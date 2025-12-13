松本清張の原点は「ほうき売り」だった？　『点と線』など名作の旅情を生み出した副業と「小さな運を大きな運にする力」

逆境やピンチの中で「運の芽」をつかみとっていく、松本清張の「並外れた前向きさ」とは実際にどのようなものだったか。

松本清張を研究する文芸評論家であり明治大学准教授の酒井信氏が、のちに清張が国民的な人気を得る作家となった要因と考える、敗戦直後の「ある経験」について考察する。

※この記事は、昭和の国民作家・松本清張の生涯を描いた評伝、酒井信著『松本清張の昭和』（2025年12月25日発売）より一部を抜粋・編集したものです。

行商の旅で鍛えた「作家の足腰」

松本清張の作家としての原点となる経験はどこにあるだろうか。ナメクジが壁を這い回る貧しい家庭で育った思春期、不況で給仕の仕事を首になった経験、高等小学校卒の印刷画工として大阪朝日新聞九州支社（のちの朝日新聞西部本社）で働いた日々。このような「社会の底を舐めるような経験」が、41歳で作家としてデビューし、82歳で亡くなるまで第一線で活躍した清張の「芸の肥やし」となった。

ただ私は、清張が人気作家になることを後押しした決定的な経験は、敗戦直後の混乱期に、朝日新聞西部本社に勤めつつ、家族を養うために始めた、ほうきの仲買（卸業者、ブローカー）の副業にあったと考える。この経験を通して清張は、商売の駆け引きを学び、旅の喜びを知り、「足で稼ぐ」ような筆致を手に入れた。

食糧難とインフレの時代、清張が新聞社の給料だけで両親と妻、子供４人の生活費を稼ぐことは難しかった。「質屋に持ってゆく物もなかった。米や薯(いも)と交換するのに農家がよろこぶような衣類もなかった。家族は、長い疎開生活で売れそうなものはみんな売っていた」（『半生の記』）と、清張は当時の生活を振り返っている。

『ゼロの焦点』（1959年）や『波の塔』（1960年）、『砂の器』（1961年）など松本清張の代表作に登場する人物たちの多くも、このような戦前・戦後の食うや食わずの時代を生き延びた「訳ありの過去」を背負っている。

敗戦後、新聞のページ数は少なく、朝日新聞西部本社で制作する広告も少なかった。清張は朝鮮半島から引き揚げたのち、西部本社に顔を出したが「これからは仕事もあらへんで。紙が無いよってにな」と同僚に言われてしまう。「私のような図案を描いているような男は職場の中で一種の疎外者であった」（『半生の記』）と彼は回想している。

「毎日出勤しても仕事はなく、望みのない生活がつづいた」「飢餓とインフレの昂進(こうしん)のさなかで新聞社の給料だけではとうてい足りなかった」（同前）という。多くの企業は新聞に広告を出す財務的な余裕などなかったのだ。このような苦境の中で、清張は副業を軌道に乗せることで、生活を少しでも向上させようと考えた。

戦時中から敗戦後しばらく、彼の一家は、妻の実家があった佐賀の神埼(かんざき)に暮らしていた。のちに「張込み」（1955年）の舞台になる田園地帯である。ただ食べ物の確保にも苦労する日々で、一家が住む百姓家も「寝る場所もない」ほど狭く、家族７人が住む部屋に、障子を隔てて別の家族５人が同居する「人間地獄」だった。

このため清張は「家族を早く救い出さねば」と考え、新聞社が週に２日ほど認めていた「買出し休暇」を利用して、神埼でわらぼうきを安く仕入れ、西日本の各地を売り歩いて生活費を稼ぐ副業を思いつく。ある日、佐賀から持ち帰っていた手ぼうきを、小倉の荒物屋で見せたところ、店の主人が欲しがったのがきっかけだった。

1946（昭和21）年、彼はほうきの仲買の仕事をはじめる。九州北部から中国地方を経て、西は大阪・京都・大津までわらぼうきを売り歩いた。この旅の経験が、作家・松本清張にとって貴重な取材となる。「儲けを考えずに今は汽車賃と旅費が出ればいいと思った」（『半生の記』）と彼は回想している。

たとえば「張込み」の冒頭で刑事の柚木と下岡は、横浜駅で三等車に乗り、通路に新聞紙を敷いて一夜を明かす。京都、尾道を通過し、小郡(おごおり)で下岡が降車し、柚木が夜遅くにS市（映画版では佐賀）にたどり着くシーンは、清張がほうきの仲買で経験した移動の苦労を感じさせる。

「列車の中は、立ったまま夜通し身動きできなかった。通路には新聞を敷いて人がうずくまっている。便所にも行けない」（『半生の記』）

「共犯者」（1956年）でも描かれる、行商や営業の苦労は、この時の経験を投影したものである。戦後復興の時代に西日本の各地を自らの足で回りながら、清張は作家としての「足腰」を鍛えた。全国各地の「知られざる名所」を舞台にした彼の小説は、ほうきの仲買の経験を通して生まれたのだ。

逆境で運をつかみとる力

松本清張にとって行商の旅は苦労もあったが、開放感が伴うもので、書物で馴染んだ名所旧跡を訪ねるのは楽しかった。

「小学校のときから地理が好きだったが、そのころの教科書は写真がなく、ほとんど凸版の絵だった。私はその絵にどれだけ空想をかきたてられたかしれない。地理の教科書から旅の魅力を覚えたと言ってよかろう。〈中略〉子供のころから一生遠い旅ができるとは思わなかった私は、旅に憧(あこが)れを持ちつづけていた」（『半生の記』）

清張の一家は豊かな時期もあったが、貧しい時期が長く、彼は所帯を持ち、家族７人を養うようになって、遠くに旅に出ることをますます諦めていた。「子供のころから一生遠い旅ができるとは思わなかった」という一節から、諦念と憧れが表裏一体となった、文学的な旅情がにじみ出ている。『点と線』をはじめとして、彼が「旅」を題材とした小説で人気を獲得したのは、「旅に出たい」という幼少期からの思いに、読者が共感したからだと私は考える。

ほうきの仲買の仕事を、清張は朝日新聞西部本社に勤めながら1946（昭和21）年から48年春まで続けている。彼は家族を支え、西日本各地の風物を取材しながら、インフレと食糧難の苦しい時代を快活に生き抜いたのだ。

「この『商売』の総決算はどうだっただろうか。結局、貯金としては何も残らず、かえって不渡手形の分だけ損になった。しかし、あのインフレの進行中、七人の家族を抱えて無事にすんだのは幸いだった。憧れていた土地が見られたことは、その利益の中でも大きい」（『半生の記』）と総括している。

戦後日本にとって最大の危機の時代を、ほうきの仲買をしながら、作家としてデビューするための取材期間に変えている点が、ピンチの中で運をつかみとる、前向きな性格の清張らしい。彼は人生で何度も危機的な状況を経験してきたが、逆境でささやかな運を「大きな運」へと変える力を有していた。ほうきの仲買で手にした「文学的な旅情」こそ、清張作品を特徴づける大きな魅力となった。

