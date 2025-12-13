¸½Ìò¹â¹»À¸¥×¥í¡¦°ËÆ£°¦²Ú¤Ï¡Ø77¡Ù¤Ç2°Ì¡¡Íèµ¨ÌÜÉ¸¤Î¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÇÍ¥¾¡¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Èµ®½Å¤Ê·Ð¸³¡É
¡ãJLPGA¿·¿ÍÀï ²Ã²ìÅÅ»Ò¥«¥Ã¥×¡¡ºÇ½ªÆü¡þ12Æü¡þ¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¶æ³ÚÉô¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ6525¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä½éÆü¤«¤é¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸½Ìò¹â¹»À¸¥×¥í¤Î°ËÆ£°¦²Ú¡Êºë¶Ì±É¹â3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦7¥Ü¥®¡¼¡¦1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö77¡×¤È¥¹¥³¥¢¤òÊø¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥×¥í½éÀï¤Ç²ù¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½ÌòJK¡¦°ËÆ£°¦²Ú¤¬À©Éþ»Ñ¤Ç¥Ë¥Ã¥³¥ê
2°Ì¤È2ÂÇº¹¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÆü¡£¡Ö¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥¿¥Ã¥Á¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È2ÈÖ¡¢4ÈÖ¤Ç3¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á°È¾¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤ÇÆ£ËÜ°¦ºÚ¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ3ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢11ÈÖ¤«¤é¤Ï3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤ÆÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¼ê¤Ë´À°®¤ëÌÌÇò¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë½ªÈ×16ÈÖ¤«¤é4¤Ä¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¤Æ¥×¥í½éÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¡Ê¼ó°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¡Ë¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤ËÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¾¯¤·¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤òÍ¥Àè¤·¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£2ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¤òÁÀ¤ï¤º¥Ñ¡¼¥ª¥óÍ¥Àè¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Î±²Ãæ¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤Ç¤Ï16°Ì¤ÇÍèµ¨¤ÎÁ°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¡£½çÄ´¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¥¹¥³¥¢¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤«¤é¥Ñ¡¼¥ª¥óÍ¥Àè¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ËÊÑ¹¹¡£¤³¤ì¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢¹â¤¤°ÂÄê´¶¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤â2ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¹¥¥×¥ì¡¼¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£ÇÔ°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÌÌ¤òµó¤²¤ë¡£¡Öº£¸åÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¼¡²ó¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£Íèµ¨¤Ï³«ËëÀï¤«¤é½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç½éÍ¥¾¡¡×¤ÈÌÀ³Î¤À¡£¡Öº£²ó¤è¤ê¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·Â³¤±¤Æ¡¢º£²óÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ä¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¤¿Í×°ø¤Î¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¥×¥í½éÀï¤Ç¾Þ¶â135Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡ÈÍ¥¾¡Áè¤¤¤Î·Ð¸³¡É¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¼ý³Ï¤òÆÀ¤é¤ì¤¿3Æü´Ö¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¡£¡ÊÊ¸¡¦¾®¹âÂó¡Ë
