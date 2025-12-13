¡Özero in on¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¥¼¥í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¹Í¤¨¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤«¤â¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Özero in on¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¥¼¥í¤¬Æ°»ì¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¡Á¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ë¡×¡Ö¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¤â¤È¤ÏÉð´ï¤Î¾È½à¤ò¥¼¥íµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ï¤»¤ë¤³¤È¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿É½¸½¤Ç¡¢¡Ö°ìÅÀ¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Öfocus on¡×¡á¡Ö½¸Ãæ¤¹¤ë¡×¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖA business consultant helped us zero in on the company's main problem.¡×
¡Ê¤¢¤ë·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²ñ¼Ò¤Î¼çÍ×¤ÊÌäÂê¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô