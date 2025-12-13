°ð³À¸ãÏº¡ÖÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¡×¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤Î¼¡¤ÏÂç¿Íµ¤¤Ê¤¤ÇÐÍ¥Ìò¤Ç·æºî¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ËÄ©¤à¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡°ð³À¸ãÏº¤¬¡¢2026Ç¯2·î7Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ëPARCO PRODUCE 2026¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥é¥Õ¥¿¡¼¡×¤Ç·æºî¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ËÄ©¤à¡£ËÜºî¤Ï¡¢·àºî¡¢ÇÐÍ¥¡¢ºî»ì¡¢ºî¶Ê¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Î¥¨¥ë¡¦¥«¥ï¡¼¥É¤Ë¤è¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¹âµé¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Î°ì¼¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ÂÎÏ¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÇÐÍ¥¥®¥ã¥ê¡¼¤Î¸µ¤ò¸ÄÀÅª¤ÊÌÌ¡¹¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤Æ¡¢ÁûÆ°¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£°ð³À¤ËËÜºî¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ý½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ë¥³¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Âç¿Í¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ä¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Ã¤È¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âPARCO·à¾ì¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤·¡¢½ÂÃ«¤Î³¹¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âº£²ó¡¢½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÝÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡¡¥Î¥¨¥ë¡¦¥«¥ï¡¼¥É¤Ï¸Å¤¤±Ç²è¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿ÊÙ¶¯¤·Ä¾¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢1942Ç¯¤Î½é±é»þ¤Ë¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¾å±é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÊ×Åª¤ÊÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥é¥¹¤Ç»É·ãÅª¤Ç¡¢¸«¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£º£¸«¤Æ¤â¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»É·ãÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ºòº£¤ÏÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢±é·à¤¯¤é¤¤¤Ï¼«Í³¤Ç»É·ãÅª¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Î©ÂÎÅª¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ýº£²ó¡¢°ð³À¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥®¥ã¥ê¡¼¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥Î¥¨¥ë¤µ¤ó¤¬¤´¼«¿È¤òÅê±Æ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤âÇÐÍ¥¤À¤«¤é¤³¤½Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£·àÃæ¤Ç¥®¥ã¥ê¡¼¤Ï»äÀ¸³è¤Ç¤â¤Ä¤¤±é¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÇÐÍ¥¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝPARCO·à¾ì¤ä½ÂÃ«¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡©
¡¡ºÇ½é¤ËPARCO·à¾ì¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢20Âå¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¸¶ºî¤Î¡Ö¹Åç¤Ë¸¶Çú¤òÍî¤È¤¹Æü¡×¤Ç¤¹¡£½é±é¤Ïµª°ËÔ¢²°¥µ¥¶¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¡¢ºÆ±é¤¬PARCO·à¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Î¤¦¤¨¤Ò¤Ç¤Î¤ê¤µ¤ó¤¬±é½Ð¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¸ýÎ©¤Æ¤Î¼Çµï¤Î±é·à»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÄÂç¤Ê¤»¤ê¤ÕÎÌ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±é·à¤ÎÆ»¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢ÎëÌÚÁï¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤·¤¿¡ÖÎø¤È²»³Ú¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÂÃ«PARCO¤â½ÂÃ«¤Î³¹¤âÅö»þ¤È¤Ï¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ÀÎ¤ÎPARCO·à¾ì¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Î²¼¼ê¡Ê¤·¤â¤Æ¡Ë¤ËÂç¤¤Ê³Ú²°¤¬1¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¼ç±é¤ÎÊý¤¬»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¬ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤½¤Î³Ú²°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¤½¤ÎÁ°¤Ë¸ø±é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡ËÈþÎØÌÀ¹¨¤µ¤ó¤Î¹á¿å¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤º¤Ã¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤â¤½¤³¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆPARCO·à¾ì¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÝËÜºî¤Î¥®¥ã¥ê¡¼¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤Æñ¤·¤¤°ìÌÌ¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ð³À¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÉôÊ¬¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¯¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢À¸³è¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÊø¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¦¤«¤é¸«¤¿¤é¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¼«Ê¬¾¡¼ê¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÆÍÁ³¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤È¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¥®¥ã¥ê¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎËÛÊü¤µ¤ä´ñÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ý¤È¤³¤í¤Ç¡¢10·î31Æü¤Þ¤ÇÉñÂæ¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡×¤Ë¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼Ìò¤Ç½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥ó¥°¥é¥ó¸ø±é¡¢ÉñÂæ¾å¤ÇËâË¡¤ò»È¤¦¤Ê¤É¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï°ã¤¦·Ð¸³¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤«¤éÆÀ¤¿¤â¤Î¤ä¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÁ´¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·Î¸Å´ü´Ö¤â´Þ¤á¤ë¤ÈÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢Ï·¼ãÃË½÷¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£·à¾ì¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¤ÎÃÄÂÎ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤â½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¡£²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¹¤µ¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢ºÇÂç¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç±é¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÝ¤µ¤¬ÉñÂæ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤ÇÁ¯ÅÙ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¼ä¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥í¥ó¥°¥é¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉñÂæ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÉñÂæ¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤â¥É¥é¥Þ¤âÄ¹¤¤¤»¤ê¤Õ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤»¤ê¤Õ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤âÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ÝÀè¤Û¤É¡¢¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤ÇÁ¯ÅÙ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È¤â½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¥Ï¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡ËÊ¿²¬¡ÊÍ´ÂÀ¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÊý¤Ç¡¢Èà¤Î¹Í¤¨Êý¤â¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤¹¤®¤º¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸Îó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãç´Ö°Õ¼±¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢°ì½ï¤Ë·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÄ¹¤¤´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢Æ±¤¸ÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï1²ó¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¸ø±é¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È²ñ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡£1ÅÙ¡¢¡ÊÊ¿²¬¤Î¸ø±é¤ò¡Ë¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Èà¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤ÈËÍ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ç¤ÏÆ±¤¸¥Ï¥ê¡¼¤âÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿³Ú¤·¤¤¡£Èà¤È¤Ï°ì¿´Æ±ÂÎ¤Çå«¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸ø±é¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý2026Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤È¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¼Çµï¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤é¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÝºÇ¸å¤Ë¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¡¡¤¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿ÅèÅÄ¿¿¸Ê¡Ë
¡¡PARCO PRODUCE 2026¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥é¥Õ¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î7Æü¡Á28Æü¤ËÅÔÆâ¡¦PARCO·à¾ì¤Û¤«¡¢µþÅÔ¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¡¢ÀçÂæ¤Ç¾å±é¡£