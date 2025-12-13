¥¨¥¤¥º¤ÎÎ®¹Ô¤Ï¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿!?¡¡¡í¥¨¥¤¥º0¹æ´µ¼Ô¡í¤È¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¡Ú¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¼Ô¡×¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¡Û
Ï¢ºÜ¡Ú¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¼Ô¡×¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¡ÛÂè156ÏÃ
¥¨¥¤¥º¤ÎÎ®¹Ô¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«¡©¡¡´¶À÷¾É¤Î¡Ö¥¼¥í¹æ´µ¼Ô¡×¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¤ï¤á¤Æº¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¤òÀ¸¤à¤À¤±¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡Ö¥¨¥¤¥º¤ò¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÃË¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¥¬¥¨¥¿¥ó¡¦¥Ç¥å¥¬¡£¤Î¤Á¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬ÌÀ³Î¤Ê¸í¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¤Ïµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸í²ò¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²ò¤«¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö0¡Ê¥¼¥í¡Ë¡×¤È¥é¥Ù¥ë¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¤¬¥Ç¥å¥¬
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¢£´¶À÷¾É¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¡×
¸À¤ï¤ì¤Î¤Ê¤¤ÊÐ¸«¤äº¹ÊÌ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¢¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Éé¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉ÷É¾Èï³²¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¡Êstigma¡Ë¡×¤È¸À¤¦¡£
¿Í¼ï¤äLGBTQ¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ê¾ã³·¡Ê¤·¤ç¤¦¤¬¤¤¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÍÑ¸ì¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢9ÏÃ¤Ç¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢77ÏÃ¤ÇSARS¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢91ÏÃ¤Ç¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎã¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´¶À÷¾É¤Ë¤â±ï¿¼¤¤ÍÑ¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
´¶À÷¾É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡Ö·úÂ¤Êª¤äÃÏ°è¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢SARS¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¹á¹Á¤Î¥á¥È¥í¥Ý¡¼¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ê77ÏÃ¡Ë¡¢¥¨¥¤¥º¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¡Ê1980Ç¯Âå¤Î¡Ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¥«¥¹¥È¥íÃÏ¶è¡×¡Ê151ÏÃ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤¬´¶À÷¾É¤ÎÈ¯¿®¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ÷É¾Èï³²¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¡×¤¬¿¢¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¢£¡Ö¥¨¥¤¥º¤ò¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÃË¡×¡©
¥¨¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥¹¥È¥íÃÏ¶è¡Ê151ÏÃ¡Ë¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢ÍÌ¾¤Ê¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¤Î°ïÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¤¥º¤ò¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÃË¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÃË¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÃË¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¥¬¥¨¥¿¥ó¡¦¥Ç¥å¥¬¡ÊGaëtam Dugas¡Ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹·Ï¥«¥Ê¥À¿Í¤Ç¡¢¥¨¥¢¡¦¥«¥Ê¥À¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£1984Ç¯¡¢¥¨¥¤¥º´µ¼Ô¤É¤¦¤·¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÄ´¤Ù¤¿¤¢¤ëÎ×¾²¸¦µæÏÀÊ¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ê¡ö1¡Ë¡£
¡ØAmerican Journal of Medicine¡Ù¤È¤¤¤¦²Ê³Ø»¨»ï¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¿Þ¡Ê°úÍÑ¡¦²þÊÑ¡Ë¡£´Ý¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¥¨¥¤¥º´µ¼Ô¤Ç¡¢¿ÞÃæ¡ÖLA¡×¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¡¢¿ÞÃæ¡ÖNY¡×¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î´µ¼Ô¡£¤³¤Î´¶À÷¼Ô¤É¤¦¤·¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¥Ï¥Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢¡Ö0¡Ê¥¼¥í¡Ë¡×¤È¥é¥Ù¥ë¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¤¬¥Ç¥å¥¬¡ÊÀÖ´Ý¡Ë¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥å¥¬¤¬¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê´¶À÷¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¡£
Èà¤Î¸¡ÂÎ¤ÏºÇ½é¡¢¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¡Ø³°¤Î´µ¼Ô¡Ê"Outsider"¤¢¤ë¤¤¤Ï"Out-of-California"¡Ë¡Ù¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Öpatient "O¡Ê¥ª¡¼¡Ë"¡×¤È¥é¥Ù¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢¡ÖO¡Ê¥ª¡¼¡Ë¡×¤¬¡Ö0¡Ê¥¼¥í¡Ë¡×¤È¸íÆÉ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥¨¥¤¥º¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤é¡¢¥«¥ê¥Ö³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¹ñ¥Ï¥¤¥Á¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï151ÏÃ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥Ç¥å¥¬¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸íÊó¤Ï¡¢Âç¼ê´ûÀ®¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¿Ì¾¤¬²ò¤«¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î¥¬¥¨¥¿¥ó¡¦¥Ç¥å¥¬¤È¤¤¤¦´µ¼Ô¤³¤½¤¬¡Øpatient "0¡Ê¥¼¥í¡Ë"¡Ù¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¨¥¤¥º¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¥Ï¥¤¥Á¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡Ø¥¼¥í¹æ´µ¼Ô¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥Þ¤¬Î®ÉÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Èà¤¬¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅÔ»Ô¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â¡¢¤½¤ÎÎ®ÉÛ¤ò½õÄ¹¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥å¥¬¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ÏÈðëîÃæ½ý¤ÎÅª¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥å¥¬¤Ï¡¢¤³¤Îµ¿Ç°¤òÀ²¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢1984Ç¯¡¢¥¨¥¤¥º´ØÏ¢¿Õ¼À´µ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£¢£¡ÖÊ¬»Ò·ÏÅý³Ø¡×¤È¤¤¤¦ÃµÄåÆ»¶ñ
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¤¥º¥¦¥¤¥ë¥¹¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ê5ÏÃ¡¢151ÏÃ¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¸½ºß¤Î¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â´ØÏ¢¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖSARS¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ä¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤òº¬µò¤Ë¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÅÁÇÅ¤Î¥ë¡¼¥È¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÃµÄå¤Î¤è¤¦¤Ê¸¦µæ¼êË¡¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¬¡Ö¥°¥é¥¹¥´¡¼Ä¹´ü½ÐÄ¥¡Ê87ÏÃ¡Ë¡×¤Ç½¬ÆÀ¤ò»î¤ß¤¿¡¢¡ÖÊ¬»Ò·ÏÅý³Ø¡×¤È¤¤¤¦¸¦µæ¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥²¥Î¥àÇÛÎó¤òÄ´¤Ù¡¢¤½¤ÎÎà»÷À¤«¤é¡Ö·ÏÅý¼ù¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÉ½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Þ¤òºî¤ê¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎà»÷À¡¦¶á»÷À¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¥¦¥¤¥ë¥¹¥²¥Î¥à¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¥¨¥¤¥º¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¥³¥¦¥â¥ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¨¥¤¥º¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤«¤é¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¥³¥¦¥â¥ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ìÇÉÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥ê¥¾¥ÊÂç³Ø¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¦¥©¥í¥Ó¡¼¡ÊMichael Worobey¡Ë¤é¤Ï¡¢1978Ç¯¡Á79Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ±À°¦¼Ô¤Î·ìÀ¶¤ò½¸¤á¡¢¤½¤³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¤¥º¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥²¥Î¥àÇÛÎó¤ò¡¢¡ÖÊ¬»Ò·ÏÅý³Ø¡×¤ÎÊýË¡¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Åö½é¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÁá¤¤70Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¤¥º¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ç¥å¥¬¤¬´¶À÷¤¹¤ë¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¹¤Ç¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¦¥©¥í¥Ó¡¼¤é¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥å¥¬¤Î¸¡ÂÎ¤òºÆ²òÀÏ¤·¡¢¥Ç¥å¥¬¤¬´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¤¥º¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÇÛÎó¤òÄ´¤Ù¡¢¤½¤ì¤ò¡¢1978Ç¯¡Á79Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹ÇÛÎó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ç¥å¥¬¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢70Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¡ÖËöêã¡×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Î¡ÖÁÄÀè¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¥Ç¥å¥¬¤Ï¡¢Åö»þ¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¤³¤Î²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥¤¥º¤ò¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÃË¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥å¥¬¤Î¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¤ÏÀ²¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡ö2¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ç¥å¥¬¤ÎÑÍºá¤òÀ²¤é¤·¤¿¥¦¥©¥í¥Ó¡¼¤é¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë²Ê³Ø»¨»ï¡Ø¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡Ù¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ê¡ö3¡Ë¡£¢£¡Ö´¶À÷¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«¡©¡×
¾åµ¤Î¥Ç¥å¥¬¤ÎÎã¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö´¶À÷¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ææ²ò¤¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯ÁÛ¼«ÂÎ¤¬¡¢´¶À÷¾É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸½ºß¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¡¢Ã¯¤·¤â¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤¢¤ë½¸ÃÄ¤Ë´¶À÷¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¿Í¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥¼¥í¹æ´µ¼Ô¡×¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¤ï¤á¤Æº¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¤òÀ¸¤à¤À¤±¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼¡¤Î´¶À÷¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ö¥¼¥í¹æ´µ¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤ÏÃ¯¤·¤â¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ã¯¤«¤Ë¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¤Îßà°õ¤ò²¡¤¹¹Ô°Ù¤ÏËÝ¡Ê¤Ò¤ë¤¬¤¨¡Ë¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¤òÇØÉé¤¦²ÄÇ½À¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö¥¼¥í¹æ´µ¼Ô¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢²¿¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£´¶À÷¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´¶À÷ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¡¢´¶À÷¤ò¹¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤ë¤è¤ê¤â¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤Ï¤ë¤«¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È»ä¤Ï»×¤¦¡£
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿º´Æ£ ²Â