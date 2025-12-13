º£Ç¯¤Ï¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤ÇÌó20Ëü±ßÄø²Ô¤®¤Þ¤·¤¿¡£¶ÐÌ³Àè¤ÎÇ¯ËöÄ´À°¤Ç¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤ò½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ç¯ËöÄ´À°¤Ë¡ÖÉû¶ÈÊ¬¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¡×¤ÏÄó½Ð¤¹¤ë¤Ù¤¡©
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÎÇ¯ËöÄ´À°¤Ç¤Ï¡¢Éû¶ÈÊ¬¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯ËöÄ´À°¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤«¤éµëÍ¿¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¶ÐÌ³Àè¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤ò¹Ô¤¨¤ë¤Î¤Ï ¼ç¤¿¤ëµëÍ¿¡Ê¥á¥¤¥ó¤Î»Å»ö¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦²ñ¼Ò¤Î¤ß ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¼ýÆþ¤ÏÇ¯ËöÄ´À°¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤Ç¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òËÜ¶È¤Î²ñ¼Ò¤ËÄó½Ð¤·¤ÆÇ¯ËöÄ´À°¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Éû¶ÈÊ¬¤ò´Þ¤á¤ÆÀÇ¶â¤òÀº»»¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç ³ÎÄê¿½¹ð ¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö20Ëü±ß°Ê²¼¤Ê¤é³ÎÄê¿½¹ðÉÔÍ×¡×¤ÏËÜÅö¤«¡©
¤è¤¯Ê¹¤¯¡ÖÉû¶È¼ýÆþ¤¬20Ëü±ß°Ê²¼¤Ê¤é¿½¹ðÉÔÍ×¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÉô¾ò·ï¤Ä¤¤ÎÆÃÎã¤Ç¤¹¡£
1.ËÜ¶È¤ÇµëÍ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤êÇ¯ËöÄ´À°¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë
¡¦µëÍ¿°Ê³°¤Î½êÆÀ¡ÊÉû¶È¤¬µëÍ¿¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î»¨½êÆÀ¤ä»ö¶È½êÆÀ¡Ë¤¬20Ëü±ß°Ê²¼
¡¦µëÍ¿¤È¤·¤ÆÉû¶È¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý³°
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤¬¡ÖµëÍ¿°·¤¤¡×¤«¡Ö¶ÈÌ³°ÑÂ÷°·¤¤¡×¤«¤Ç¥ëー¥ë¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2.µëÍ¿¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
¡ÊÎã¡§Ã»´üÇÉ¸¯¥Ð¥¤¥È¡¢°û¿©Å¹¤ÎÃ±È¯¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¡Ë
¢ª 20Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤â³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Éû¶È¤¬¡ÈµëÍ¿½êÆÀ¡É¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢20Ëü±ßÆÃÎã¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
3.¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡ÊÊó½·°·¤¤¡Ë¤Î¾ì¹ç
¡ÊÎã¡§¥¢¥×¥ê·ÐÍ³¤Ç¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷·¿¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹°·¤¤¤Î»Å»ö¡Ë
¢ª ¼ýÆþ¤«¤é·ÐÈñ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¡Ö½êÆÀ¡×¤¬20Ëü±ß°Ê²¼¤Ê¤é¿½¹ðÉÔÍ×¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê
¢¨¤¿¤À¤·½»Ì±ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ÏÉ¬Í×
³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹
¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤ÇÆÀ¤¿¼ýÆþ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤«¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦Éû¶È¤Î¼ýÆþ¤¬µëÍ¿¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦ËÜ¶È°Ê³°¤ÎµëÍ¿¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦½»Ì±ÀÇ¤òËÜ¶È¤Î²ñ¼Ò¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¡ÊÉáÄÌÄ§¼ý¤òÁªÂò¡Ë
¡¦20Ëü±ßÆÃÎã¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç
ÆÃ¤ËµëÍ¿°·¤¤¤Î¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤Ï¡¢¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤ÇËÜ¶È¤ÎµëÍ¿¤È¹ç»»¤·Áí½êÆÀ¤ò·×»»¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤Ï¡Ö¶ÐÌ³Àè¤Ë¤ÏÄó½Ð¤·¤Ê¤¤¡×
¡¦¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤ÏËÜ¶È¤Î²ñ¼Ò¤ÎÇ¯ËöÄ´À°¤Ë¤ÏÄó½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¦Éû¶È¤¬µëÍ¿°·¤¤¤Î¾ì¹ç¡¢20Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤â³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×
¡¦¶ÈÌ³No.1900 µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¿Í°ÑÂ÷¼ýÆþ¤Ê¤é20Ëü±ß°Ê²¼¤Ç³ÎÄê¿½¹ðÉÔÍ×¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ê½»Ì±ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ÏÉ¬Í×¡Ë
¡¦ºÇ½ªÅª¤ÊÀº»»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¶ÐÌ³Àè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î³ÎÄê¿½¹ð
¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤Ï¼ê·Ú¤Ë¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢ÀÇÌ³½èÍý¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤Î¼ýÆþ¤¬¡ÖµëÍ¿¡×¤«¡Ö¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡×¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£¡¡No.1900 µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¿Í
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー