¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡¡¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤ÎàÌÜÎÏá¤Ë¶þÉþ¡Ö»¦µ¤Êü¤¿¤ì¤¿¡×¡ÖÌÜ¤ò¤½¤é¤·¤Æµ¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤¬£±£²Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥ª¥Õ¥ì¥³¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡ÊÅÚÍË¡¢£²»þ£´£³Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÍèÇ¯£±·î£´Æü¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥óÁª¼ê¤È¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÏ²¼¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¾Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌµÃÎ¡×¤È¤¤¤¦¶áÆ£Àé¿Ò¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä»î¹çÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥ì¥³ÏÃ¤òÊ¹¤½Ð¤¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£º£²ó¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥±¥ó¥³¥Ð¤¬¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥ª¥Õ¥ì¥³¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î£´Æü¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤¬¡Ö¶â¥á¥À¥ë¡¢£Ç£Ï£Ä£É£Ö£Á¤Î¶õ¤´Ì¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤Ï²áµî¤Î±É¸÷¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¥Æ¥ìÄ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°ã¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÏ²¼¤Ç¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ò¤È¤Ë¤é¤ß¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤Î»¦µ¤Êü¤¿¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤Ë¤é¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¥ª¥ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌÜ¤ò¤½¤é¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤¬¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¤ª¤Î¤Î¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁê¼ê¤¬£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤Î£Å£Ö£É£Ì¡££Å£Ö£É£Ì¤ÎÉ¬»¦µ»¤¬¡¢Á°Êý¤ØÂç¤¤¯¿¶¤ê¾å¤²¤¿±¦Â¤ÇÁê¼ê¤Î±¦Â¤ò´¢¤ê¼è¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö£Å£Ö£É£Ì¡×¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö½ÀÆ»¤ÎÂçµ»¡¢Âç³°´¢¤È·Á¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç°ì¤Ä¡¢¾ðÊó¤¬¡£¤Ê¤ó¤È¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥óÁª¼ê¡¢½ÀÆ»»þÂå¡¢Âç³°´¢¤ê¤ÇÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤êÂÐ±þ¤¬ÆÀ°Õ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£