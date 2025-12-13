¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó¸ø³«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¡¡¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤³¤Î²Ä°¦¤µ¤ÏÈ¿Â§¡×¡Ö¤¨¡©¥¦¥½¤ä¤í¡©¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇåºÎï¡×
¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤µ¤ó¡ÊÂçÌÚÈþÎ¤°¡¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á±Æ¤òÈäÏª¡£¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤µ¤ó¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â"Èþ¤·¤¹¤®¤ë"¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤Ç¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤È¤Ï¡Ä¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó
¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«ºÜ¤»¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤¤¤«¤é¥¹¥Ã¥Ô¥ó¼ºÎé¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢¤âÈþÍÆ°åÎÅ¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤ªÈ©¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¦¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤Î¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤µ¤ó¤Î½á¤¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÈþÈ©¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¡¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡ª¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡¢¥Þ¥¸¤ÇåºÎï¡Á¡£¤ªÈ©¤¬¥Ô¥Á¥Ô¥Á¡×¡Ö¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤³¤Î²Ä°¦¤µ¤ÏÈ¿Â§¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤âÈýÌÓåºÎï¤Ç¤«¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤¯¤é¤¤À°¤Ã¤Æ¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÏÈ©¤¬åºÎï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¡²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¨¡©¥¦¥½¤ä¤í¡©¥¹¥Ã¥Ô¥ó¡©¹¥¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤µ¤ó¤Ï¡¢2002Ç¯7·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£³ô¼°²ñ¼ÒLVS½êÂ°¡£¥®¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆTV¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ¸îÇ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÓË¸Æ!!¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ°Êª±à¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î11·î22ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£