¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡ÛPrime Video¤Î¤ª¾Ð¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ÖºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï THE¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡×¤ä¡¢SixTONES¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥ï¥í¥¿¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ºîÉÊ¤¬º£Ç®¤¤¡£¿ô¤¢¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢½µËö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¾Ð¤¨¤ë¡×ºîÉÊ5Áª¤ò°ìµó¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬°ìÆü¸Â¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢Â¨¶½¥³¥ó¥È¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹µæ¶Ë¤Î¤ª¾Ð¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡£Áí³Û1²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎµðÂç¥»¥Ã¥È¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â1,000Ëü±ß¤ò¤«¤±¤¿²á¹ó¤Ê¥Ð¥È¥ë¤À¡£½ÖÈ¯ÎÏ¤È¥¢¥É¥ê¥ÖÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢´ÑµÒÅêÉ¼¤Ç¡Ö°ìÈÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ó¤¬Â¨Ã¦Íî¤¹¤ë¶ÛÄ¥´¶¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¹ç¤¦·Ý¿ÍÆ±»Î¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë°¦¤¹¤ë¥Í¥¿¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¹ç¤¦¥Í¥¿¡ß¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¥Í¥¿¤äÄ¹Ç¯Éõ°õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Í¥¿¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤µæ¶Ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¹ë²Ú20ÁÈ¤¬¸ß¤¤¤Î·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¥È¡¼¥¯¤â¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é»×¤¤ÀÚ¤ê¾Ð¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ë¡£
SixTONES¤¬¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¥ó¥È¤ËÄ©¤à¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡£¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£ÉáÃÊ¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹»Ñ¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¥ï¥í¥¿¡ª¤ÊSixTONES¡É¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë°ìºî¤À¡£
Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤È¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¤¬½é¥¿¥Ã¥°¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¿·´¶³Ð¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥²¡¼¥à¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í8¿Í¤¬Í¥¾¡¾Þ¶â500Ëü±ß¤ò¤«¤±¡¢MC¤¬ÀßÄê¤·¤¿¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹ÔÆ°¡Ê¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈNG¡Ë¡×¤ò²óÈò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤¹¤ë¡£²¿¤¬NG¤Ê¤Î¤«¤òÃµ¤ê¹ç¤¦¡¢¶Ë¸Â¤Î¿´ÍýÀï¤È¿äÍý¥Ð¥È¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
ÅìÌî¹¬¼£¤òMC¤Ë·Þ¤¨¡¢ÏÃ·Ý¤ÎÃ£¿Í9¿Í¤¬¡ÖºÇ¤âÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ÂÏÃ¡×¤òÈäÏª¤·¹ç¤¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡£¾Ð¤¤ÏÃ¤«¤é²øÃÌ¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ëÉÔÌä¡¢Í£°ì¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¼æ¤¹þ¤à¤³¤È¡£À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ç¹ª¤ß¤ÊÏÃ½Ñ¤ÈÀïÎ¬¤ò¶î»È¤·¡¢¡ÖºÇÂ³²¦¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡£¸ÀÍÕ°ì¤Ä¤Ç¶õµ¤¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÇ®¤¤Æ®¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
Áí³Û1²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î¥»¥Ã¥È¤ä¹â³Û¾Þ¶â¤ò·ü¤±¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤äÇÐÍ¥¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ËÜ³Ê¥³¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Í½»»¤â¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤âµ¬³Ê³°¡£À©¸Â¤Î¾¯¤Ê¤¤ÇÛ¿®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÈóÆü¾ïÅª¤Ê¾Ð¤¤¤È¶Ã¤¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡×¥µ¥×¥é¥¤¥º¹ë²Ú¥²¥¹¥È°ìÍ÷
