¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¤¬ÆþÃÄ²ñ¸«¡¡£±£¹£¶£¶Ç¯¤Î£³´§²¦¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤ÎºÆÍè¤Ê¤ë¤«
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ÈÁí³Û£±²¯£µ£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£´£°²¯±ß¡Ë¤Ç£µÇ¯·ÀÌó¤·¤¿¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¤¬£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ÎËÜµòÃÏ¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¼çË¤¤Ï¡¢¹õ¤¤¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥ë¡¼¥Ù¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¨¥é¥¤¥¢¥¹¼ÒÄ¹·ó£Ç£Í¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹ÂåÍý¿Í¤¬¤Ò¤ÊÃÅ¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¡£¥¨¥é¥¤¥¢¥¹£Ç£Í¤«¤é¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö£²£µ¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÈË¹»Ò¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Á¡¢ºÇ¸å¤Ë¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¹â¤é¤«¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤Î¥Õ¥í¥ê¥À½£¥¿¥ó¥Ñ¤«¤é¡¢Ìó£¹£°Ê¬¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òË¬¤ì¡¢Ê£¿ôµåÃÄ¤ÈÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¾ÜºÙ¤ËÅÏ¤ëÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¡£»ä¤Ë¤Ï¡¢Ìîµå¤ÎÍý²ò¤ä¾Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¾ðÇ®¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÎÝ¼ê»Ë¾åºÇ¹â³Û¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Êð¤Ç¤ÏµåÃÄ¤Ç¤â»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Ç²¯ËüÄ¹¼Ô¤ÎÅê»ñ²È¡¢¥ë¡¼¥Ù¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿£±£¹£¶£¶Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö£³£°ºÐ¡Ê¥¢¥í¥ó¥½¤Ï£³£±ºÐ¡Ë¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤¬¡¢¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤ÈÍ»¹ç¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¡Ê£´¾¡£°ÇÔ¤Ç¡ËÅÝ¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤À¡×¤È¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢£²¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ÎÂ¿¤µ¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö²æ¡¹¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¤Íè¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Ë£³´§²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤ÎºÆÍè¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¸Î¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö£²£°¡×¤Ï¥ª·³¤Î±Êµ×·çÈÖ¡£¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¡¢¥á¥Ã¥Ä»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö£²£°¡×¤«¤é¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¡Ö£²£µ¡×¤òÁªÂò¡£¥É¥é¥Õ¥È£²½äÌÜ¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢£·Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥á¥Ã¥Ä¤òÎ¥¤ì¤¿ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡£Âè°ì»Ò¤âÃÂÀ¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£²£µÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÇØÈÖ¹æ¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¥¢¥í¥ó¥½¤ÏÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¡£´¶¼Õ¤ÈÀËÊÌ¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¤Î»ÔÆâ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤â¡¢¡Ö¥Ý¡¼¥é¡¼¥Ù¥¢¡ÊËÌ¶Ë·§¡á¥¢¥í¥ó¥½¤Î°¦¾ÎÈø¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢Âç´¿·Þ¥à¡¼¥É¡££³·î¤ÎÇã¼ý¾µÇ§¤«¤é¼Â¼Á¡¢½é¤Î¥ª¥Õ¤ËÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥ë¡¼¥Ù¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤»þÂå¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¥Ô¡¼¥È¡Ê¥¢¥í¥ó¥½¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¤½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡££²£°£²£µÇ¯¤Ï¡¢¤Þ¤À¤½¤Î°ìÉô¤À¡×¤È¡¢¹¹¤Ê¤ëºâÀ¯»Ù±ç¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥í¥ó¥½¤«¤é¤â³ÍÆÀ¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥Ü¥é¥¹ÂåÍý¿Í¡£µ¼Ô¤«¤é¡Ö¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¤ËÂÚºßÃæ¤Ë¡¢¥Ü¥é¥¹»á¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¸ò¾Ä¤ò¤¹¤ë¤«¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¨¥é¥¤¥¢¥¹£Ç£Í¤¬¡Ö¤³¤Î¡ÊÆþÃÄ²ñ¸«¡Ë¥é¥¤¥ÖÃæ·ÑÃæ¤Ë¡©¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾ìÆâ¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£