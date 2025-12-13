¡ÖÉÙÍµÁØ¤Û¤ÉÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¡×¡Ö½÷À¤È»Ò¶¡Í¥Àè¤Î¿¿Áê¡×¡Ä¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æÄÀË×¤Ç´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿ÂçÏÀÁè¤ò¸½Âå¤Î´íµ¡´ÉÍý¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸¡¾Ú¤¹¤ë
¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤È¥±¥¤¥È¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥ì¥Ã¥È¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¡Ê1997Ç¯¡Ë¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢1912Ç¯¤Î¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æÄÀË×»ö¸Î¡£Ìó1500¿Í¤ÎÌ¿¤¬³¤¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿Èá»´¤Ê»ö¸Î¤È¤·¤Æ¡¢Îò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ò¤á¤°¤ê¡¢Åö»þ¤Î±Ñ¹ñ¤Ç¤ÏÂçÏÀÁè¤¬µ¯¤¤¿¡£¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥ºÊª¸ì¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼çÄ¥¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢»ö¸Î¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤¬¸½Âå¤Î´íµ¡´ÉÍý¤Î¸«ÃÏ¤«¤é¾Ú¸À¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢ºî²È¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ë¤Î¿ô´ñ¤ÊÀ¸³¶¤ÈÅö»þ¤ÎÀ¤Áê¤ò²òÀâ¤·¤¿¼ÄÅÄ¹Ò°ìÃø¡Ø¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ëÅÁ¡¡¥Û¡¼¥à¥º¤è¤ê¤â»ö·ï¤ò¸Æ¤ÖÃË¡Ù¡Ê2025Ç¯11·î20ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¤ò½ä¤êÏÀÁè
1912Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¸åÀ¤¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢Âè°ì¼¡ÂçÀï¤ÎÄ¾Á°¤À¤Ê¡×¤ÈÊ¬¤«¤ë¡£¤½¤Î£²Ç¯¸å¤Î1914Ç¯¤ËÂè°ì¼¡ÂçÀï¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢±Ñ¹ñ¤âÈá»´¤ÊÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥¤¥ë¤Î°ì²È¤âÂç¤¤ÊÈá¤·¤ß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤À¤¬1912Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¤¥ë¤Ï¤½¤ó¤Ê±¿Ì¿¤òÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÇ¯¡¢±Ñ¹ñ¤ÇÂç½°¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤ÏÇ¦¤Ó´ó¤ëÀïÁè¤Î±Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡×¤À¤Ã¤¿¡£
1912Ç¯4·î14Æü¸á¸å11»þ40Ê¬º¢¡¢±Ñ¹ñ¤Î¹ë²ÚµÒÁ¥¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤ÏÂçÀ¾ÍÎ¤ÇÉ¹»³¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡£Á¥¤Ï½ù¡¹¤Ë¿»¿å¤·¡¢Ìó£²»þ´Ö40Ê¬¸å¤Î15Æü¸áÁ°£²»þ40Ê¬¤Ë´°Á´¤ËÄÀË×¤·¤¿¡£µßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤ÏÂ¤ê¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾èµÒ¡¦¾è°÷Ìó2200¿Í¤Î¤¦¤Á½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌó700¿Í¡£»Ä¤ê¤ÎÌó1500¿Í¤ÏÎä¤¿¤¤³¤¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÈá·à¤ÏÏ¢ÆüÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÊóÆ»¤ËÅÜ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¼Ò²ñ¼çµÁ¼Ô¤Ç¡¢ºî²È¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¡¦¥·¥ç¡¼¡Ê1856¡Á1950Ç¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥Õ¥§¥¢¡¦¥ì¥Ç¥£¡Ù¤Î¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿µº¶Ê¡Ø¥Ô¥°¥Þ¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Îºî¼Ô¤Ç¡¢1925Ç¯¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö¸ÎÅö»þ¤Î¿·Ê¹¤Ï¡¢¾èµÒ¤òµßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤»¡¢¼«¤é¤ÏÁ¥¤È¶¦¤ËÄÀ¤ó¤À¥¹¥ß¥¹Á¥Ä¹¤Î¼«¸Êµ¾À·Åª¤Ê¹Ô°Ù¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥·¥ç¡¼¤Ï¡ÖÂç¤²¤µ¤Ê±³¡×¤È¿·Ê¹¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤ÆÁ¥¤òÉ¹»³¤Ë¾×ÆÍ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Á¥Ä¹¤ÎÀÕÇ¤¤ò¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¤Ï1912Ç¯£µ·î14ÆüÉÕ¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹»æ¤Ë¤³¤¦µ¤·¤¿¡£¸½Êª¤Î¿·Ê¹¤ò¾Ò²ð¤·¤¿½ñÀÒ¤Ê¤É¤«¤é¤Î¡ÖÂ¹°ú¤¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢°Ê²¼¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤Î¤¾¤Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢È³Åö¤¿¤ê¤ÇÈó¿ÍÆ»Åª¤ÊÂç¤²¤µ¤Ê±³¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Î¤¿¤á¤«¡×
¤«¤Ê¤ê·ãÎõ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤¾¤Ã¤È¤¹¤ë¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¶²¤í¤·¤¤¡×¡Êghastly¡Ë¡¢¡ÖÈ³Åö¤¿¤ê¤Ê¡¢ÉÔ·É¤Ê¡×¡Êblasphemous¡Ë¡¢¡ÖÂç¤²¤µ¤Ê¡¢Âç¸ÀÁÔ¸ì¤Î¡×¡Êbraggartly¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ã±¸ì¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È½ñ¤Ï¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¹ñ¿Í¤Î»Ù¶É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥ô¤Î±Ñ¹ñ¿Í¤Ïº£¤â ¡Èghastly¡É ¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ò¤è¤¯»È¤¦¤¬¡¢»Ä¤ê¤ÎÆó¸ì¤Ï¤â¤Ï¤ä°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¤Î¼çÄ¥¤ÏÌÀ²÷¤À¤Ã¤¿¡£»ö¸Î¤Î¾ÜºÙ¤¬¤Þ¤ÀÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¦¤Á¤«¤é¡¢±ÑÊÆ¤Î¿·Ê¹¤Ï¥á¥í¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ñ¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
»ö¸ÎÄ¾¸å¤Îµ»ö¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¡¢¸Ø¤ê¹â¤±Ñ¹ñ¿Í¤Î¥¹¥ß¥¹Á¥Ä¹¤ò»¾¤¨¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£Á¥Ä¹¤ÏÍø¸Ê¿´¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¡¢µ³»ÎÆ»Àº¿À¤¢¤Õ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£Á¥Ä¹¤ÏÉ¹¤Î³¤¤ò±Ë¤®¡¢Å®¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡¤òµßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤»¤Æµß½õ¤·¤¿¸å¡¢¡Ö±Ñ¹ñ¿Í¤¿¤ì¡ª¡ÊBe British, Boys!¡Ë¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÁ¥Ä¹¤³¤½ÌÏÈÏÅª±Ñ¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢µÕ¤ËµßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤ò½ä¤ë¼è¤ê¹ç¤¤¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤âÎ®ÉÛ¤·¤¿¡£
¤À¤¬µß±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÊÌ¤ÎÁ¥¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹Á¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢½ù¡¹¤ËÀ¸Â¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ì·½â¤À¤é¤±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¤Î»ØÅ¦¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö½÷À¤È»Ò¶¡Í¥Àè¡×¤Î¿¿¼Â
¤³¤³¤Ç¥·¥ç¡¼¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤Î¤¬¥É¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¤¥ë¤Ï¥¹¥ß¥¹Á¥Ä¹¤òÍÊ¸î¤·¡¢½÷À¤ä»Ò¶¡¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ÈòÆñ¤µ¤»¤¿¡Ö±ÑÍºÅª¹Ô°Ù¡×¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥É¥¤¥ë¤Ï¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤â¤Ë¿´Îî¼çµÁ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎW¡¦T¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
±ÑÎÎËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥¹¥È½Ð¿È¤ÎÊ¸²½»Ë²È¤Ç¡¢¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃø½ñ¤â¤¢¤ë¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ë¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î·Ð°Þ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥·¥ç¡¼¤ÏÍºÊÛ¤ÇµÄÏÀ¹¥¤¤Ê¼Ò²ñ¼çµÁ¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¤Î»ö¸Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂ¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¿®¾ò¤Ë±è¤Ã¤¿È¿±þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¤Ï¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Æ¥£¥º¥à¡Ê°¦¹ñ¼çµÁ¡Ë¤Ëµ¿Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¼«¿È¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¼çµÁ¤ÎÍýÇ°¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Á¥Ä¹¤Îµ³»ÎÆ»Àº¿À¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥É¥¤¥ë¤Î¹Í¤¨¤Ï¡¢ÊÝ¼éÅª¤Ê±Ñ¹ñ¿Íµ¤¼Á¤ÎÅµ·¿¤Ç¤·¤¿¡×
¤Ä¤Þ¤ê¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æó¿Í¤Î¡Ö»×ÁÛ¿®¾ò¡×¤Î°ã¤¤¤âÏÀÁè¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¥É¥¤¥ë¤ÏÂç±ÑÄë¹ñ¤òÍÊ¸î¤¹¤ë°¦¹ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¼Ò²ñ¼çµÁ¤ò¿®Êô¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¤È¤Ï³Î¤«¤Ë»×ÁÛ¤ò°Û¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤ÆÆó¿Í¤Ï¸ß¤¤¤Ë¿·Ê¹¤Ë´ó¹Æ¤·¹ç¤¤¡¢ÏÀÁè¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥·¥ç¡¼¤¬¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢½÷À¤ä»Ò¶¡¤òÍ¥ÀèÅª¤ËµßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤»¤¿¤È¤¤¤¦´¶Æ°Åª¤Êµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ºÇ½é¤ÎµßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃËÀ10¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢½÷À¤Ï¤ï¤º¤«£²¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Î¤É¤³¤¬¡Ö½÷À¤È»Ò¶¡Í¥Àè¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬¥·¥ç¡¼¤Î¼çÄ¥¤À¤Ã¤¿¡£
³Î¤«¤Ë¤³¤Î¥Ü¡¼¥È¤À¤±¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÈãÈ½¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¥É¥¤¥ë¤ÏÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Ç¸«¤ì¤Ð½÷À¤È»Ò¶¡¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¼¡¤ÎµßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçÈ¾¤¬½÷À¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¼¡¤ÎµßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï70¿ÍÃæ65¿Í¤¬½÷À¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£»ä¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥·¥ç¡¼»á¤â¤³¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï°õ¾ÝÁàºî¤Î¤¿¤á¡¢¸Î°Õ¤Ë°ì¤Ä¤Î¥Ü¡¼¥È¤À¤±¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤À¡×
¥É¥¤¥ë¤Ï¤½¤¦»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¡£
¸åÀ¤¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¤¥ë¤ËÊ¬¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£»ö¸Î¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¾å±¡¤Ë»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£°Ñ°÷²ñ¤¬ºîÀ®¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢À¸Â¸¼Ô¿ô¤ä»àË´¼Ô¿ô¤ÎÆâÌõ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï½Ð¹ÁÄ¾Á°¤Ë¾èÁ¥¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¿Í¤äµ¶Ì¾¤ò»È¤Ã¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Àµ³Î¤Ê¿Í¿ô¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤³¤³¤ÇÊÆ¹ñ¤¬¸øÉ½¤·¤¿¿ô»ú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
ÃËÀ¤Ï¾èµÒ¾è°÷1692¿Í¤Î¤¦¤Á332¿Í¤¬°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¡£°ìÊý¤Ç½÷À¤È»Ò¶¡¤Ï531¿Í¤Î¤¦¤Á374¿Í¤¬½õ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö½÷À¤È»Ò¶¡¡×¤Ï¼·³ä¤¬½õ¤«¤ê¡¢µÕ¤Ë¡ÖÃËÀ¡×¤Ï£²³ä¤·¤«À¸¤»Ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¶â»ý¤Á¡×¤Û¤ÉÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿»ö¼Â¤À¡£¤³¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢µÒ¼¼¤ÎÅùµé¤Ë¤è¤ëÀ¸Â¸¼Ô¤Î¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Æ¡¼¥¸¤â¤Ï¤¸¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¯¥é¥¹¡Ê°ìÅùÁ¥¼¼¡Ë¤Î¾èµÒ¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï60¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¤¬¡¢£²Åù¤Ï42¡ó¡¢£³Åù¤Ï25¡ó¤È¥é¥ó¥¯¤¬²¼¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ»àË´Î¨¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¸Î¸å¤Ï¡¢¡ÖÉÙÍµÁØ¤À¤±¤¬Í¥ÀèÅª¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÈóÆñ¤âµ¯¤¤¿¡£
¤Ê¤¼³ÚÃÄ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç±éÁÕ¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤«¡©
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢µÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬³ÚÃÄ°÷¤Î¹ÔÆ°¤À¡£
¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡¢¥±¥¤¥È¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥ì¥Ã¥È¤Î¶¦±é¤Ç1997Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢É¹»³¾×ÆÍ¸å¤â³ÚÃÄ°÷¤¬±éÁÕ¤òÂ³¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£»ä¤Ï½é¤á¤Æ¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤¿»þ¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤ÏÁÏºî¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Á¥¤¬ÄÀ¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Î¤ó¤¤Ë±éÁÕ¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¾Ü¤·¤¤±Ñ¹ñ¤ÎÎò»Ë²È¥Æ¥£¥à¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó»á¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢°Õ³°¤Ë¤â¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Ï¤Û¤Ü»Ë¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¾èµÒ¤ò¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¤·¤¿¡×
¤¿¤À¡¢¸·Ì©¤Ë¤¤¤¨¤ÐÁ¥¤¬ÄÀ¤àºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó»á¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö³ÚÃÄ°÷¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢µßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤ÇÃ¦½Ð¤·¤¿¿Í¤¬¤½¤¦¾Ú¸À¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ÏµßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤¬µî¤Ã¤¿¸å¡¢³ÚÃÄ°÷¤Ï±éÁÕ¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ³Ú´ï¤òÂÎ¤Ë¤¯¤¯¤ê¤Ä¤±¡¢³¤¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ê¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÈá¤·¤¤³ÚÃÄ°÷¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£
¥·¥ç¡¼¤Ï¤³¤Î±éÁÕ¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£±éÁÕ¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾èµÒ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¤À¡×¤È¤¤¤¦ÌýÃÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤À¡£¤À¤¬¥É¥¤¥ë¤Ï¡Öº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤¤¡×¤È±éÁÕ¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡£
Á°½Ð¤Î¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢´í¸±¤Ê¾õ¶·¤ò¤µ¤é¤Ë°²½¤µ¤»¡¢µß½õ³èÆ°¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½±éÁÕÂ³¹Ô¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤¬¥É¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¡×
ÏÀÀï¤¬ÇòÇ®¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥·¥ç¡¼¤Î¥É¥¤¥ë¹¶·â¤Ï°ìÁØ·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ï¤¬Í§¥µ¡¼¡¦¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ë¡×¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿¾õÂÖ¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤óÎ¥¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¤Îµ»ö¤ò£³¡¢£´²óÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀµµ¤¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤é¡¢»ä¤Î°ì¸À°ì¶ç¤ËÈ¿ÏÀ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢Æó¿Í¤ÎÏÀÁè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¡£
·ë¶É¡¢¥É¥¤¥ë¤¬¿È¤ò°ú¤¯·Á¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥É¥¤¥ë¤Ï¡¢¡ÖÉÔÌÓ¤ÊÏÀÁè¤òÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼«¤éµÄÏÀ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤µ¤ó¤¶¤ó¼«Ê¬¤òÈóÆñ¤·¤¿¥·¥ç¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤Î´¶¾ð¤òÉÔÉ¬Í×¤Ë½ý¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Ú¥ó¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼»á¤¤¤ï¤¯¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¸åÀ¤¤Î¶µ·±¤È¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥È¥Ã¥×¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤É¤¦Ìä¤¦¤«¡£µßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤«¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë¿Í¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡£¤É¤ì¤â¸½Âå¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë´íµ¡´ÉÍý¾å¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼»á¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½Æó¿Í¤ÎÏÀÁè¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¥É¥¤¥ë¤È¥·¥ç¡¼¤ÎÏÀÁè¤Ë¤Ï¸åÆüÃÌ¤¬¤¢¤ë¡£
·ãÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¸å¡¢Æ±¤¸°ì1912Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¼Â¤ÏÆó¿Í¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤¿Æ±¤¸¹Ö±é²ñ¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥É¥¤¥ë¤Ï¡Ö¡Ê¥·¥ç¡¼¤Ï¡Ë²ñ¤¦¤È¼Â¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿ÍÁ°¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜÍè¤ä¤µ¤·¤¤¿Í´ÖÅª¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤â¤È¤â¤È¤³¤ÎÆó¿Í¤ÏÃç¤ÎÎÉ¤¤Í§¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¤¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤´¶á½ê¡×Æ±»Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥É¥¤¥ë¤Ï¥·¥ç¡¼¤ÎÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¤À³Ê¤äÆÇÀå¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¨¤Ð¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í´ÖÅªÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¥·¥ç¡¼¤Ï¤¤Ã¤È¡¢Áþ¤á¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
°ìÏ¢¤Î¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯ÏÀÁè¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ë¡Ö¥É¥¤¥ë¤é¤·¤µ¡×¤¬¤è¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤È·ãÏÀ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢Èà¤Ï±Ñ¹ñ¿Â»Î¤ÎÈþ³Ø¡¢µ³»ÎÆ»Àº¿À¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¾Î¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥É¥¤¥ë¤¬½ªÀ¸¡¢¼é¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¥ï¥È¥½¥ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Û¡¼¥à¥º¤Ï¡Ö¤¿¤À¤ÎÊÑ¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ÖËÞ¿Í¤Î»ëÅÀ¡×¤¬Êª¸ì¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿½Ö´Ö
