ë1973¡Ê¾¼ÏÂ48¡ËÇ¯¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¿ÀÅÄÀî¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê ´îÂ¿¾òÃé¡¢Æî¤³¤¦¤»¤Ä¡Ë¡£¤³¤ÎÀî¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯ÅìµþÅÔ»°Âë»Ô¤Ë¤¢¤ë°æ¤ÎÆ¬¸ø±à¤Î¡É°æ¤ÎÆ¬ÃÓ¡É¤ò¿å¸»¤È¤¹¤ë°ìµé²ÏÀî¡¦¿ÀÅÄÀî¤Î¤³¤È¤À¡£¼«Á³¤ÎÎ®¤ì¤ò»ý¤ÄÅìµþ¤ÎÀî¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¿ÀÅÄÀî¤È¸ÅÀî¡¢ÌÜ¹õÀî¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£²Í¤«¤ë¶¶¤Ï140¤ò¿ô¤¨¡¢¿åÌç¶¶¡Ê»°Âë»Ô¡Ë¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¿ùÊÂ¶è¡¢ÃæÌî¶è¡¢¿·½É¶è¡¢ËÅç¶è¡¢Ê¸µþ¶è¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¡¢Ãæ±û¶è¤ÈÎ®¤ì¡¢ºÇ¸å¤ÎÌø¶¶¡ÊÂæÅì¶èÌø¶¶¡Ë¤ò·Ð¤Æ¶ùÅÄÀî¤Ø¤ÈÃí¤¬¤ì¤ëÎ®Ï©±äÄ¹24.6km¤ÎÃæ¾®²ÏÀî¤À¡£
¿ÀÅÄÀî¤ÎÃæÎ®°è¤È¤Ê¤ë¿·½É¶è¿·¾®ÀîÄ®¤ÈÊ¸µþ¶è¸å³Ú¤Î¶èºæ¤Ë²Í¤«¤ë¡ÖÇòÄ»¶¶¡Ê¤·¤é¤È¤ê¤Ð¤·¡Ë¡×¤Ï¡¢±ý¸Å¤Î»þÂå¤«¤é¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁ°¸åÌó2km¤Î¶è´Ö¤Ï1970¡Ê¾¼ÏÂ45¡ËÇ¯¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¹¾¸ÍÀî¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÇòÄ»¶¶¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇòÄ»¥¬ÃÓ¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÃÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¶¶¤ÎÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤µ¤ì¤ë¡£
1968¡Ê¾¼ÏÂ43¡ËÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¶¶¤Î¾å¤òÅÔÅÅ39·ÏÅý¡ÊÁá°ðÅÄÄäÎ±¾ì¡Á±¹¶¶ÄäÎ±¾ì¡Ë¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÅÔÅÅ¡ÊÉÚºäÀþ¡Ë¤Ï¡¢¶¶¤òÅÏ¤ë¤È¡Ö°ÂÆ£ºä¡×¤È¤¤¤¦66.7¢ó¡Ê¥Ñ¡¼¥ß¥ë¡¿1¥¥í¿Ê¤ó¤Ç66¡¦7£í¤Î¹âÄãº¹¤¬¤¢¤ë¡Ë¤Îºä¤ò¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¡¢½ÕÆüÄÌ¤ê¡Ê¹ñÆ»254¹æÀþ¡Ë¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Ï©Àþ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇòÄ»¶¶¡×¤Î°ÌÃÖÁê´Ø¿Þ¡£ÃÏ¿Þ¾å¤ÇÃå¿§¡ÊÜô¿§¡Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ï¡Öµì¹¾¸ÍÀîÄ®¡×¡Ê1964¡¿¾¼ÏÂ39Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÄ®Ì¾¡Ë¤ò¼¨¤¹¡á¸½ÃÏ°ÆÆâÈÄ¤ËÉ®¼Ô²ÃÉ®
1936¡Ê¾¼ÏÂ11¡ËÇ¯°ÊÁ°¤ÎÇòÄ»¶¶¡£¾®ÀÐÀî¶è»Ë¡Ì1935Ç¯´©¡Í¤è¤ê¡á»ñÎÁ½êÂ¢¡¿JLNA
°ÂÆ£ºä¤È´¬ÀÐÄÌ¤ê¡Ê¶èÆ»889¹æÀþ¡Ë¤¬¸ò¤ï¤ë¸òº¹ÅÀÌ¾¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡Ö°ÂÆ£ºä¡×¡á2025Ç¯12·î8Æü¡¢Ê¸µþ¶è½ÕÆü
59Ç¯Á°¤Î°ÂÆ£ºä¤ò²¼¤ê¤Æ¤¯¤ëÅÔÅÅ39·ÏÅý¡Ê3000·Á¡Ë¡£ÅÔÅÅ¡ÊÅö»þ¤Ï»ÔÅÅ¡Ë¤¬³«ÄÌ¤·¤¿»þ¡Ê1909¡¿ÌÀ¼£42Ç¯¡Ë¤Ë´Ë¤ä¤«¤Êºä¤Ø¤È²þ½¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡á1966Ç¯¡¢¼Ì¿¿½êÂ¢¡¿JLNA
¾å¤Î¼Ì¿¿¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¾ì½ê¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¸½¶·¼Ì¿¿¡£º¸¤Î³Ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼ò²°¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤È·ú¤ÆÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡á2025Ç¯12·î8Æü¡¢Ê¸µþ¶è½ÕÆü
¶¶¤Î²Í¤±ÂØ¤¨¹©»ö¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ÅÔÅÅ°ä¹½
ÂæÉ÷¤ä½¸Ãæ¹ë±«¤È¤¤¤Ã¤¿¿å³²¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¡¢2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯7·î¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¿ÀÅÄÀî¤Î²ÏÀî²þ½¤¹©»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÇòÄ»¶¶¡×¤Ï²Í¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢²òÂÎ¹©»ö¤¬¿Ê¤à¤³¤Î¶¶¤Ï¡¢²¿ÂåÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢1936¡Ê¾¼ÏÂ11¡ËÇ¯¤Ë²Í¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¤³¤Î¶¶¤Ë¤Ï¡¢¸Å¤¯¤Ï1909¡ÊÌÀ¼£42¡ËÇ¯¤«¤éÅìµþÅÔÅÅ¼Ö¡áÄÌ¾Î¡ÖÅÔÅÅ¡×¡ÊÅö»þ¤Ï»ÔÅÅ¡Ë¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¶¶¤Î²òÂÎ¹©»ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¡¢¶¶¾å¤Î¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥ÈÊÞÁõ¤ò¤Ï¤¬¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÅÔÅÅ¤Î¥ì¡¼¥ë¤ÈÀÐ¾ö¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢1968¡Ê¾¼ÏÂ43¡ËÇ¯¤Þ¤Ç¡ÖÇòÄ»¶¶¡×¤òÅÏ¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÔÅÅ¡Ì39·ÏÅý¡Í¤ÎÌ¾»Ä¤ê¤Ç¡¢ÇÑÀþ¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÅ±µî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ»Ï©¡Ê¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥ÈÊÞÁõ¡Ë¤Î²¼¤ËËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÇÑÀþ¤«¤é56Ç¯¤Î»þ¤¬²á¤®¡¢¿Í¡¹¤Îµ²±¤«¤é¤â¾Ã¤·µî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬ÆÍÇ¡¡¢½Ð¸½¤·¤¿¤Î¤À¡£
2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯8·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇòÄ»¶¶¤ªÊÌ¤ì²ñ¡×¤¬ºÅ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¶¶¾å¤ËÅÔÅÅ°ä¹½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢Ã¯¤Ò¤È¤êÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö¤ÎÅìµþÅÔ¤â¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ë¿¦°÷¤äµÏ¿¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î¡¢»×¤ï¤Ì¡Ö¤ªÊõÈ¯¸«¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÔÅÅ°ä¹½¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÀª¤ÎÏ·¼ãÃË½÷¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£¸«³Ø´õË¾¼Ô¤¬ÊÂ¤ÖÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤Ï°ÂÆ£ºä¸òº¹ÅÀ¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢¿Í¡¹¤ÎÅÔÅÅ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¶¶¤ÎÀß·×¿ÞÌÌ¤äÅö»þ¤ò²ó¸Ü¤¹¤ë¶¶¾å¤òÁö¤ëÅÔÅÅ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¸«³Ø¼Ô¤Ï³§°ìÍÍ¤ËÀþÏ©¤ò¼è¤ê°Ï¤ß¡¢ÊÄ¾ì»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÍè¾ì¼Ô¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿ÀÅÄÀî¤Î¾åÎ®Â¦¤«¤é¸«¤¿1936¡Ê¾¼ÏÂ11¡ËÇ¯À½Â¤¤Î¹ÝÅ´À½¤ÎÇòÄ»¶¶¡£¤½¤Î¶¶¾å¤òÁö¤ëÅÔÅÅ¡ÊÉÚºäÀþ¡Ë¤Ï39·ÏÅý¤Î6000·ÁÅÅ¼Ö¡£¸½ºß¤Ï¼óÅÔ¹âÂ®5¹æÀþ¤¬¿ÀÅÄÀî¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þÊÕ¤ÎÉ÷·Ê¤Ï°ìÊÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡á1967Ç¯¡¢¼Ì¿¿½êÂ¢¡¿JLNA
ÇòÄ»¶¶¤Î¶¶¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÔÅÅ°ä¹½¡Ì¥ì¡¼¥ë¤ÈÀÐ¾ö¡Í¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬¸«³Ø¤ËË¬¤ì¤¿¡á2024Ç¯10·î16Æü¡¢Ê¸µþ¶è¸å³Ú
56Ç¯¤ÎÌ²¤ê¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿ÅÔÅÅ°ä¹½¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¤Ê·Á¤ò¤·¤¿Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¹ÂÉÕ¤¥ì¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡á2024Ç¯10·î16Æü¡¢Ê¸µþ¶è¸å³Ú
ÇòÄ»¶¶¤ÎÅÔÅÅ°ä¹½°ìÈÌ¸ø³«¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¾¼ÏÂ8Ç¯¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Æ±¶¶¤ÎÀß·×¿ÞÌÌ¡Ì°ìÈÌÀ£Ë¡¿Þ¡¢S:1/60¡Í¡á2024Ç¯10·î16Æü¡¢Ê¸µþ¶è¸å³Ú
¡ÖÇòÄ»¶¶¡×¤ÎÌÃÈÄ¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î¿ÆÃì¡£´°À®Åö»þ¤ÏÃòÅ´À½¡ÊÃòÊª¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯Àè¤ÎÂçÀï¤Î¶âÂ°¶¡½Ð¤Ç¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î´ÊÁÇ¤Ê¤â¤Î¤Ë¼è¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡á2024Ç¯10·î16Æü¡¢Ê¸µþ¶è¸å³Ú
ÇòÄ»¶¶¤ÎÅÔÅÅ°ä¹½°ìÈÌ¸ø³«¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¾¼ÏÂ8Ç¯¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Æ±¶¶¤ÎÀß·×¿ÞÌÌ¡Ì°ìÈÌ¹½Â¤¿Þ¡ÊÂ¦ÌÌ¿Þ¡Ë¡¢S:1/100¡Í¤è¤êÉôÊ¬È´¿è¡á2024Ç¯10·î16Æü¡¢Ê¸µþ¶è¸å³Ú
ÇòÄ»¶¶¤Î¤¤¤Þ
¸½ºß¡¢²òÂÎ¹©»ö¤Ï¿Ê¤ß¹ÝÅ´À½¤Îµì¶¶¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÞÊ¬¤Î°ì¤¬¤¹¤Ç¤Ë²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¡¢²¼Î®Â¦¤ÎÊâÆ»¤À¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤ë¤Î¤ß¤À¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤âÍèÇ¯¤Ë¤Ï²òÂÎ¤µ¤ì¡¢µì¶¶¤Ï´°Á´¤Ë¾Ã¼º¤¹¤ë¡£¶¶¤Î¼þ°Ï¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤Ê¤É¤Ç³ÖÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÆ°×¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¶¶¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÅÔÅÅ°ä¹½¡Ì¥ì¡¼¥ë¤ÈÀÐ¾ö¡Í¤Ï¡¢¶¶¤Î²òÂÎÁ°¤Ë¼è¤ê½ü¤«¤ì¡¢ÊÝÂ¸ÍÑ¤È¤·¤Æ¤½¤Î°ìÉô¤¬¼«¼£ÂÎ¡¢ÇîÊª´Û¡¢Âç³Ø¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤É¤Î20¤«½ê¤Ë¾ù¤êÅÏ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£ÅìµþÅÔ¤Ç¤âÃ±ÂÎ¤ÎÉôºà¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¶µºà¤È¤·¤Æ¥¿¥¿¥ß1¾öÊ¬ÄøÅÙ¤ÎÂç¤¤µ¤Î¤â¤Î¤ò2ÅÀÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÔÅÅ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÉÔÄê´ü¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢±ý»þ¤ò¤·¤Î¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿ô½½¥»¥ó¥Á¤ËÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥ë¤ÈÀÐ¾ö¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿Éôºà¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¾¯¡¹»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ìÔÂô¤ò¤¤¤¨¤Ð¡¢¶¶¤´¤È°ÜÃÛ¤·¤Æ¤½¤Î¾å¤ËÅö»þ¤ÎÅÔÅÅ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤È»×¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
²Í¤±ÂØ¤¨¹©»ö¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¿·¤·¤¤¶¶¤¬´°À®¤¹¤ë¤Î¤Ï3Ç¯¸å¤È¤Ê¤ë2028¡ÊÎáÏÂ10¡ËÇ¯3·î¤ÎÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶¶¤¬²Í¤«¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
ÇòÄ»¶¶¤Î¶¶¾å¤Ç¤ÎÅÔÅÅ°ä¹½¡Ì¥ì¡¼¥ë¤ÈÀÐ¾ö¡Í¤Î¼è¤ê½Ð¤·ºî¶È¤Î¤è¤¦¤¹¡á2024Ç¯11·î13Æü¡¢¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Æ£ÅÄ¹§µ×
²¼Î®Â¦¤«¤é¸«¤¿¹©»ö³«»ÏÁ°¤ÎÇòÄ»¶¶¡á¼Ì¿¿¡¿²ÏÀî¹©»ö¡ÊÇòÄ»¶¶ÄÌ¹Ô»ß¤á¡Ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ÌÅìµþÅÔÂèÏ»·úÀß»öÌ³½ê¡¦ºîÀ®¡Í¤è¤ê
²òÂÎ¹©»ö¤¬¿Ê¤à¹ÝÅ´À½¤ÎÇòÄ»¶¶¡£¸½ºß»Ä¤ë¤Î¤ÏÊâÆ»ÉôÊ¬¤Ë¤¢¤¿¤ëÅ´·å¤Î¤ß¤À¡£¸åÊý¤Ë¸«¤ë¹©»öÍÑ¤Î½Åµ¡¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï²¾·åÉôÊ¬¡á2025Ç¯12·î8Æü¡¢Ê¸µþ¶è¸å³Ú
¹©»öÍÑ¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç°Ï¤ï¤ì¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇòÄ»¶¶¡á2025Ç¯12·î8Æü¡¢Ê¸µþ¶è¸å³Ú
ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¤Î³°³ÔÃÄÂÎ¤¬½êÍ¤¹¤ë¡Ö¶µºà¡×¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÇòÄ»¶¶¤ÎÅÔÅÅ°ä¹½¡Ì¥ì¡¼¥ë¤ÈÀÐ¾ö¡Í¡£Ìó¥¿¥¿¥ß°ì¾öÊ¬¤ÎÂç¤¤µ¤Î¤â¤Î¤ò2¤ÄÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡á2025Ç¯6·î8Æü¡¢¡ÖÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÎÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ê°ìÈÌ¸ø³«¡Ë¤Ç¡£¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Æ£ÅÄ¹§µ×
ÇòÄ»¶¶¤ÎÅÔÅÅ°ä¹½¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡ÖÅÔÅÅ¥«¥Õ¥§¡×
Åìµþ¤µ¤¯¤é¥È¥é¥à¡ÌÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¡Í¤Î½ªÅÀ¡¢»°¥ÎÎØ¶¶ÄäÎ±¾ì¤Î¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÂçÀµ»þÂå¤ËÁÏ¶È¤·¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë»°¤ÎÎØ¡Ê»°¤ÎÎØ¶äºÂ¾¦Å¹³¹¿¶¶½ÁÈ¹ç¡Ë¡×¡£Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¤Î»°¥ÎÎØ±Ø¤«¤é¤âÅÌÊâ5¡Á6Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¤À¡£¤³¤Î¾¦Å¹³¹¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢ÇòÄ»¶¶¤ÎÅÔÅÅ°ä¹½¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë´ó¤êÆ»¤ò¡£
¾¦Å¹³¹¤ÎÆþ¸ý¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢ÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë²¦»ÒÅÅµ¤µ°Æ»¤¬·úÀß¤·¤¿¡Ö»°¥ÎÎØ²¦ÅÅ¥Ó¥ë¡×¤¬¡¢98Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤¿º£¤â¤Ê¤ª·òºß¤Ê¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£1927¡Ê¾¼ÏÂ2¡ËÇ¯¤Ë´°À®¤·¤¿¤³¤Î¥Ó¥ë¤Ï¡¢½êÍ¼Ô¤³¤½Âå¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤Î»Ñ¤òº£¤Ë¤È¤É¤á¤ëµ®½Å¤Ê·úÃÛÊª¤À¡£¥Ó¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢Æü¸÷³¹Æ»¤ËÌÌ¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤ÏÅÔÅÅ¤Î»°¥ÎÎØ¶¶ÄäÎ±¾ì¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄäÎ±¾ì¤«¤é±ä¤Ó¤ëÆ»¤ÎÀµÌÌ¤Ë·ú¤Ä¥Ó¥ë¤Ï¡¢Æü¸÷³¹Æ»¤ØÆÍ¤È´¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Ý¤Ã¤«¤ê¤È¸ý¡×¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¤ÎÄÌ¹Ô¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢Å·°æ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¹¤¤¶õ´Ö¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÅÔÅÅ¤¬Æþ¤ê¤½¤¦¤ÊÂç¤¤µ¤Ê¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Î¶õ´Ö¤ËÅö»þ¤Î²¦ÅÅ¡Ê²¦»ÒÅÅµ¤µ°Æ»¤ÎÎ¬¡Ë¤ÎÀþÏ©¤ò°ú¤¹þ¤ó¤Ç¡¢ÄäÎ±¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ï¤æ¤ë±Ø¥Ó¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢»×¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
ÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¤Î½ªÅÀ¡Ö»°¥ÎÎØ¶¶ÄäÎ±¾ì¡×±Û¤·¤Ë¸«¤ë¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë»°¤ÎÎØ¡Ì¾¦Å¹³¹¡Í¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤ÎÆþ¸ý¡Ê±¦¸åÊý¤ÎÀÄ¤¤²°º¬¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î±¦¤Ë·ú¤ÄÃæÁØ³¬¤ÎÇò¤¤·úÊª¤Ï¡¢µì¡¦»°¥ÎÎØ²¦ÅÅ¥Ó¥ë¤À¡á2025Ç¯12·î11Æü¡¢¹ÓÀî¶èÆîÀé½»
ÅÔÅÅ»°¥ÎÎØ¶¶ÄäÎ±¾ì¤«¤éÆü¸÷³¹Æ»¡Ê¹ñÆ»4¹æÀþ¡Ë¤Ø¤ÈÈ´¤±¤ëÆ»¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµì¡¦»°¥ÎÎØ²¦ÅÅ¥Ó¥ë¡£¤Ý¤Ã¤«¤ê¤È¶õ¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢ÅÔÅÅ¤ÎÅÅ¼Ö¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡á2025Ç¯12·î11Æü¡¢¹ÓÀî¶èÆîÀé½»
»°¥ÎÎØ¶¶±Ø¤½¤Ð¤ÎÆü¸÷³¹Æ»¡Ê¹ñÆ»4¹æÀþ¡Ë±è¤¤¤Ë·ú¤Äµì¡¦»°¥ÎÎØ²¦ÅÅ¥Ó¥ë¡£¡Ö²¦ÅÅ¡×¤È¤ÏÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë¡Ö²¦¡×»Ò¡ÖÅÅ¡×µ¤µ°Æ»¤ÎÎ¬¡á2025Ç¯12·î11Æü¡¢¹ÓÀî¶èÆîÀé½»
¤µ¤Æ¤µ¤Æ¡¢ÏÃ¤òÌá¤½¤¦¡£¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë»°¤ÎÎØ¾¦Å¹³¹¤òÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢¡ÖÅÔÅÅ¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥«¥Õ¥§¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î·úÊª¤Ë¤Ï¡ÖÅÔÅÅ²°¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹ÊÞ¤ÎÆþ¸ýº¸¼ê¤Ë¤Ï¡¢ÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë¡Ö²¦»ÒÅÅµ¤µ°Æ»¡×¤Î±èÀþ°ÆÆâ¿Þ¤È¡¢Æ±Àþ¤òÂêºà¤È¤·¤¿Å´Æ»ÌÏ·¿¤Î¥¸¥ª¥é¥Þ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£±èÀþ°ÆÆâ¿Þ¤Ë¤Ï¡¢µì¡¦»°¥ÎÎØ²¦ÅÅ¥Ó¥ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Å¹Æâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤È¤³¤í¶¹¤·¤ÈÅÔÅÅ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿Å´Æ»ÉôÉÊ¤äÌÏ·¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÅ´¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤â¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤âÅÔÅÅ¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥¸¥ª¥é¥Þ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤Û¤ÉÅÔÅÅ¹¥¤¤ÎÊý¤¬±Ä¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤é¤·¤Êý¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊý¤Ï¸µ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÊÌ¤ÎÊý¤Ë¾ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Å¹Æâ¤ËÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¢¤ëÅ´Æ»´ØÏ¢ÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸µ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Å¹Ì¾¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£É½¤Î´ÇÈÄ¤¬¡ÖÅÔÅÅ²°¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÅ¹ÊÞ¤Î2³¬¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ¾¤¬¡ÖÅÔÅÅ²°¡×¤Ç¡¢¤½¤Î´ÇÈÄ¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¸µ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊý¤Ï¡ÉÂç¤ÎÅ´Æ»°¦¹¥²È¡É¤Ç¡¢Åö½é¤Ï¿ÀÅÄ¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸òÄÌÇîÊª´Û¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢Å´Æ»¥µ¥í¥ó¤ò±Ä¤à¤³¤È¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¼Â¸½¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤¤ì¤º¡¢¤è¤¦¤ä¤¯2019¡ÊÎáÏÂ¸µ¡ËÇ¯5·î¤Ë¤Ê¤ê¸½ºß¤ÎÃÏ¤Ë³«Å¹¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£Å¹Ì¾¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤¬ÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¤Î»°¥ÎÎØ¶¶ÄäÎ±½ê¤ÎÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÅÔÅÅ¥«¥Õ¥§¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡£¤³¤Î¡ÖÅÔÅÅ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¤Ë¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¡É¤ªËÏÉÕ¤¡É¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
Å¹Æâ¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÂÀÊ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÍÑ¤¤¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î²¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÇòÄ»¶¶¤ÎÅÔÅÅ°ä¹½¡×¤Ç·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤¿60cm¤Û¤É¤ËÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥ë¤ÈÀÐ¾ö¡Ê°ñ¾ë¸©»º¤Î³Þ´ÖÀÐ¡Ë¤Î°ìÉô¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Î¶¶¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÔÅÅ39·ÏÅý¤ò¼¨¤¹·ÏÅýÈÄ¤¬°ì½ï¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢Å¹Æâ¤Ë¤ÏÅÔÅÅ¤Î¶³¦ºô¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÁ¤·¤¤ÌÀ¼£»þÂå¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¡ÖÃÊ¥ì¡¼¥ë¡×¤ä¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤Î¤ªÃã¤Î¿å¶¶¤Ç¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ÅÔÅÅ°ä¹½¡ÖÀïÁ°¤ÎÅÔÅÅ¥ì¡¼¥ë¡×¤ò¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÇòÄ»¶¶¤Î¥ì¡¼¥ë¤È¤È¤â¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥Õ¥§¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÅÔÅÅ¤ÈÌ¾¤ÎÉÕ¤¯¡ÖÅÔÅÅ²°¥Ñ¥Õ¥§¡Ê800±ß¡Ë¡×¡¢¡ÖÅÔÅÅ²°¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡Ê600±ß¡Ë¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤´ÅöÃÏ¡¦»°¥ÎÎØ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê1200±ß¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¿´Ìö¤é¤µ¤ì¤ë¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¤â¤Î¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö»°¥ÎÎØ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë»°¤ÎÎØ¾¦Å¹³¹¤È¤·¤Æ¤´ÅöÃÏÊª¤òºî¤í¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¾¦Å¹¼ç¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ³ÆÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤³ÅÔÅÅ¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÌÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Í¡ÖÅÔÅÅ¥«¥Õ¥§¡×¡¢½»½ê¡¿ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶èÆîÀé½»1-15-16¡¢µÙ¶ÈÆü¡¿ÉÔÄêµÙ¡Ê½µ¤Ë1Æü¤À¤±¥é¥ó¥À¥à¤Ë¤ªµÙ¤ß¤·¤Þ¤¹¡Ë¤ª¤è¤ÓÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢±Ä¶È»þ´Ö¡¿10»þ¡Á18»þ30Ê¬¡¢¤¿¤À¤·Ê¿Æü¤ÎÉÔÆÃÄêÆü¤Ë¸Â¤ê¡Á16»þ¤Þ¤Ç¡£¤Ê¤ª¡¢Ê¸Ãæ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë²Á³Ê¤Ï¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢»°¥ÎÎØ¶¶ÄäÎ±¾ì¤Î¤¢¤ë¹ÓÀî¶è¤Ë¤Ï¡Ö»°¥ÎÎØ¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¡Ê½»µïÉ½¼¨¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¤Î»°¥ÎÎØ±Ø¤¬¤¢¤ëÂæÅì¶è¤Ë¤Ï¡Ö»°¥ÎÎØ¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤·¤Æ¾¦Å¹³¹¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö»°¤ÎÎØ¡×¡£µ²±¤Ë»Ä¤ë³¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë»°¤ÎÎØ¡Ê¾¦Å¹³¹¡Ë¤òÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅÔÅÅ¥«¥Õ¥§¡ÊÅÔÅÅ²°¡Ë¡×¡á2025Ç¯12·î11Æü¡¢¹ÓÀî¶èÆîÀé½»
ÅÔÅÅ¥«¥Õ¥§¤ÎÆþ¸ý¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë¡Ö²¦»ÒÅÅµ¤µ°Æ»¡×¤Î±èÀþ°ÆÆâ¿Þ¤ÈÆ±Àþ¤ÎÅ´Æ»ÌÏ·¿¥¸¥ª¥é¥Þ¡á2025Ç¯12·î11Æü¡¢¹ÓÀî¶èÆîÀé½»
ÅÔÅÅ¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹Æâ¡£¼êÁ°¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ç¡¢±ü¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡á2025Ç¯12·î11Æü¡¢¹ÓÀî¶èÆîÀé½»
Æþ¸ý¤òÆþ¤ë¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÅÔÅÅ¤ÎÌÏ·¿¤äÅ´Æ»´ØÏ¢¤ÎÉôÉÊ¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡á2025Ç¯12·î11Æü¡¢¹ÓÀî¶èÆîÀé½»
Å¹Æâ¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¡£°ìÉô¤ÎÀÊ¤Ç¤ÏÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜÊª¤ÎºÂÀÊ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡á2025Ç¯12·î11Æü¡¢¹ÓÀî¶èÆîÀé½»
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼²¼¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÇòÄ»¶¶¤ÎÅÔÅÅ°ä¹½¡Ì¥ì¡¼¥ë¤ÈÀÐ¾ö¤Î°ìÉô¡Í¤È¡¢¤³¤Î¶¶¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÔÅÅ39·ÏÅý¤Î·ÏÅýÈÇ¤Ê¤É¡á2025Ç¯12·î11Æü¡¢¹ÓÀî¶èÆîÀé½»
ÅÔÅÅ¤Î¸Å¥ì¡¼¥ë¤òÊÂ¤Ù¤¿Å¸¼¨¡£±¦¤«¤éÌÀ¼£»þÂå¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿ÃÊ¥ì¡¼¥ë¡¢ÇòÄ»¶¶¤Î¹ÂÉÕ¤¥ì¡¼¥ë¡¢¤ªÃã¤Î¿å¶¶¤Î¹ÂÉÕ¤¥ì¡¼¥ë¡á2025Ç¯12·î11Æü¡¢¹ÓÀî¶èÆîÀé½»
¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë»°¤ÎÎØ¾¦Å¹³¹¤Î¤´ÅöÃÏ¤â¤Î¤òºî¤í¤¦¤È¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö»°¥ÎÎØ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡á¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ÅÔÅÅ¥«¥Õ¥§¡ÊÆ£ÅÄ¹§µ×¡Ë
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿¹©Æ£Ä¾ÄÌ
¤¯¤É¤¦¡¦¤Ê¤ª¤ß¤Á¡£ÆüËÜÃÏÊý¿·Ê¹¶¨²ñÆÃÇÉ¼Ì¿¿µ¼Ô¡£1970Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»ºß³ØÃæ¤«¤é½ÐÈÇ¶È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢°Ê¹ß¡¢¾è¤êÊª¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¼èºà¤ò½Å¤Í¤ë¡£¸òÄÌ»Ë¡¢Å´Æ»µ»½Ñ¡¢Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¡£¸µ¡¦ÆüËÜÅ´Æ»ÅÅµ¤µ»½Ñ¶¨²ñµ»½Ñ¼ç´´¡¢¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¸ø³«¹ÖºÂ³°Éô¹Ö»Õ¡¢ÆüËÜ¼Ì¿¿²È¶¨²ñÀµ²ñ°÷¡¢NPS²ñ°÷¡¢Å´Æ»Í§¤Î²ñ²ñ°÷¡£
¡Úµ®½Å²èÁü¡ÛÇòÄ»¶¶¤òÅÏ¤ëÅÔÅÅ¤ÎÎò»Ë¤ÈÅÔÅÅ¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¡£²òÂÎÃæ¤ÎÇòÄ»¶¶¤Î¤è¤¦¤¹¤â¡Ê27Ëç¡Ë