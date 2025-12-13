¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤± Âè56ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û¥Ø¥Ö¥ó¡¢Ï¢Æü¶âÇû¤ê¤ËÁø¤¦ ¥È¥¤é¤È¤ªã±¤¤¤Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡Û½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè56ÏÃ¤¬¡¢12·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢É×Ìò¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¼ê·Ò¤®Ì©Ãå
Ä«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¤ò¹âÀÐ¡¢¥È¥¤ÎÉ×¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤ë¡£
¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÏÏ¢Æü¡¢¶âÇû¤ê¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤ªã±¤¤¤ò´«¤á¤ë¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÁ¤ï¤é¤º¡¢´Î¿´¤Î¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¥Ø¥Ö¥ó¤òÈò¤±¤Æ·Þ¤¨¤ËÍè¤Ê¤¤¤¿¤á¥È¥¤ÏÀ®¤¹½Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¿ôÆü¸å¡£½Ð¶ÐÁ°¤Î¥È¥¤ò¶Ó¿¥¤¬Ë¬¤Í¤ë¡£¶Ó¿¥¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ªã±¤¤¤Î±Ñ¸ì¤ÎÀâÌÀ¤ò¥È¥¤¬ÅÁ¤¨¤ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤È¶Ó¿¥¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÄÌÌõ¤òÍê¤Þ¤ì¤¿ÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¤È¡¢¤ªã±¤¤¤Ë¤Ç¤«¤±¤ë¡£
