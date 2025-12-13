¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¥¥à¥¿¥¯±é¤¸¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤Ê¤¼¡Ö²Ô¤²¤Ê¤¤¡×¤Î¤«¡©¸½Ìò¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬»ØÅ¦¡Ö·î100Ëü²Ô¤°¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×
±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¤ÇÊë¤é¤¹¸Ä¿Í¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ø¸þ¤«¤¦85ºÐ¤Î½÷À¤¬¡¢1Æü¤Î¥¿¥¯¥·¡¼Î¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¼ÖÆâ¤ÈÅìµþ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê¤ß¡¢À¤Âå¤â¶¶ø¤â°ã¤¦Æó¿Í¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸ø³«4Æü´Ö¡Ê11·î21¡Á24Æü¡Ë¤Ç¤ÏÆ°°÷29Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ4²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤Î½µ¤Î±Ç²è¶½¹Ô¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡£¤Þ¤¿Ë®²è¼Â¼Ì±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï40½µ¤Ö¤ê¤Ë½µËöÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·àÃæ¤ÎºÙ¤«¤¤ÉÁ¼Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¹µ¤¨¤ë¤¬¡¢¸½Ìò¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¶¦´¶¤òÆÀ¤¿¡£ÆÃ¤Ë¸Ä¿Í¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡ÊÌòÌ¾¡§±§º´Èþ¹ÀÆó¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¥¥à¥¿¥¯¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¸³èÈñ¤äÌ¼¤Î³ØÈñ¤Ê¤É¤ò¹©ÌÌ¤¹¤ëÏÃ¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸½Ìò¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤Ê¤¼¥¥à¥¿¥¯±é¤¸¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï²Ô¤²¤Ê¤¤¤Î¤«¤ò¿ä»¡¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡§¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¥¥à¥¿¥¯±é¤¸¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤¸¤Ä¤Ï¶È³¦¥¨¥ê¡¼¥È¡©¡Ö10Ç¯¶ÐÂ³¡¢³«¶È»ñ¶â200Ëü±ß¡×¤Ê¤É¸Ä¿Í¥¿¥¯¥·¡¼¤Î»²Æþ¾ò·ï
¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï²Ô¤²¤Ê¤¤¡×¤Ï¸À¤¤Ìõ
¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ¤ÏÃÏÊý¤Ç¤Ï¿¼¹ï¤À¤¬¡¢ÂçÅÔ²ñ¡¢ÆÃ¤ËÅìµþ¤Ç¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼ÉÔÂ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥¿¥¯¥·¡¼Ë°ÏÂ¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£Åìµþ¤Ç¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¡¢Ã¯¤Ç¤â²Ô¤²¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï²Ô¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤¬°ì¿ÍÊâ¤¤·¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¥¦¥§¥ë¥«¥à¤Ç¿Íºà³ÎÊÝ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤Ï¡¢º£¤äÉÊÄê¤á¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Â¤ê¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£³¹¤Ç¤Ï¾èµÒ¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤â²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤êÈË²Ú³¹»ö¾ð¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤ò¾è¤»¤¿»þ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Í¼Êý¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë°û¿©Å¹Æâ¤â¡¢½ªÅÅ¤Î»þ´Ö¤¬¶á¤Å¤¯¤È¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÅöÁ³¡¢½ªÅÅ¤òÆ¨¤¹µÒ¤Ï¸º¤ê¡¢É¬Á³Åª¤ËµÒÃ±²Á¤âÍî¤Á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë GO ¤ä Uber ¤Ê¤ÉÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£DX ¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¸Å»²¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤ÏÇä¾å¤Îº¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢²Ô¤²¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È²Ô¤²¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÆó¶Ë²½¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖÅìµþ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï²Ô¤²¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²Ô¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¸À¤¤Ìõ¤À¡£¾åµ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢²Ô¤°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï·î100Ëü±ß¡¢Ç¯¼ý1000Ëü±ß¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤â¤ª¤ê¡¢²Ô¤²¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥³¥í¥Ê²ÒÌÀ¤±¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÆþ¤ì¿©¤¤¾õÂÖ¡É¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¤ä¤êÊý¤È¹©É×¼¡Âè¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë²Ô¤²¤ë¡£
¤Ê¤¼¡¢¥¥à¥¿¥¯±é¤¸¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢²Ô¤²¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¸½Ìò¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¤Î»ëÅÀ¤Ç¾¡¼ê¤Ê¿ä»¡¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¿ä»¡(1) ¸Ä¿Í¥¿¥¯¥·¡¼ÆÃÍ¤Î¼öÇû¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ
¸Ä¿Í¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÁ´¤Æ¼«Ê¢¡£Ç³ÎÁÈñ¤âÀßÈ÷Åê»ñ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÂÐ±þµ¡´ï¤ÎÆ³Æþ¤â¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÊ§¤¤¤Î¼ê¿ôÎÁ¤â¼«¤éÉéÃ´¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÉéÃ´¤ò½Â¤ê¡¢¡Ö¸½¶â¤Î¤ß¡×¤È¤¤¤¦¸Ä¿Í¥¿¥¯¥·¡¼¤â¤¤¤ë¡£ºÇ¿·Ê¼´ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤¨¤ÆÅá°ìËÜ¤ÇÀï¤ËÄ©¤àÉð»Î¤Î¤è¤¦¤Ç·é¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
±Ø¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ê¾ì¤äÈË²Ú³¹¤ÎÉÕ¤±ÂÔ¤Á¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¥¿¥¯¥·¡¼¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Î®¤·¤Æ¾èµÒ¤òÃµ¤¹¤è¤ê¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ê¾ì¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÆ°¤«¤º¤Ë³Î¼Â¤Ë¾èµÒ¤ò¾è¤»¤é¤ì¤ë¡£¤¤¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¤Ç³ÎÁ¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯¾èµÒ¤ò¾è¤»¤ë¤«¤¬¸°¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼ýÆþ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤Æ±Ä¶È¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏË¡¿Í¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¸Ä¿Í¥¿¥¯¥·¡¼¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤¸¤ë³ëÆ£¤¬¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö²ÌÊó¤Ï¿²¤ÆÂÔ¤Æ¡×¡¢µÈ¤È½Ð¤ë¤«¤Ï·ë¶É±¿¤·¤À¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¿ä»¡(2) ¼«Ê¬¼«¿È¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤¿¤á
»ö¸Î¡¢°ãÈ¿¡¢¾èµÒ¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤òÈò¤±¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤½¤¦¤ÊÈË²Ú³¹¤Ê¤É¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä²ÎÉñ´ìÄ®¤Ê¤É¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¤À¡£¤½¤ì¤â¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¥³¥Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²Ô¤°¤È¤Ê¤ë¤ÈÅÔ¿´¤ÈÌë¤ÎÈË²Ú³¹¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼ýÆþ¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¼ýÆþ¤è¤ê°ÂÁ´Í¥Àè¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¡£»ö¸Î¤òµ¯¤³¤»¤Ð¡¢¼ýÆþ¤â¿ÍÀ¸¤âËÀ¤Ë¿¶¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖºÙ¤¯Ä¹¤¯¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¡¢Äã¤¤¼ýÆþ¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¿ä»¡(3)¡¡»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿
¥¥à¥¿¥¯¤¬±é¤¸¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¾èµÒ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤ªÀ¤¼¤Ë¤â°¦ÁÛ¤ÎÎÉ¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¿¦¤Ë¼«Éé¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÎ®¤·¡¢¾è¤»¤Æ¹ß¤í¤·¡¢¤½¤ì¤òÃ¸¡¹¤È·«¤êÊÖ¤·1Æü¤¬½ª¤ï¤ë¡£¤½¤·¤ÆÍâÆü¤â¡¢¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà¤¬¤³¤¦¤·¤¿Æ¯¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï±Ç²è¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤Ë¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤Î¶ÐÌ³¤Ë¤è¤ëÈè¤ì¤ä¡¢²ÈÄí¤ò¼é¤ëÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¡È´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤¿Æ¯¤Êý¡É¤òÁª¤Ð¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤ëÉÁ¼Ì¤¬¿ï½ê¤Ë¤¢¤ë¡£À¸³è¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¤¦¤Á¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡È¤³¤Ê¤¹¤À¤±¡É¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë·¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¿ÍÊªÁü¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¤½¤¦¤·¤¿»Å»ö¤Ö¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÉ®¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤â¤·Èà¤¬¡¢¥¿¥¯¥·¡¼Ãç´Ö¤Ë±Ä¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö²¶¤Ï²Ô¤²¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À²Ô¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¡×¤È¶¯¤¬¤ê¤ò¸À¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
¼ç¿Í¸ø¤ÈÏ·½÷¤È¤ÎÃ»¤¤Î¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ä½ÐÍè»ö¤¬¡¢Æ¯¤Êý¤äÀ¸¤Êý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤¤¤¦Ì©¼¼¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤È¤¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤¹¤é¾È¤é¤·½Ð¤¹¤Î¤À¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÜ¹Æ¤¬¡¢±Ç²è¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Ì£¤ï¤¦¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¶È³¦¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¹¤²¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
