¾¾ËÜÀ¶Ä¥¡Ö½é¤ÎËÜ³ÊÉ¾ÅÁ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡Ö¹ñÌ±ºî²È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡© µÕ¶¤«¤éÂç¤¤Ê±¿¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡Ö¸«»ö¤Ê¿ÍÀ¸¡×
¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Ï¡Ö¹ñÌ±ºî²È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÉÏº¤¡¢³ØÎò¤Ï¹âÅù¾®³Ø¹»Â´¤È¤¤¤¦µÕ¶¤«¤éÂç¤¤Ê±¿¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÊ¸¹ë¡£¤½¤Î¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡Ö½é¤ÎËÜ³ÊÉ¾ÅÁ¡×¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤òÀè¹Ô¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î¹ñÌ±ºî²È¡¦¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿É¾ÅÁ¡¢¼ò°æ¿®Ãø¡Ø¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Î¾¼ÏÂ¡Ù¡Ê2025Ç¯12·î25ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤è¤´¤ì¾¾¡×¤«¤éÂçºî²È¤Ø
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤ÏÂ´¶È³Ø¹»Íó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤è¡×
¤È¡¢¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö³ØÎò¤Î¹îÉþ¡×¡Ê1958Ç¯¡Ë¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£À¶Ä¥¤Ï¹âÅù¾®³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢µë»Å¤ò·Ð¤Æ°õºþ²è¹©¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢ÀïÁ°¡¦Àï¸å¤Îº¤Æñ¤Ê»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢41ºÐ¤Çºî²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤Ïµ¼Ô¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¹ð¤ÎÈÇ²¼¤òÀ©ºî¤¹¤ë°õºþ²è¹©¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä«Æü¿·Ê¹À¾ÉôËÜ¼Ò»þÂå¤Î¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤òÃÎ¤ë¸µÆ±Î½¤Î²¬ËÜ·ò»ñ(¤¿¤±¤·)¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï¹ø¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤¿´À½¤¤¥¿¥ª¥ë¤Ç¡¢´À¤Þ¤ß¤ì¤Î´é¤ò¤µ¤â¿´ÃÏ¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¿¡¤Ã¤¿¡£¡¿¿Í¤Ï¡¢Èà¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡Ø¤è¤´¤ì¾¾¡Ù¤È¸Æ¤ó¤À¡£¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÊ¹¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤¬¥º¥Ü¥ó¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ê¼Ââ·¤¤ÎÄÞÀè¤¬³«¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Èà¤ÏÊ¿µ¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¹¹ðÉô»þÂå¡¡¤¢¤Î¤³¤í¤Î¾¾ËÜÀ¶Ä¥¡×¡Ë
À¶Ä¥¤Ï¹âÅù¾®³Ø¹»Â´¤Î³ØÎò¤È¡Ö¤è¤´¤ì¾¾¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉ÷ËÆ¤Ç¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼ÒÆâ¤Ç¤âÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢´ù¤òÎ¥¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÎä¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¡×¤³¤È¤Ç¡¢°ìÌðÊó¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²¬ËÜ¤Ï¡Ö¤è¤´¤ì¾¾¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿À¶Ä¥¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËÂçºî²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³°¸«¤Ê¤ÉêÊ(¤Æ¤é)¤ï¤Ê¤¤Èà¤Î¿ÞÂÀ¤¤¿À·Ð¤Î¤É¤³¤«¤é¡¢¤¢¤ÎåÌÌ©¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¨¤¿¡£¡¿¤â¤¦¤¹¤³¤·¡¢¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢¿´ÍýÉÁ¼Ì¤Ë¤¹¤°¤ì¤¿ºî²È¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÂçÀª¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢À¶Ä¥¤µ¤ó¤ò¤·¤Æ¡ØÆüËÜ¤Î¾¾ËÜÀ¶Ä¥¡Ù¤Ë²¡¤·¤¢¤²¤¿¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà¤Î»þÂå¤ò»ë¤ë±Ô¤¤Àè¸«À¤È¡¢ÂçÃÀ¤Ê¤½¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¼å¤¤Î©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¿Í¡¹¤Î¶ìÏ«¤òÃÎ¤ë¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Î¡ÖåÌÌ©¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¡×¤È¡¢¼Ò²ñ¤ÎÆ°¤¤ò¸«±Û¤¹¡Ö±Ô¤¤Àè¸«À¡×¤È¡¢¼¡¡¹¤È¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÖÂçÃÀ¤Ê¤½¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¡×¤³¤½¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ËÇÀÂ¼¤«¤éÅÔ»ÔÉô¤Ø½¸ÃÄ½¢¿¦¤·¤¿¡¢Ãæ³Ø¹»Â´¤Î¡Ö¶â¤ÎÍñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢À¶Ä¥ºîÉÊ¤ÎÇ®¿´¤ÊÆÉ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢Èà¤ò¹ñÌ±ºî²È¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
ÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¡Øº½¤Î´ï¡Ù¡Ê1961Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤äÂç¹¾·ò»°Ïº¡¢¹¾Æ£½ß¤ä»û»³½¤»Ê¡¢³«¹â·ò¤Ê¤É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡Ö¼ã¤¤ÆüËÜ¤Î²ñ¡×¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ì¡¼¥Ü¡¼¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ø¤Î¼»ÅÊ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¤âÎÉ²È¤Î»ÒÄï¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¤¤º¤ì¤â¤¬Â·¤Ã¤ÆÂç³Ø¶µ°é¤ò¼õ¤±¡¢ÉÔ¼«Í³¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¡Øº½¤Î´ï¡Ù¡Ë
¿©¤¦¤ä¿©¤ï¤º¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿À¶Ä¥¤Ï¡¢ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿ÍÌ¾Âç³Ø½Ð¿È¤Îºî²È¤¿¤Á¤Ë·ã¤·¤¤ÂÐ¹³¿´¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤ÊÀ¸¤Êý
¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Ï¡Ö¼«ÅÁ¡×¤È¸À¤¨¤ëÆâÍÆ¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤ËÊ¬»¶¤·¤Æµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÈ¾À¸¤Îµ¡Ù¡Ê1966Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦É½Âê¤Î¡Ö¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡×¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àï»à¤·¤¿¿ÆÍ§¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢Îø°¦´Ø·¸¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤ËÁÏºî¤·¤¿»í¤ä¾®Àâ¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤òµ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢À¶Ä¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼þ°Ï¤Î¾Ú¸À¤ä¡¢¾®Àâ¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤ËÅÀºß¤¹¤ëÆâÍÆ¡¢¾¾ËÜÀ¶Ä¥µÇ°´Û¤Î»ñÎÁ¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿12ºÐ¤Î»þ¤Ëµ¤·¤¿»í¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤ÎÀ¸³¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÈÌ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¼Â¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÜ½ñ¤Î¹½À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£Âè°ì¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤¬¿¦¿Í¤«¤éºî²È¤Ø¤ÈÅ¾¤¸¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£1950¡Ê¾¼ÏÂ25¡ËÇ¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ÖÀ¾¶¿»¥¡×¤ò½ñ¤¡¢41ºÐ¤Çºî²È¤È¤·¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤¹¡£ÂèÆó¾Ï¤Ç¤ÏÀ¶Ä¥¤Î½ÐÀ¸¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¡¢³¤¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿²È¡Ê²¼´Ø¡Ë¤È¡¢Çò¤¤ÇÑ±Õ¤Î½µ¤Éº¤¦²È¡Ê¾®ÁÒ¡Ë¤Ç²á¤´¤·¤¿ÍÄÇ¯»þÂå¤«¤é»×½Õ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ÎËÜ¤Ç¤ÏÀ¶Ä¥¤Î½ÐÀ¸¤ÎÆæ¤ä¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎÀ¸³è¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
Âè»°¾Ï¤Ç¤ÏÀ¶Ä¥¤¬¾®ÁÒ¤Î¹âÅù¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢µë»Å¤ò·Ð¤Æ¸«½¬¤¤¤Î°õºþ²è¹©¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÇ¯´ü¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¡£Âè»Í¾Ï¤Ç¤ÏÀ¶Ä¥¤¬·ëº§¤·¡¢Ä«Æü¿·Ê¹À¾ÉôËÜ¼Ò¤Ë¸ÛÍÑ¤µ¤ì¡¢Ê¼Â´¤È¤·¤ÆÄ«Á¯È¾Åç¤Ç½¾·³¤·¤¿·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ç¤ÏÀ¶Ä¥¤ÎÎø°¦·Ð¸³¤äÀïÁèÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤Àµ½Ò¤ò¹Ô¤¦¡£
Âè¸Þ¾Ï¤Ç¤Ï¡ÖÀ¾¶¿»¥¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸å¡¢¡Ö°¿¤ë¡Ö¾®ÁÒÆüµ¡×ÅÁ¡×¡Ê1952Ç¯¡Ë¤Ç³©Àî¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡ØÅÀ¤ÈÀþ¡Ù¡Ê1958Ç¯¡Ë¤ä¡Ø´ã¤ÎÊÉ¡Ù¡Ê1958Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥¼¥í¤Î¾ÇÅÀ¡Ù¡Ê1959Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¿Íµ¤ºî²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥í¥»¥¹¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£ÂèÏ»¾Ï¤Ç¤Ï¡¢À¶Ä¥¤¬½êÆÀ¤ÇÂ¾¤Îºî²È¤ò°µÅÝ¤·¡¢60Âå¡¢70Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä¹¼ÔÈÖÉÕ¤Îºî²ÈÉôÌç¤Ç¾å°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¹ñÌ±ºî²È¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Èë·í¤ËÇ÷¤ë¡£¿·Ä¬Ê¸¸Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿À¶Ä¥ºîÉÊ¤ÎºÇ¿·¤ÎÈ¯¹ÔÉô¿ô¤ä¡¢³Æ»þÂå¤ÎÀ¶Ä¥¤Î½êÆÀ¤Ê¤É¡¢¾Ü¤·¤¤¥Ç¡¼¥¿¤â¼¨¤¹¡£
¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï½¾Íè¤ÎÀ¶Ä¥¤Ë´Ø¤¹¤ëÃøºî¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢»×½Õ´ü°Ê¸å¤ÎÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾ÜºÙ¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£À¶Ä¥¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èà¼«¿È¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æµ½Ò¤·¤¿¡¢½é¤á¤Æ¤Î¡ÖËÜ³ÊÉ¾ÅÁ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÉÏ¤·¤¤²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢¹âÅù¾®³Ø¹»Â´¤Î³ØÎò¤Çµë»Å¤È¤Ê¤ê¡¢°õºþ²è¹©¤ò·Ð¤ÆÂçºî²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤¬ÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤ÊÀ¸¤Êý¡×¤È¡¢¤½¤ì¤ò°é¤ó¤À¡Ö¾¼ÏÂ¤È¤¤¤¦»þÂå¤ÎÎÏ¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡Ö¤Û¤¦¤Çä¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¡©¡¡¡ØÅÀ¤ÈÀþ¡Ù¤Ê¤ÉÌ¾ºî¤ÎÎ¹¾ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Éû¶È¤È¡ÖµÕ¶¤Ç±¿¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤ëÎÏ¡×
