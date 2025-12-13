·¹¼ÐÃÏ¤«¤é¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¥³¥Ä¤ò²òÀâ¡ª¾®¤µ¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Í¸ú
¡Ö¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤ÄÁ°¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ø¤ä¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤¨¤ë¿Í¤¬9³ä¶á¤¯¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ÏÃæ°æ³Ø¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤ÁÇ¿¶¤ê¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÁÇ¿¶¤ê¡©¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤®¡¢³Î¼Â¤Ë¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ø·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¹¤ë¡ª
¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¾®¤µ¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤òÍ½¹ÔÎý½¬¤¹¤ë
ÁÇ¿¶¤ê¤ÏËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥Ôー¥É¤äÎÏ´¶¤Ç¿¶¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥Æ¥£ー¥¤¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Âç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤ê¤Î·¹¼Ð¤¬¤Ä¤¯¥é¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥é¥¤¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¿¶¤êÉý¤ò¾®¤µ¤á¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤Î½ÐÎÏ¤ò²¼¤²¤ë´¶³Ð¡×¤òÁÇ¿¶¤ê¤Ç¤Ä¤«¤ó¤Ç¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤â¥Üー¥ë¤¬ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤½¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡¢º¸Â¾å¤¬¤ê¤Î·¹¼Ð¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥¯ÁÇ¿¶¤ê¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¡¢¿¶¤êÉý¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤Æ½ÐÎÏ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£Â¾ì¤¬°¤¯¤Æ¤â²¼È¾¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤á¤Æ¿¶¤ì¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤¤Á¤ó¤È¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂÎ¤¬¤è¤í¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¿¶¤ê¤¹¤®¡£¿¶¤êÉý¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ç¡¢½ÐÎÏ¤ò²¼¤²¤Æ¤ß¤è¤¦
·¹¼Ð¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÐÎÏ¤ò²¼¤²¤ë
¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¾¯¤·¤Î·¹¼Ð¤Ç¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£·¹¼Ð¤ò¾¯¤·¤Ç¤â´¶¤¸¤¿¤é¡¢½ÐÎÏ¤ò²¼¤²¤ëÁÇ¿¶¤ê¤Ç¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¿¶¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡½ÐÎÏ¥À¥¦¥óÁÇ¿¶¤ê¤ò¥Þ¥¹¥¿ー¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥ì¥Ã¥¹¥ó=Ãæ°æ³Ø
¡ü¤Ê¤«¤¤¡¦¤¬¤¯/1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£03Ç¯¤«¤é¥×¥í¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£40ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£UUUM½êÂ°¡£
¹½À®¡á»°Âå¿ò
¼Ì¿¿=ÅÄÃæ¹¨¹¬
¶¨ÎÏ=ÅìÊõÄ´ÉÛ¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥¯