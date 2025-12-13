Ï·¸å¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡ÖÀÅ²¬¸©¤Î¼«¼£ÂÎ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÀÅ²¬»Ô¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
¾Íè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¸½ºß¡¢¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤ò¤É¤³¤Ç¿´²º¤ä¤«¤ËÁ÷¤ë¤«¤È¤¤¤¦·×²è¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¼«¼£ÂÎ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î3Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ï·¸å¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡ÖÀÅ²¬¸©¤Î¼«¼£ÂÎ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö½»Âð¤Î¹¤µ¤ä½»´Ä¶¡¢µ¤¸õ¤Î²º¤ä¤«¤µ¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤ò°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤¹¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ò·ï¤¬³µ¤ÍÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¿·´´Àþ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³¤ÈÅÔ²ñ´¶¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÅÔ»Ôµ¡Ç½¤¬À°¤¤¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤âË¤«¤Ç¡¢³¤¤ä»³¤â¶á¤¯À¸³è¤ËÊØÍø¤Ê´Ä¶¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£°åÎÅ»ÜÀß¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¿´¤·¤ÆÏ·¸å¤ò²á¤´¤»¤½¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÉÍ¾¾»Ô¤Ï¼«Á³´Ä¶¤¬Ë¤«¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤ËÊØÍø¤Ê»ÜÀß¤âÀ°¤Ã¤Æ¤ª¤ê°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£³¤¤ä»³¤¬¶á¤¯»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ï¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤âÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë°åÎÅ»ÜÀß¤äÇã¤¤Êª»ÜÀß¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¾Íè¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À¸³è¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤â²¹¤«¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿À¸³è¤¬Á÷¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤êÉÍÌ¾¸Ð¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢¸Ð¤ËÍè¤ë¥«¥â¥á¤Ë¥¨¥µ¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¥¦¥Ê¥®¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÏ·¸å¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿´ä¼ê¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:°½ÇµÌ¨)
2°Ì¡§ÀÅ²¬»Ô¡¿42É¼ÀÅ²¬»Ô¤ÏÀÅ²¬¸©¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¡¢ÃæÉôÃÏ°è¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¡¢·ÐºÑ¡¢Ê¸²½¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£ËÌ¤Ë¤ÏÆî¥¢¥ë¥×¥¹¡¢Æî¤Ë¤Ï½Ù²ÏÏÑ¤È¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÍºÂç¤ÊÉÙ»Î»³¤ÎÄ¯Ë¾¤âÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¡£ÆÁÀî²È¹¯¸ø¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢½ÙÉÜ¾ë¸ø±à¤Ê¤É¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÀºß¤·¤Þ¤¹¡£²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Ç¡¢¤ªÃã¤ä¤ß¤«¤ó¤Ê¤É¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤âÍÌ¾¡£ÅÔ»Ô¤ÎÍøÊØÀ¤È¼«Á³¤ÎË¤«¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë½»¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡§ÉÍ¾¾»Ô¡¿107É¼ÉÍ¾¾»Ô¤ÏÀÅ²¬¸©¤ÎÀ¾ÉôÃÏ°è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Ç¡¢¿Í¸ý¤Ï¸©ÆâºÇÂ¿¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÈÉÍÌ¾¸Ð¤ËÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£³Ú´ï¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤Ç±É¤¨¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï»º¶ÈÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÍÌ¾¸Ð¼þÊÕ¤Ï´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤¬Ää¼Ö¤·¡¢¸òÄÌ¤ÎÊØ¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¡£ÅÔ»Ô¤Î³èÎÏ¤È¼«Á³¤¬Î¾Î©¤·¤¿½»¤ß¤ä¤¹¤¤³¹¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
