¥í¥Ã¥Æ¡¦°ÂÅÄ¾°·û¡¢1Æü1ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤È»Íµå¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ËÉÝ¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖÂç¤¤¤¤Î¤ò¤â¤¦1²óÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¡Ö½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ²ù¤·¤¤¡£ºÇ¸å¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ëÆñ¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½©¤«¤é¤Ï³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤ëÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍèÇ¯¤ò¤½¤ì¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î°ÂÅÄ¾°·û¤Ïºòµ¨¤Î55»î¹ç¤ò¾å²ó¤ë93»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÎ¨.243¡¢25ÂÇÅÀ¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥³¡¼¥Á¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¼ç¥È¥ì¤Ï1¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¹Í¤¨¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡£¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤¤¡£½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏÅÔ¾ëÁÈ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢²ÆìËÜÅç¤ÎÎý½¬»î¹ç¤«¤é°ì·³¤Ë¹çÎ®¡£2¡¦3·î¤ÎÎý½¬»î¹ç¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.208¡Ê53¡Ý11¡Ë¡¢5ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³«Ëë¤ò°ì·³¤Ç·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é2»î¹ç¼éÈ÷¸Ç¤á¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢4·î2Æü¤Ë°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï¡ÖÎý½¬ÎÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼¤µ¤ó¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Î1¥ö·îÈ¾¤¯¤é¤¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤ò¡ËÃ»¤¯»ý¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç²á¤´¤·¤¿ºÇ¸å¤Î1½µ´Ö¡¢2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ï¤â¤¦1²óÌá¤½¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÙ¤µ¤ó¤È¤«¤È¥Æ¥£¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦1ÅÙÁ°¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·Á¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ò¥Ã¥È¤â½Ð¤À¤·¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤ÇÌá¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ºÆ¤Ó¥Ð¥Ã¥È¤òÄ¹¤¯»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡5·î15Æü¤ËºÆ¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¾º³ÊÁ°ºÇ¸å¤Î1½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿5·î7Æü¡Á14Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ï¡¢13ÂÇ¿ô7°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.538¤ÈÂÇ¤Á¡¢5·î4Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÆó·³Àï¸å¤Ë°ì»þ.217¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤ÀÂÇÎ¨¤â¡¢14Æü¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¸å¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.268¤Þ¤Ç¥¢¥Ã¥×¡£¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤ÆºÆ¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î10Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤Ï¡¢¶ÌÂ¼¾º¸ç¡¢ÔÏ¹¾ÆØºÈ¡¢Ä¹Ã«Éô¶ä¼¡¤Èºòµ¨¤Þ¤Ç¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Èº¸Åê¼ê¡É¤«¤é°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÌÔÂÇ¾Þ¤òÃ£À®¡£°ÂÅÄ¤Ï¡Ö1ËÜÌÜµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î1ËÜ¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢0¡Ý0¤Î2²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¶ÌÂ¼¤¬2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë±¿¤Ö°ÂÂÇ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¤½¤Î¸å¤ÎÂÇÀÊ¤âº¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÆâÍÆ¤Î¤¢¤ëÂÇÀÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ´ü¡¢º¸Åê¼ê¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ïº¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î»þ¤â¿ôÂ¿¤¯¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´·¤ì¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤âº¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊÕ¤Î´·¤ì¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤Þ¤ÀÂÇÀÊ¿ô¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡6·î28Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢1¡Ý0¤Î½é²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¡ÖºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤È¥´¥í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤·¹¸þ¡£¾åÂô¤µ¤ó¤òÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇµå¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾åÂôÄ¾Ç·¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î148¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥é¥¤¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ËÊü¤Ã¤¿ÆóÎÝÂÇ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸òÎ®ÀïÌÀ¤±¤«¤é¡Ø3ÈÖ¡Ù¤ÎÂÇ½ç¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤¬¡¢°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¥µ¥Ö¤µ¤ó¡Ê¥µ¥Ö¥í¡¼¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ø1Æü1ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È»Íµå¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ»î¹ç¤Ç¤Ï¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡1Æü1ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤È»Íµå¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ëÄ¹ÂÇ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¼èºà¤Ç¤â¡¢¡ÖÄ¹ÂÇ¤ÏºÇ¶á¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·Áý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£7·î13Æü¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤âÄ¹ÂÇ¤âÁá¤¯ÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤â¤É¤ó¤É¤óÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î±äÄ¹¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£
¡¡Âª¤¨¤¿Åö¤¿¤ê¤¬¥´¥í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÇ¤Á¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖºÇ¶á¥´¥í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹ÂÇ¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤¬°ÂÅÄ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÈÆÀÅÀ·÷¡É¤Ç¤ÎÂÇ·â¡£8·î2Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¤·¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç½éµå¤«¤éÁÀ¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È3¡Ý4¤Î9²ó°ì»àËþÎÝ¤Ç¡¢Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤¹ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀÂÇ¤òÊü¤Æ¤Ð¡¢Íâ3Æü¤Ë¤Ï1¡Ý1¤Î9²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¡¢º´¡¹ÌÚ·ò¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î147¥¥í¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ë·è¾¡¤ÎÅ¬»þÂÇ¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£ÉáÃÊ¤Î¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¥µ¥Ö¥í¡¼¸½´ÆÆÄ¤«¤é¡È1Æü1ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤È»Íµå¡É¤Î»ØÎá¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë1°ÂÂÇ¡¦1»Íµå¡È¤òÃ£À®¤·¤¿»î¹ç¤Ï15¡£
¡¡¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½é¤ÎÊý¤Ï»Íµå¤â¼è¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤ËÍè¤Ê¤¤¤È»Íµå¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤º¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ËÉÝ¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ö¥í¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤âÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ÂÁ©¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥Ã¥È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ê¤«»Íµå¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£Âç¤¤¤¤Î¤ò¤â¤¦1²óÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¥µ¥Ö¥í¡¼¤µ¤ó¤«¤é¡È¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤«¤é¡Ê1°ÂÂÇ¡¦1»Íµå¡Ë¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Áá¤á¤Ë1ËÜÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÆâÌî¼êÅÐÏ¿¤ÎÁª¼ê¤Î»ØÌ¾¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¤Ç³°Ìî¼êÅÐÏ¿¤Î»³ËÜÂçÅÍ¤¬¥µ¡¼¥É¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤ê¡¢¾åÅÄ´õÍ³æÆ¡¢ÃÓÅÄÍèæÆ¤Ê¤É¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Â¿¤¤¡£¥ª¥Õ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌøÅÄÍª´ô¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂÇ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ