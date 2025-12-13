¡Ö¶ì½Â¤Î·èÃÇ¡×¤Ê¤¼¾®¹ñÄ®¤Ï¥¯¥Þ¶î½ü¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¤òÁÊ¤¨¤¿¤Î¤«¡Ä¥¯¥ÞÌäÂê¤È¥Ï¥ó¥¿ー¤Ø¤ÎÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤ËÍÉ¤ì¤ëÄ®¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Î¶»¤Î¤¦¤Á¤Ï¡Ê»³·Á¡Ë
¡Ú¥¯¥Þ¶î½üÃæ¤Î¸í¼Í»ö¸Î¤Ç»³·Á¸©¾®¹ñÄ®¤¬¸µÂâ°÷¤é¤ËÌó1660Ëü±ß¤ÎÇå½þÀÁµá¤Ø¡Û
¤³¤¦¤·¤¿¸«½Ð¤·¤Ç³Æ¼Ò¤¬Êó¤¸¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤®ÎÄÍ§²ñ¤Ë¤è¤ë¶î½ü¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢À¤ÏÀ¤¬ÍÉ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥ó¥¿ー¤Î¹ÔÆ°¤Ë¿å¤òº¹¤¹¡×¡ÖÄ®¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¥Í¥Ã¥È¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¤¬¤³¤¦¤·¤¿¥Èー¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¼¸¤ê¤Î¥áー¥ë¤ÈÅÅÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤âÍè¤Þ¤·¤¿¡¦¡¦¡¦¡×¤ÈÄ®¤ÎÃ´Åö¼Ô¡£
¤·¤«¤·¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾®¹ñÄ®¤â¥¯¥ÞÈï³²¤ËÇº¤àÄ®¡£¤½¤ÎÄ®¤¬¡¢¤·¤«¤â¡Ö¥Þ¥¿¥®¤ÎÄ®¡×¤È¤·¤Æ¡É·§¤Þ¤Ä¤ê¡É¤È¤¤¤¦ºÅ¤·¤òËèÇ¯¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤¿Ä®¤¬¡¢¥Ï¥ó¥¿ー¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä®¤Ï¤Ê¤¼¡¢¥Ï¥ó¥¿ー¤ËÇå½þÀÁµá¤ò¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä®¤¬¡É¥¯¥Þ¥Ï¥ó¥¿ー¤òÄóÁÊ¡É¤Î¾×·â
¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢¾®¹ñÄ®¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥¯¥Þ¶î½üÃæ¤ÎÎÄ½Æ¸í¼Í»ö¸Î¤Ç¤¹¡£Ä®¤Ë°ÍÍê¤µ¤ì¤Æ¼íÎÄ¤Ë½Ð¤¿¥Ï¥ó¥¿ー¤¬ÎÄ½Æ¤ò¸í¼Í¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¸í¼Í¤·¤¿ÃÆ¤ËÅö¤¿¤êÉé½ý¤·¤¿ÃËÀ¤Ë¡¢Ä®¤ÏÊä½þ¶â¤Ê¤ÉÌó1660Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¦¡¦¡¦¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿¤³¤Î¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ®¤Ï¸í¼Í¤·¤¿¸µÃËÀÂâ°÷¤ÈÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä®µÄ²ñ¤Ï12·î10Æü¡¢´ØÏ¢µÄ°Æ¤ò²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ä®¤ÎÆ°¤¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢¥¯¥Þ½ÐË×¤ÇÂçÊÑ¤ÊÃæ¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥¿ー¤Î³èÆ°¤Ë¿å¤òº¹¤¹¡×¤È¾×·âÅª¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£»ö¸Î¤Î¾ÜºÙ¤ÈÊä½þ¶â
ÌäÂê¤Î»ö¸Î¤Ï2023Ç¯4·î9Æü¤Ëµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä®¤«¤éÄ»½ÃÈï³²ÂÐºö¼Â»ÜÂâ¤È¤·¤Æ°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Ââ°÷¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¥¯¥Þ¤ò¼íÎÄ¤¹¤ëºÝ¤ËÎÄ½Æ¤òÈ¯Ë¤¤·¡¢¤½¤ÎÃÆ¤¬ÊÌ¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¤ÎÃËÀ¤Î±¦É¨¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Éé½ý¤·¤¿ÃËÀ¤Ï±¦µÓ¤Ê¤É¤Ë¸å°ä¾É¤¬»Ä¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä®¤Ï¡¢¤±¤¬¤äµÙ¶È¤ÎÊä½þ¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1663Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢º£¸å¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤ÈÊä½þ¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¡¢Ä®¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤ÆºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¸í¼Í¤Ï¡Ö½Å²á¼º¡×¤«
¤±¤¬¤ò¤·¤¿ÃËÀ¤Ïº£Ç¯6·î¡¢Ä®¤òÁê¼ê¼è¤êÌó3000Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ»³·ÁÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÊ¾õ¤Ç¤Ï¡¢È¯Ë¤¤·¤¿¸µÂâ°÷¤¬¡Ö´ðËÜÅª¤ÊÃí°ÕµÁÌ³¤òÂÕ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡É½ÅÂç¤Ê²á¼º¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¡Ö½Å²á¼º¡×¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤±¤¬¤ò¤·¤¿ÃËÀ¤ÎÁÊ¾Ù¤ÎÁê¼ê¤ÏÄ®¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¸í¼Í¤·¤¿¸µÂâ°÷¤Ë½Å²á¼º¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤¬Áè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â»ö¸Î¤Î¤¢¤ÈÄ®¤¬¡¢¸í¼Í¤·¤¿¸µÂâ°÷¤Ë¡Ö²á¼º¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸µÂâ°÷¤È¥Ï¥ó¥¿ーÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö²á¼º¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µÂâ°÷¤é¤¬²á¼º¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Ä®¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿ÃËÀ¤ËÊä½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¦¡¦¡¦¤±¤¬¤ò¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¸µÂâ°÷¤Ë¡Ö½Å²á¼º¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ºÛÈ½¤Ç½Å²á¼º¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¤ÈÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÄ®¤¬¥Ï¥ó¥¿ー¤òÁÊ¤¨¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
Ä®¤¬º£²ó¡¢¸µÂâ°÷¤é¤òÄóÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Àè¹Ô¤·¤ÆÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½¤Ç¸í¼Í¤·¤¿¸µÂâ°÷¤Î½Å²á¼º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿1663Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÊä½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ê3000Ëü±ß¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Ë
Æ±»þ¤Ë¡¢¸í¼Í¤·¤¿¸µÂâ°÷¤Î½Å²á¼º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Ä®¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¡Ê¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ë¡ËÊä½þ¶â1663Ëü±ß¤ò¡¢Ä®¤¬¡¢¸í¼Í¤·¤¿¸µÂâ°÷Â¦¤ËÀÁµá¤¹¤ë¸¢Íø¤âÀ¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤«¤éÄ®¤Ï¸í¼Í¤·¤¿¸µÂâ°÷¤òÁÊ¤¨¡¢ºÛÈ½¤ÇÄ®¤ÎÎ©¾ì¤ò½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¸µÂâ°÷¤Ë¡Ö½Å²á¼º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä®¤Ï¶á¤¯¸µÂâ°÷¤ÎÃËÀ¤òÄóÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ï¥ó¥¿ー¤Ë¤Ï´¶¼Õ¡×
Ä®¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥¿ー¤Î³èÆ°¤Ë¿å¤òº¹¤¹°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡É¥¯¥Þ´Ø·¸¡É¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Ä®¤¬°ÑÂ÷¤·¤¿¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¸Î¤ÎÊä½þ¶â¤ò¤É¤¦½èÍý¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡Ö½Å²á¼º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Ä®¤Î¼çÄ¥¤â´Þ¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¿³Íý¤·¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ºÇÅ¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä®¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¤³¤¦Åº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÎÂÐ±þ¤Ï¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤Ç¡¢°ä´¸¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤â¥Ï¥ó¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×