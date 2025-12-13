¡Ò¥«¥ª¥¹°ËÅì»ÔÄ¹Áª¡Ó¡Ö»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬ÁÊ¤¨¤ë¡ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡É¤È¾®Ìî»á¤ÎÈ¿ÏÀ¡¢¸õÊä¼Ô9¿Í¡¢25¡óÆÏ¤«¤ººÆÁªµó¤â
ÅÄµ×ÊÝâÃµªÁ°»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¤Î³ØÎòº¾¾Î¡¦Âç³ØÂ´¶È¾Ú½ñµ¶Â¤µ¿ÏÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ÔµÄ²ñ²ò»¶¡¢½ÐÄ¾¤·»ÔµÄÁª¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¼º¿¦¤ÈÂçº®Íð¤¬Â³¤¤¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¡£½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤Ï¤¢¤¹14Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡££¹¿Í¤¬ÍðÎ©¤·¤¿Áªµó¤ÇÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏÎôÀª¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ëÃæ¡¢ºÇÂ¿ÆÀÉ¼¼Ô¤âË¡ÄêÆÀÉ¼¿ô¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ºÅöÁª¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ÅÄµ×ÊÝ·à¾ì¤Î½ªßá¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹õÈ±¥¹¥È¥ìー¥È¡¢Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤ò¥Ç¥Ë¥à¤Ë¥¤¥ó¡¢Âç³ØÀ¸»þÂå¤ÎÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿
¡Ö»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¾®¤µ¤Ê¹Á¤ÇÂè°ìÀ¼¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á
12·î11Æü¤ËÃÏ¸µ¤Î°ËÆ¦¿·Ê¹¤¬Êó¤¸¤¿ÁªµóÀï¤ÎÃæÈ×¾ðÀª¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÁ°¿¦¤Î¾®ÌîÃ£Ìé¸µ»ÔÄ¹¡Ê62¡Ë¤È¿ùËÜ·ûÌéÁ°»ÔµÄ¡Ê43¡Ë¤¬Àè¹Ô¤·¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤È²ñ¼ÒÌò°÷¤Î¿·¿Í¡¦¹õÄÚÂ§Ç·»á¡Ê64¡Ë¤¬ÄÉ¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÚÉ¶ºÝ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï»ÔÆîÉô¤Î¾®¤µ¤Ê¹Á¤ÇÂè°ìÀ¼¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤Î»³¤¬´í¤Ê¤¤¡£¤³¤Î³¤¤¬´í¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¹Á¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤À»Ù»ý¼Ô¤Ï20～30¿Í¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤½¤ÎÇÜ¤Û¤É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
±éÀâ¤ÇÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬È¿ÂÐ±¿Æ°¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿°ËÆ¦¹â¸¶¤Î¥á¥¬¥½ー¥éー³«È¯·×²è¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤·¤Æ´Ä¶¤òÇË²õ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ°¤Ë£²´ü»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¾®ÌîÃ£Ìé»á¤¬¤½¤Î²¼ÃÏ¤òºî¤Ã¤¿¤È¾®Ìî»á¤òÀÕ¤áÎ©¤Æ¤¿¡£
¡ÖÁ°¤ÎÁ°¤ÎÁªµó¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¾®ÌîÃ£Ìé¤µ¤ó¤ò¿®¤¸¤Æ±þ±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¿¦¤Î»ÔÄ¹¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤Î¡Ê¥á¥¬¥½ー¥éー¡ËÌäÂê¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿±þ±ç¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÁªµóÃæ¤Ë¤Ï¤â¤¦³ÎÌó½ñ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
Àä¶«¤¹¤ëÅÄµ×ÊÝ»á¡£Èà½÷¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡É¤È¤Ï²¿¤«¡£
¡Ö¾®Ìî»ÔÄ¹»þÂå¤Ë°ËÅì»Ô¤Ï¡¢·úÀß¸½¾ì¤½¤Ð¤ÎÀî¤Ë¶¶¤ò²Í¤±¤Æ½Åµ¡¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ê¤¤²ÏÀîÀêÍÑÉÔµö²Ä¤Î·èÄê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¹©»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¶È¼Ô¤Ï·èÄê¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤ëºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç22Ç¯¤ËÅö»þ¤Î¾®Ìî»ÔÀ¯¤Ï¡¢ÌäÂê¤ÎÀî¤Ë·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤«¤éÇÓ¿å¤òÎ®¤¹ÆâÍÆ¤ÎÂðÃÏÂ¤À®Åùµ¬À©Ë¡¡ÊÂðÂ¤Ë¡¡Ë¤ÎÇ§²Ä¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµö²ÄÁ°¤Î2021Ç¯£²·î¤Ë¾®Ìî»ÔÄ¹¤¬¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡Ø»ö¶ÈÃÙ±ä¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤¹¤ëÂ»¼º¤òºÇ¾®¸Â¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢①²ÏÀîÀêÍÑÉÔµö²Ä¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤¿ºÛÈ½¤Ç¹µÁÊ´þµÑ¡Ê»ÔÇÔÁÊ¡Ë¤ÎÈ½·è¤¬½Ð¤ì¤ÐÂ®¤ä¤«¤Ëµö²Ä¤¹¤ë②ÂðÂ¤Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯µö²Ä¿³ºº¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë――¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¡Ø³ÎÌó½ñ¡Ù¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾®Ìî»ÔÄ¹¤¬·úÀß¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÎ¢¤Ç¶È¼Ô¤ò½õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÏ¸µµ¼Ô¡Ë
¼«Ê¬¤Î³ØÎòº¾¾Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÊ¤¤¤±£¤¹¡Èµ¿ÏÇ¡É¤ò¸À¤¤Î©¤Æ¡¢ºÇÍÎÏ¤È¤ß¤Ê¤¹¾®Ìî»á¤ËÈãÈ½¤Î¾È½à¤ò¹Ê¤Ã¤¿·Á¤À¡£
Áªµó¤¬£±²ó¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬³ÈÂç
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Î¾®Ìî»á¤ÏÁªµó¹ð¼¨Á°Æü¤Î£¶Æü¡¢YouTubeÈÖÁÈ¥ê¥Ï¥Ã¥¯¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¡Ö½ñÎà¤¬À°¤¨¤Ð¡¢µö²Ä¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿³ÎÌó½ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¹ß»ö¶È¤Ï°ìÀÚ¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£
ÁªµóÀï¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿»ÔÀ¯¤Îº®Íð¤Ö¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¼ý½¦¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡Öº£¡¢°ËÅì¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÊý¡¹¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤âµö¤»¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¡×
¤½¤¦¶«¤ó¤À½éÆü¤Î½Ð¿Ø¼°¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÅ²¬¸©µÄ¤ä°ËÅì»ÔµÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤â´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£ËÉ±ÒÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¤Î¼ãÎÓÍÎÊ¿»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤â¡ØÍÎÊ¿¤Á¤ã¤ó¡¢¡Ê±þ±ç¤Ë¡Ë¹Ô¤¯¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤â¸ªÆþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Âç¿Ã¤â½éÆü¤Î±þ±ç¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ò°ì»þ¸¡Æ¤¤·¤¿¤È´Ø·¸¼Ô¤ÏÏÃ¤¹¡£
ÁÈ¿¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±È×ÀÐ¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¾®Ìî¿Ø±Ä¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÁÈ¿¥·¿Áªµó¤ÇÅÄµ×ÊÝ»á¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ËÇÔ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤È¤·£µ·î¤Î¤³¤È¤À¡£
½Ð¿Ø¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸©µÄ¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÎÁªµó¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£¡Ê¤¤ç¤¦½¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ë°ËÅì¤Î»ÔÌ±¤ÎÊý¤¬Á°²ó¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿´ÇÛ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¾®Ìî¿Ø±Ä¤«¤é¤ÏÊÌ¤Î·üÇ°¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÔÄ¹Áª¤ÏºÇÂ¿ÆÀÉ¼¤òÆÀ¤¿¸õÊä¼Ô¤Ç¤âÅêÉ¼¿ô¤Î4Ê¬¤Î1¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐºÆÁªµó¤È¤Ê¤ë¡££¹¿Í¤â¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤¬½Ð¤ëÃæ¡¢Áªµó¤¬£±²ó¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬³ÈÂç¡£
¾®Ìî¿Ø±Ä¤Î¸©µÄ¤Ï¡Ö¡ÊºÇÂ¿ÆÀÉ¼¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÆÀÉ¼¤¬¡Ë25¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ºÆÁªµó¤ò¤ä¤Ã¤¿Ä®¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç2¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£3²ó¤â¤ä¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
Âè»°¶Ë¤Î¿ùËÜ»á¤Ï¡Ö¤â¤¦Â¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
°ËÅì»Ô¤Ç¤Ï¡Ö£²´ü¤ä¤Ã¤¿¾®Ìî¤µ¤ó¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔ¿Íµ¤¤À¤«¤éÁ°²óÁªµó¤ÇÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ËÉ¼¤¬Î®¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤Ï¤É¤Ã¤Á¤â¤À¤á¡×¡Ê°ËÅì»ÔÆâ¤Î·úÀß¶È¼Ô¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤âº¬¶¯¤¤¡£
¤½¤Î´Ö·ä¤ò¤Ä¤¡¢Á°²ó¾®Ìî»á¤ò¿äÁ¦¤·¤¿Ï¢¹çÀÅ²¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤â¼è¤êÉÕ¤±¤¿¿ùËÜ»á¤¬¾®Ìî»á¤òÄÉ¤¤È´¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
ÅÄµ×ÊÝ¡¢¾®ÌîÎ¾»á¤ÎÈãÈ½¹çÀï¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¤â¤¦Â¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È£²¿Í¤È¤â¤ò¥Á¥¯¥ê¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¿ùËÜ»á¤Ï¡Ö°ËÅì»Ô¤Ïº£¡¢²áµî¤ÎÀ¯¼£¤ËÌá¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡¢Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸À¤¤¡¢²áµî¤ÎÀ¯¼£¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¾®Ìî»á¤ò¼çÍ×¤ÊÅ¨¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÆÃÄê¹ÔÀ¯½ñ»Î¤Ç¤â¤¢¤ë¿ùËÜ»á¤Ï40Âå¤Î¼ã¤µ¤È£¶Ç¯´Ö¤Î»ÔµÄ·Ð¸³¤òµó¤²¡¢¡Ö²áµî¤Ï²áµî¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤ÇÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼ã¤µ¤ÈÀ¯¼£·Ð¸³¤È¤½¤·¤ÆÀìÌçÃÎ¼±¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¾¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹¶Àª¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
±³¤ò¤Ä¤¯¡¢¤È¤Î°ÕÌ£¤Î¡Ö¥¿¥¯¥Ü¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤¿°ËÅì»Ô¡£¥ê¥Ï¥Ã¥¯¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¤³¤Î¸½¾Ý¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢
¡Ö°ËÅì»Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤³¤ÎÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ËÅì»Ô¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿°ËÅì»Ô¤ÎÌ¤Íè¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ――¡£
