レイバン×スター・ウォーズで光と闇をまとう限定コレクション4種が登場

レイバン（Ray-Ban）から、スター・ウォーズ（STAR WARS™）の銀河をテーマにした特別な「レイバン|スター・ウォーズコレクション」が登場しました。象徴的なキャラクターや世界観を、ブランドを代表するアイコニックなフレームに落とし込んだ全4モデルは、集めたくなるコレクタブルな魅力が詰まったラインナップです。光と闇のフォースを感じるデザインは、ファッションのアクセントにもぴったり♡12月上旬より公式オンラインストアで販売中です。

光と闇をまとう4つの特別モデル

今回登場したのは、「マスターヨーダウェイファーラー」「ダースベイダーバロラマ」「反乱同盟軍メガウェイファーラー」「カイロ・レンメガバロラマ」の全4種類。

ヨーダやダース・ベイダーなど、スター・ウォーズの象徴的なキャラクターに着想を得たデザインが魅力です。

さらに、反乱同盟軍とカイロ・レンを表現したメガシリーズは、存在感のあるシルエットと透明感のあるフレームが特徴。光と闇の二面性をテーマにしたパッケージもコレクター心をくすぐります♪

全4モデルの特徴と価格をチェック

「マスターヨーダウェイファーラー」はセージグリーンの透明感あるフレームと同系色レンズが穏やかな雰囲気を演出し、テンプルにはジェダイ・オーダーの紋章と“May the Force be with you”を刻印（37,840円）。

「ダースベイダーバロラマ」はブラックシルエットにレッド×シルバーのミラーレンズを合わせ、暗黒面の力を表現（39,160円）。

反乱の象徴をまとう「反乱同盟軍メガウェイファーラー」はライトブラウンフレーム×ブラウンレンズの優しい配色で希望の光を描きます（39,600円）。

「カイロ・レンメガバロラマ」は偏光シルバー×レッドのミラーレンズが圧倒的な存在感を放つ一本（51,700円）。

取扱店舗と購入タイミング

12月上旬よりレイバン公式オンラインストアで販売開始され、一部直営店（渋谷、原宿、アクアシティお台場、福岡、マリンピア神戸、沖縄ライカム、グランフロント大阪）やレイバン取扱店舗では12月中旬より展開予定。

限定コレクションのため売り切れ前のチェックがおすすめです。特別ボックスに収められたアイウェアは、コレクションとしても贈り物としても喜ばれる仕上がりです。

STAR WARS および関連作品は、米国およびその他の国において、Lucasfilm Ltd.およびその関連会社に帰属する商標および著作権です。© & TM Lucasfilm Ltd.

銀河の物語を日常のスタイルに

レイバン×スター・ウォーズの新コレクションは、アイコニックなフレームと物語性あふれるデザインが融合した特別なアイウェアです。

光と闇、希望と誘惑といったスター・ウォーズならではのテーマを、おしゃれに楽しめるのが魅力♡

ファッションのアクセントとして取り入れれば、日常に少しだけ銀河の物語が宿るはず。気になるモデルは早めにチェックして、自分だけのフォースを手に入れてみてください。