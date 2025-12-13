¡ÚÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¶â»Ò¶îÂç¤¬65¤Ç¼ó°ÌÉâ¾å¡¡¿ù±ºÍªÂÀ¤Ï27°Ì¡¡ÀÐÀîÎË¤Ï37°Ì¡¡ºÇ½ªÍ½Áª²ñÂè2Æü
¡¡¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ºÇ½ªÍ½Áª²ñÂè2Æü¡Ê2025Ç¯12·î12Æü¡¡ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¡¡TPC¥½¡¼¥°¥é¥¹¡¦¥À¥¤¥º¥Ð¥ì¡¼C¡á6850¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡¢¥½¡¼¥°¥é¥¹CC¡á7054¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡15°Ì¤«¤é½Ð¤¿º£µ¨ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¾Þ¶â²¦¤Î¶â»Ò¶îÂç¡Ê23¡áNTP¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï¥À¥¤¥º¥Ð¥ì¡¼C¤Ç1¥¤¡¼¥°¥ë¡¢3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡6°Ì¤«¤é½Ð¤¿¿ù±ºÍªÂÀ¡Ê24¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï¥½¡¼¥°¥é¥¹CC¤ò4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢4¥Ü¥®¡¼¤Î70¤Ç²ó¤ê¡¢3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç27°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡64°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÀÐÀîÎË¡Ê34¡áCASIO¡Ë¤Ï¥À¥¤¥º¥Ð¥ì¡¼C¤ò5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢3¥Ü¥®¡¼¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢2¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç37°Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤Ï2¥³¡¼¥¹¤ò»È¤¤¡¢¥«¥Ã¥È¤Ê¤·¤Î72¥Û¡¼¥ë¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢¾å°Ì5¿Í¤ËÍèµ¨½Ð¾ì¸¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£