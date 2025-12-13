Âç¹¥¤¤À¤±¤É¡Ä¤É¤¦¤·¤Æ¤âµö¤»¤Ê¤¤¡ÖÈà»á¤Î·çÅÀ¡×£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
°ì¸«¥é¥Ö¥é¥Ö¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤â¡¢»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤Ë²Ð¼ï¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈà½÷¤Ë¤â¡Ö¸ý¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤À¤±¤É¡Ä¤É¤¦¤·¤Æ¤âµö¤»¤Ê¤¤¡ØÈà»á¤Î·çÅÀ¡Ù¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¿©Íß¤¬¼º¤»¤ë¡Ö¤¯¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿©¤Ù¡×
¡ÖÍÄ»ù¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¤¤¤¤Âç¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ïµö¤»¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿©»ö¥Þ¥Ê¡¼¤Î¤Ò¤É¤µ¤ËÀ¸ÍýÅª¤Ê·ù°´¶¤ò¼¨¤¹¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¯¥Á¥ã¥é¡¼¡×¤Ï¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ý¤ò³«¤±¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¿Í¤ÏÃí°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£²¡Û²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â¥Þ¥Þ¤Ëµö²Ä¤òµá¤á¤ë¡Ö¥Þ¥¶¥³¥ó¡×
¡Ö¿Æ¤ËÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³°¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤«¤ÈÊì¿Æ¤Î±Æ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¡¢Èà½÷¤ò¸¸ÌÇ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿Æ¤òÂº·É¤¹¤ë¤Î¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¼«Î©¤·¤¿°ì¿Í¤ÎÃË¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¾ï¤Ë¥í¡¼¥ó¤òÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤âÊ¿µ¤¡Ä¡Ö¥ë¡¼¥º¤Ê·ÐºÑ´ÑÇ°¡×
¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤¤¤¹¤®¡£¤â¤··ëº§¤·¤¿¤é¶ìÏ«¤·¤½¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ºâÉÛ¤ÎÉ³¤¬´Ë¤¹¤®¤ë¿Í¤â¡¢Èà½÷¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÊ¬³äÊ§¤¤¡×¤ò¼Ú¶â¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÅÙÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£´¡ÛÉé¤±¤Æ¤â¤Þ¤¿ÅÒ¤±»ö¤Ç¼è¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¡×
¡Ö¤¹¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò¤Þ¤¿¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ç¼è¤êÌá¤½¤¦¤Ê¤ó¤Æ¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤®¤ëÃËÀ¤Ë¤â¡¢²«¿®¹æ¤¬Åô¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Å¥¾Â¤Ë¤Ï¤Þ¤ë´í¸±¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö·î¡ûËü±ß¡×¤Ê¤É¤È¸ÂÅÙ³Û¤ò·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛËèÅÙµ²±¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¡Ö¼òÊÊ¤Î°¤µ¡×
¡ÖËè²ó¡¢ÌëÃæ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Ä«¤Ë¤Ê¤ë¤È³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¥¦¥¶¥¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°û¤ß²á¤®¤ÆÁ°¸åÉÔ³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÈà½÷¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤ÎÎÌ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¿²µ¯¤¤Ë°ìÉþ¡¢¿©¸å¤Ë°ìÉþ¡¢¥È¥¤¥ì¤Ç°ìÉþ¡Ä¡Ö°¦±ì²È¡×
¡Ö¶á¤¯¤ÇµÛ¤ï¤ì¤ë¤È½¤¤¤¬ÉÕ¤¤¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¥¥¹¤¹¤ë¤È¤¤â½¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¤Î¤À¤±¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¥¹¥Ñ¥Ã¤È¤ä¤á¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±ËÜ¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡ÛÉô²°¤ËÆþ¤ë¤ÈÂ¤ÎÆ§¤ß¾ì¤â¤Ê¤¤¡ÖÊÒ¤Å¤±²¼¼ê¡×
¡Ö¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉÔ·é¤Ê´¶¤¸¤â¤¹¤ë¤·¡¢¤¢¤Þ¤êÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢À°ÍýÀ°ÆÜ¤¬²¼¼ê²á¤®¤ë¤Î¤â¡¢Èà½÷¤ò»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥â¥Î¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë±£¤¹¤Ê¤É¹©É×¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£¸¡Û»°ÅÙ¤ÎÈÓ¤è¤ê¤âÆó¼¡¸µ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡Ö¥¢¥Ë¥á¥ª¥¿¥¯¡×
¡ÖÆó¼¡¸µ¤Ë¤¾¤Ã¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø»ä¤ÎÂ¸ºß¤Ã¤Æ²¿¡©¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ÆÈà½÷¤Î¤³¤È¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤Þ¤º¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤¬¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æó¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡ÖÈà½÷¤¬°ìÈÖ¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´ÑÀï¤·¤Ê¤¬¤é¶½Ê³¤·¤Æ¥â¥Î¤òÅê¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¡ÖÌîµå¶¸¡×
¡Ö¹Åç¥«¡¼¥×¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤ò¤·¤¿Æü¤Ï¡¢Èà»á¤¬¹Ó¤ì¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥íÌîµå¤Î»î¹ç·ë²Ì¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤¹¤®¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤Ò¤¤¤¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¹þ¤à¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Éé¤±¤¿¤È¤¤ËÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨Èà»á¤Ë°¦¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¿´¤Î¹Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢°ìÅÙµ¡²ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¡Ö¼Â¤Ï·ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
