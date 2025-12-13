¡ÖµëÎÁ¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¡¢¤Ç¤â¡Ä¡×ÆüËÜ¿Í¤¬¡ÈÄÂ¾å¤²ÉÏË³¡É¤Ë´Ù¤ë¡¢2026Ç¯¤Î»Ä¹óÍ½Â¬¡ÚFP200¿Í¤Î²óÅú¡Û
2026Ç¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ºÇ¿·Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀìÌç²È¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö¼ýÆþ¤ÏÁý¤¨¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢7³äÄ¶¤Ï¡ÖÀ¸³è¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÂ¾å¤²¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹Êª²Á¹â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´Áý¤Ê¤É¡¢²È·×¤ËÇ÷¤ë¡Ö»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¡¢º£¤¹¤°»Ï¤á¤¿¤¤ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¡ÖÃÍ¾å¤²¡×¤ÏÂ³¤¯¡© FP200¿Í¤Î²óÅú
2026Ç¯¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤È²È·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥½¥Ë¡¼Â»³²ÊÝ¸±¤¬FP¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2026Ç¯¤ÎÀ¤ÂÓ¼ýÆþ¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤ÎFP¤¬¡ÖÁý¤¨¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÌõ¤Ï¡ÖÂçÉý¤ËÁý¤¨¤ë¡×¤¬8.5¡ó¡¢¡Ö¾¯¤·Áý¤¨¤ë¡×¤¬49.0¡ó¤Ç¡¢¹ç·×¤¹¤ë¤È57.5¡ó¤Ç¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢´ðËÜµë¥¢¥Ã¥×¤äºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¡¢³ô¹â¤Ë¤è¤ë»ñ»ºÁý¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ýÆþÁý¤ÎÍ½Â¬¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢²È·×¤Î¼Â´¶¤È¤·¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤¸«Êý¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö²È·×¾õ¶·¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëFP¤Ï7³ä°Ê¾å¡Ê73.5¡ó¡Ë¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤¬35.0¡ó¡¢¡Ö¾¯¤·°¤¯¤Ê¤ë¡×¤¬33.0¡ó¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê°¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â5.5¡ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö¼ýÆþ¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤ËÀ¸³è¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢¼ýÆþ°Ê¾å¤ËÊª²Á¤¬¾å¤¬¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç¤¹¡£ÄÂ¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À¸³èÈñ¤ÎÁý²Ã¤ÇÂÇ¤Á¾Ã¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÀìÌç²È¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µëÎÁ¤¬Áý¤¨¤Æ¤âÀ¸³è¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¡¢¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2022Ç¯¤´¤í¤«¤éÂ³¤¯ÃÍ¾å¤²¤Ï¡¢2026Ç¯¤â½ª¤ï¤ê¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£FP¤Î86.0¡ó¤¬¡Ö2026Ç¯¤âÃÍ¾å¤²·¹¸þ¤ÏÂ³¤¯¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Ä¹°ú¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃÍ¾å¤²¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿©Âî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ñ¥ó¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¡×¡Ê81.0¡ó¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¡Ö³°¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¡Ê80.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤ª²Û»Ò¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¡Ê80.0¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£ºàÎÁÈñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊªÎ®Èñ¤ä¿Í·ïÈñ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬²Á³Ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÆüÍÑÉÊ¡×¤â8³ä¤ÎFP¤¬ÃÍ¾å¤²¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÃÍ²¼¤²¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¡×¤Ï¡¢È¾¿ô°Ê¾å¡Ê55.5¡ó¡Ë¤ÎFP¤¬ÃÍ²¼¤²¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»Ô¾ì¤ÎÆ°¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢À¯ºö¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2025Ç¯Ëö¤Ë¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÉéÃ´¤À¤Ã¤¿Ç³ÎÁÈñ¤¬¾¯¤·³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ªÊÆ¡×¤ä¡ÖÍñ¡×¤â¡¢¼ûµë¤Î´Ø·¸¤ÇÃÍÃÊ¤¬Íî¤ÁÃå¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï°ìÉô¤ÎÆ°¤¤Ç¤¢¤ê¡¢²È·×Á´ÂÎ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò»ß¤á¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Á´ÂÎÅª¤Ê¸«Êý¤Ç¤¹¡£
¿©Èñ¤È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬²È·×¤ò°µÇ÷
2026Ç¯¤Ë²È·×¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢FP¤Î75.0¡ó¤¬¡Ö¿©Èñ¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©Èñ¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¡Ö¹â¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤òÎä¤¨¹þ¤Þ¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿©Èñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2°Ì¤Ï¡Ö¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¡×¡Ê39.5¡ó¡Ë¡¢3°Ì¤Ï¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡×¡Ê34.5¡ó¡Ë¡£ÆÃ¤Ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤äÀÇ¶â¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢µëÍ¿ÌÀºÙ¤Î¡Ö¼ê¼è¤ê¡×¤¬¸º¤ê¡¢²È·×¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤È±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÇ¶â¤äÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´Áý¤Ç¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¤â±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤ÈñÌÜ¡×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤À¤±Áª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¿©Èñ¡×¡Ê53.0¡ó¡Ë¤¬°ìÈÖÂ¿¤¯¡¢¼¡¤Ë¡Ö½»µïÈñ¡Ê½»Âð¥í¡¼¥ó¡¦²ÈÄÂ¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ê11.0¡ó¡Ë¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÊÑÆ°¶âÍø¤Î½»Âð¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢½»µïÈñ¤ÎÉéÃ´¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
FP¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö²È·×¤ò¼é¤ëÊýË¡¡×
¸·¤·¤¤·ÐºÑ¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢²È·×¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£FP¤Ë¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¹àÌÜ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆüÍÑÉÊ¡×¡Ê75.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö¿©ÎÁÉÊ¡×¡Ê72.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö³°¿©Èñ¡×¡Ê70.5¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¡¹¤Î¤ª¶â¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤°¤Ë¸ú²Ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ªºâÉÛ¤ÎÉ³¤òÄù¤á¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²È·×¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¸ÇÄêÈñ¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¡×¡Ê53.5¡ó¡Ë¡¢¡ÖÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡×¡Ê52.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö²ÐºÒÊÝ¸±¡×¡Ê50.5¡ó¡Ë¤È¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤ÎFP¤¬¸«Ä¾¤·¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂ»³²ÊÝ¸±¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¼«Á³ºÒ³²¤ÎÁý²Ã¤ÇÊÝ¸±ÎÁ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²ÐºÒÊÝ¸±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ò°Â¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤ÎºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤Ë±þ¤¸¤¿ÊÝ¸±ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡ÖÊª²Á¾å¾º¤Ç¡¢Æ±¤¸²È¤ò·ú¤ÆÄ¾¤¹¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÝ¸±¶â³Û¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
FP¤«¤é¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¾¦ÉÊÆâÍÆ¤äÊÝ¸±ÎÁ¤òÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÂåÍýÅ¹¤òÄÌ¤µ¤º¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ¾ÀÜ¿½¤·¹þ¤àÊÝ¸±¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸ÇÄêÈñ¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤âÀ¸³è¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£Êª²Á¾å¾º¤È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÉéÃ´Áý¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹¤ÎÀáÌó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸±¤ä¸ÇÄêÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤È¤¤¤Ã¤¿²È·×Á´ÂÎ¤Î²þ³×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
¥½¥Ë¡¼Â»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡Ø¡Ú¥½¥Ë¡¼Â»ÊÝ¡¡²È·×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼200Ì¾Ä´ºº¡Û FP200Ì¾¤¬Í½ÁÛ¤¹¤ë¡Ö2026Ç¯¤Î²È·×¡×¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬¼ýÆþÁý¤ò¸«¹þ¤à°ìÊý¡¢7³ä°Ê¾å¤¬¡È²È·×¾õ¶·¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É¤È²óÅú¡Ù