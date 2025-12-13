37ºÐ¡¦ÊÒ²¬Âç°é¤¬QT1°ÌÄÌ²á¡¡¼ã¼êÂæÆ¬¤Î»þÂå¤Ç¤âÊú¤¯¡È¾¡µ¡¡É¤Î¥ï¥±¡ÖÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡×
¡ãJGTO¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¡¡ºÇ½ªÆü¡þ12Æü¡þÀéÍÕ°Ð¶ù¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ7319¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äº£µ¨¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°99°Ì¤Ç¾Þ¶â¥·¡¼¥É¤òÆ¨¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»3¾¡¤Î37ºÐ¡¦ÊÒ²¬Âç°é¤¬¡¢Íèµ¨½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤Î»ñ³Ê¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Î¥Õ¥ë¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ò¼Ì¿¿¡Ó°ð¿¹Í¤µ®¤Ï¤Ê¤¼¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡©¡¡ÈëÌ©¤Ï¡Ö¼ê¸µ¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿
½éÆü¤Ï¡Ö73¡×¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¡Ö67¡×¡¢3ÆüÌÜ¤Ë¡Ö65¡×¤È¥¹¥³¥¢¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¡¢¼ó°Ì¤È7ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£µ¤²¹¤âÄã¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÉ÷¤Ï¶¯¤¤Æñ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3Æü´ÖÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Ü¥®¡¼¥Õ¥ê¡¼¡Ê3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡Ë¤Ç¡Ö69¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¡ÊÁáÂç4Ç¯¡Ë¤È¥È¡¼¥¿¥ë14¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ï3¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ë13¥ä¡¼¥É¤«¤é¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò·è¤á¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡Ö¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤³¤Î3Æü´Ö¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´»Ò¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢7ÂÇº¹¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇÄã¤Ç¤â5°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë1°Ì¤ò¼è¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢1¥Û¡¼¥ë¤º¤ÄÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ÃúÇ«¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡×º£Ç¯¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÄ´»Ò¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤¤¤Á¡×¤Ê¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç11·î¤Î¡Ö¥«¥·¥ª¥ï¡¼¥ë¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡×ºÇ½ªÆü¤Ë¡¢2015Ç¯¤Î¡Ö´ØÀ¾¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤Î¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È ¥Û¥Ã¥È 2¥Ü¡¼¥ë ¥Ñ¥¿¡¼ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Á¡¼¥ë¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¥µ¡¼¥ÉQT¤Ç¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æ¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¹¥·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡Ê¥Ñ¥Ã¥È¤ò¡ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£ÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤³¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£º£Ç¯¤Ï½éÍ¥¾¡¤¬11¿ÍÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤Ï¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤¬300¥ä¡¼¥É¤òÄ¶¤¨¤ëÁª¼ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢11µ¨Ï¢Â³¥·¡¼¥É¸¢¤òÊÝ»ý¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»5¾¡¤ò¸Ø¤ë°ð¿¹Í¤µ®¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¡Ö¼ã¼ê¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÃ¦Ë¹¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ð¿¹¤ÏÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÈôµ÷Î¥¤Ç¡¢¤¢¤Î°ÌÃÖ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¡Ø¤³¤Î¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¶Ê¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò2¡¢3Ç¯Á°¤«¤é¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ð¿¹¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ÎÈôµ÷Î¥¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ì¤ÐÀäÂÐ¤Ë¾¡µ¡¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×°ð¿¹¤ÏÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥262.20¥ä¡¼¥É¡Ê102°Ì¡Ë¡¢ÊÒ²¬¤â261.88¥ä¡¼¥É¡Ê103°Ì¡Ë¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÈóÎÏ¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢°ð¿¹¤Ïº£Ç¯¤³¤½2°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç9µ¨Ï¢Â³¤Ç¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¥×Î¨1°Ì¤Ë·¯Î×¤·¤¿¡£¡ÈÈô¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¾¡¤Æ¤ë¡É¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤À¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢Èôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î5Ç¯¡¢10Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÈôµ÷Î¥¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÎ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤±¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¾õÂÖ¤ò¤Ä¤«¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¤¤¯Êø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤â¾¯¤·¤º¤ÄÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¤ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤â´Þ¤á¡¢Ä´À°¤ËÎå¤à¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¥·¡¼¥É¸¢¤¬Âè1¤Ë¤¢¤ë¡£¥·¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¤È²¿¤â¸ì¤ì¤Ê¤¤²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ÀäÂÐ¤Ë¥·¡¼¥É¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢Í¥¾¡¤â¤â¤Á¤í¤óÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£2018Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë»²Àï¤ÎÀÚÉä¡£37ºÐ¤ÎÄ©Àï¤¬ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
