¡¡ÇÐÍ¥¤Î½©ÌîÄª»Ò¡Ê68¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿©¥Ñ¥ó¤Î¥È¡¼¥¹¥È¤ò¼ç¿©¤Ë¤·¤¿Ä«¤´¤Ï¤ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ï¡¼¤¹¤´¤¤ ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¡×Íñ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¡È¹ë²÷¡É¸üÀÚ¤ê¥È¡¼¥¹¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë½©ÌîÄª»Ò
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡¢Ä«¿©¤ò¤Ï¤¸¤áÆü¡¹¤Î¼êºî¤ê¤´¤Ï¤ó¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æü²Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½©Ìî¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ä«¤ÏÍñ2¸ÄÊ¬¤ò¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¾è¤Ã¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â4ËçÀÚ¤ê¤È¸ü¤á¤Î¥È¡¼¥¹¥È¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥¤¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¸üÀÚ¤ê¤Î¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Ä´Íý¤µ¤ì¤¿Íñ¤¬»³À¹¤ê¤Ë¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¤Û¤«¡¢¥¹¡¼¥×¡¢¥Ð¥Ê¥Ê1ËÜ¡¢¤ß¤«¤ó1¸Ä¤È¥Ç¥«¥Õ¥§¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¥¹¡¼¥×¤Ç²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤µ¤Æ¡¢º£Æü¤â¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¡¼¤¹¤´¤¤ ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¥¿¥Ã¥×¥ê¤Î¥È¡¼¥¹¥È¡×¡Ö±ÉÍÜËþÅÀ¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦ ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬¾Æ¤¤¤¿»þ¥Ñ¥ó¤Î´ÅÌ£¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
