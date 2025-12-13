ÅÏî´ÍºÂÀ¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ø¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡õËÙ±ÛÎï²Ó¤¬¿Æ»ÒÂÐ·è¡ØBABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï¡Ù
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÈÖ¡ØBABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï 2026¿·½ÕSP¡Ù(1·î3Æü18:00¡Á)¤Î16¿Í¤Î½Ð¾ì¼Ô¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØBABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï 2026¿·½ÕSP¡Ù½Ð¾ì¼Ô
¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁêÍÕ²íµª¡¢¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢Ä¹ÌîÇî¡¢Ëöß·À¿Ìé¤Ë²Ã¤¨¡¢6·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØBABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï2025²Æ¡Ù¤Ç¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È½é¤ÎºÇ¼å²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¡¦ÅÏî´ÍºÂÀ¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸»²Àï¡£Á°²ó¤ÎÊüÁ÷¤«¤éÈ¾Ç¯¤¿¤Ä¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¡ÈºÇ¼å²¦¡É¤Î¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¡£º£²ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤¿¤¤!¡×¤È¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢óîÆ£µþ»Ò¡¢À¶ÌîºÚÌ¾¡¢¶ÌÌÚ¹¨¡¢¿®»Ò¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢Ê¡ËÜè½»Ò¡¢ËÙ±ÛÎï²Ó¡¢¾¾²¼Æà½ï¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤¬»²Àï¡£
Í½ÁªÂè1»î¹ç¤ÇÄ¹Ìî¤È¤È¤â¤ËÀï¤¦¤Î¤Ï¡¢¿··î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡Ù¤Ç¿Æ»ÒÌò¤È¤·¤Æ¶¦±é¤¹¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡¢¤½¤·¤Æ¿®»Ò¡£
Í½ÁªÂè2»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¶ÌîºÚÌ¾¡¢¶ÌÌÚ¹¨¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡£·Ð¸³¼Ô¡¦¶ÌÌÚ¤é¤¬¥É¥ó¤È¹½¤¨¤ë°ìÊý¡¢½éÄ©Àï¤ÎµÜÀ¤¤ÏÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤À¡£
¿Æ»ÒÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Í½ÁªÂè3»î¹ç¡£»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢ËÙ±ÛÎï²Ó¡¢óîÆ£µþ»Ò¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤È¤¤¤¦³Æ³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤Î¨¤¤¤ëÍ½ÁªÂè4»î¹ç¤Ë¤ÏËöß·¤Î¤Û¤«¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢¾¾²¼Æà½ï¤¬ÅÐ¾ì¡£3²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¾¾²¼¤Ï¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤é¾¡¤Æ¤ë!¡×¤È¹ë¸ì¡£¤¹¤«¤µ¤ºËöß·¤«¤é¡Ö¤Ç¤â¾¾²¼¤µ¤ó¡¢¤Ä¤¤Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥Ü¥¿¥ó¤Î¥ë¡¼¥ë¤¢¤Þ¤êÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
ÁêÍÕ¡¢ÌÚÂ¼¤È¤È¤â¤ËÍ½Áª5»î¹ç¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢Ê¡ËÜè½»Ò¡£»³ºê¹°Ìé(¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë)¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤³¤Ëè½»Ò¤Á¤ã¤óÆþ¤ë¤Î¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤¤? Âç¾æÉ×?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Ê¡ËÜ¤Ï¡Ö¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÉ½¤ò¸«¤¿¤È¤¤«¤é¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤¯»ý¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤ËÅú¤¨¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÃ¯¤Ê¤é¾¡¤Æ¤½¤¦?¡×¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¤Ï¡ÖÁêÍÕ¤µ¤ó!¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤ËÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤âºÇ¼å²¦¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¼å²¦¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤«¤µ¤ºÁêÍÕ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä! ¿Í¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤«¤é! À®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¤¤!¡×¤È¸À¤¦¤¬¡Ä¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Í½ÁªÂè5»î¹ç¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¼é¤ë¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¤é¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÊ·°Ïµ¤¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¤Í¡Ä?¡×¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¡£ÁêÍÕ¤¬¡Ö¤³¤ó¤ÊÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î»Ñ¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤¹ÌÚÂ¼¤Î»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
