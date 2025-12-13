°ÙÂØÁê¾ì¤Þ¤È¤á£±£²·î£¸Æü¤«¤é£±£²·î£±£²Æü¤Î½µ
¡¡8Æü¤«¤é¤Î½µ¤Ï¡¢½µ¤ÎÁ°È¾¤Ë¥É¥ë¹â±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¾å¾ºÊ¬¤ò¤Û¤Ü²ò¾Ã¤¹¤ëÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥ë±ß¤Ï11·î20Æü¤Ë157±ß90Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¸å¤Î¥É¥ë°Â±ß¹â¤¬12·î5Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¡¢154±ß35Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£°ÂÃÍ¤«¤é¾¯¤·È¿È¯¤·¤Æ5Æü¤Þ¤Ç¤Î½µ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢½µÌÀ¤±8Æü¤Ë¥É¥ë¹â±ß°Â¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢9Æü¤Þ¤ÇÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ156±ß95Á¬¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£9Æü¡¢10Æü¤ÎÊÆFOMC¤òÁ°¤Ë¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥ëÇä¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´À°¤ÎÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£FOMC¤òÁ°¤ËÄ´À°¤Ï°ìÉþ¡¢156±ß30Á¬Á°¸å¤Ç·ë²ÌÈ¯É½¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Î¿¶Éý¤ò·Ð¤Æ¥É¥ëÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ê155±ßÂæ¤Ø²¼Íî¡£ÍâÆü¤Ë¤Ï154±ß90Á¬Âæ¤òÉÕ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£²¼¤¬¤ë¤ÈÇã¤¤¤¬½Ð¤ëÅ¸³«¤Ç154±ßÂæ¤«¤é¤Ï¤¹¤°¤ËÈ¿È¯¤ò¸«¤»¤¿¡£¥æー¥í±ß¤Ï½µ¤ÎÁ°È¾¡¢¥É¥ë±ßÈø¾å¾º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾åÃÍ¤ò¥È¥é¥¤¡£5Æü¤Î180±ß10Á¬¤«¤é¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¯·Á¤Ç9Æü¤Ë180±ß60Á¬Âæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥É¥ëÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ê¥æー¥í¥É¥ë¤Ç¤Î¥æー¥í¹â¥É¥ë°Â¤¬¿Ê¤à·Á¤Ç¥æー¥í±ß¤¬»Ù¤¨¤é¤ì½µ¸åÈ¾¤Ë182±ß80Á¬Âæ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16ÂæÈ¾¤ÐÁ°¸å¤Ç¤ä¤ä¾åÃÍ¤Î¶¯¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢ÊÆFOMC¸å¤Î¥É¥ë°Â¤Ë1.1760Âæ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê£¸Æü¡Ë
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¡¢¥É¥ë±ß¤ÏÀè½µËö155.33ÉÕ¶á¤«¤é¾®Éý¥É¥ë°Â¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢°ì»þ154.90ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼Íî¡£FOMC¤ò¹µ¤¨¤¿¥É¥ëÇã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´À°¤¬¿Ê¤ó¤À¡£ÃëÁ°¤Ë°ÂÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¸å¤ÏÈ¿È¯¤·¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï155.25ÉÕ¶á¤ØÌá¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¾®Éý°Â¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1640ÉÕ¶á¤«¤é´Ë¤ä¤«¤Ë¾å¾º¤·¡¢ECB¥·¥å¥Êー¥Ù¥ëÀìÌ³Íý»ö¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ1.1670ÉÕ¶á¤Ø¡£¥æー¥í±ß¤â180.50ÉÕ¶á¤«¤é181.10ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.33ÂæÁ°È¾¤Ç¾®Æ°¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï206.60ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¸å¡¢207.11ÉÕ¶á¤Ø»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢¥·¥å¥Êー¥Ù¥ë£Å£Ã£ÂÍý»ö¤Î¡Ö¼¡¤ÎÆ°¤¤¬Íø¾å¤²¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤Ç¥æー¥íÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¶á¤¤¤¦¤Á¤ÎÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤Ï¾®¤µ¤¤¡×¤È¤ÎÊäÂ¤äÊÆ¶âÍø¾å¾º¤ò¼õ¤±¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï¾å¤²Éý¤ò¾Ã¤¹¡Ö±ý¤Ã¤ÆÍè¤¤¡×¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï1.16¥É¥ëÂæÈ¾¤Ð¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥É¥ë±ß¤ÏÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤ò»Ù¤¨¤ËÅìµþ»þ´Ö¤Î²¼¤²¤òËä¤á¡¢155±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£¥¯¥í¥¹±ß¤âÁ´ÌÌ¹â¤ÎÍÍÁê¤Ç¡¢¥æー¥í±ß¤Ï181±ßÂæ¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï207±ßÂæ¤Ø¤È¤½¤ì¤¾¤ì¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤â£Å£Ã£ÂÍý»öÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤¿¥æー¥íÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£³ô¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡¢ÊÆ³ôÀèÊª¤â¾®Éý¤ÊÆ°¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤ÏÁí¤¸¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
£Î£Ù»Ô¾ì¤Ç¡¢¥É¥ë±ß¤ÏÅìµþ»þ´Ö¤Î154±ßÂæ¤«¤é156±ß¶á¤¯¤Þ¤ÇÈ¿È¯¤·¤¿¡££Æ£Ï£Í£Ã¤ò¹µ¤¨¤¿¥É¥ëÇã¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÄ¿¹¸©²ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ·ÙÊó¤ò¼õ¤±¤¿±ßÇä¤ê¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£»Ô¾ì¤Ïº£²ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò³Î¼Â»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÍèÇ¯¤Î¶âÍø¸«ÄÌ¤·¤ä¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤ëÍø²¼¤²¥Úー¥¹Æß²½¤Î¼¨º¶¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16¥É¥ëÂæÁ°È¾¤Ø²¼Íî¡££Å£Ã£ÂÍý»ö¤¬¾ÍèÅª¤ÊÍø¾å¤²¤Î²ÄÇ½À¤äÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·¤Î¾åÊý½¤Àµ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¥Ý¥ó¥É¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç¾®Æ°¤¤À¤¬¡¢ÂÐ±ß¤Ç¤Ï207±ßÂæ¤ÈºòÇ¯£··î°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£±ÑÍ½»»°Æ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤äÄ¹´üÅª¤ÊºâÀ¯·üÇ°¤¬½Å²Ù¤È¤Ê¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À¯¸¢¤Î·ëÂ«»ÑÀª¤¬¥Ý¥ó¥É¤ÎÄì·ø¤µ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê£¹Æü¡Ë
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¡¢¥É¥ë±ß¤Ï156.00ÉÕ¶á¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£³¤³°»Ô¾ì¤Î¹âÃÍ¤¬155.99¤Þ¤Ç¤È156.00¥È¥é¥¤¤Ë¤ä¤ä¿µ½Å¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤«156±ßÂæ¾è¤»¤â¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë155±ßÂæ¤Ø¤ÈÇä¤êÌá¤µ¤ì¤ëÉÔ°ÂÄê¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¥æー¥í¥É¥ë¤ÏÄ«¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ï1.1635-1.1650¤È¤ï¤º¤«15¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤â´ðËÜ¾®Æ°¤¡¢1.3320Âæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤«¤é¸á¸å¤Ë1.3337¤Î¹âÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¤¬1.3320Âæ¤Þ¤ÇÇä¤ê¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É°ìÊý¸þ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¥æー¥í±ß¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Æ°¤¤ÇÄ«¤Î181.30Âæ¤«¤é¸á¸å¤Ë181.79ÉÕ¶á¤òÉÕ¤±¤¿¡£¹ë¥É¥ë±ß¤ÎÇã¤¤¤ËÏ¢¤ì¹â¡£¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¸åÂà¤ÎÆ°¤¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï207.60Âæ¤«¤é208.10Á°¸å¤Þ¤Ç¾å¾º¡£
¡Ê£¸Æü¡Ë
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¡¢¥É¥ë±ß¤ÏÀè½µËö155.33ÉÕ¶á¤«¤é¾®Éý¥É¥ë°Â¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢°ì»þ154.90ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼Íî¡£FOMC¤ò¹µ¤¨¤¿¥É¥ëÇã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´À°¤¬¿Ê¤ó¤À¡£ÃëÁ°¤Ë°ÂÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¸å¤ÏÈ¿È¯¤·¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï155.25ÉÕ¶á¤ØÌá¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¾®Éý°Â¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1640ÉÕ¶á¤«¤é´Ë¤ä¤«¤Ë¾å¾º¤·¡¢ECB¥·¥å¥Êー¥Ù¥ëÀìÌ³Íý»ö¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ1.1670ÉÕ¶á¤Ø¡£¥æー¥í±ß¤â180.50ÉÕ¶á¤«¤é181.10ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.33ÂæÁ°È¾¤Ç¾®Æ°¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï206.60ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¸å¡¢207.11ÉÕ¶á¤Ø»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢¥·¥å¥Êー¥Ù¥ë£Å£Ã£ÂÍý»ö¤Î¡Ö¼¡¤ÎÆ°¤¤¬Íø¾å¤²¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤Ç¥æー¥íÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¶á¤¤¤¦¤Á¤ÎÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤Ï¾®¤µ¤¤¡×¤È¤ÎÊäÂ¤äÊÆ¶âÍø¾å¾º¤ò¼õ¤±¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï¾å¤²Éý¤ò¾Ã¤¹¡Ö±ý¤Ã¤ÆÍè¤¤¡×¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï1.16¥É¥ëÂæÈ¾¤Ð¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥É¥ë±ß¤ÏÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤ò»Ù¤¨¤ËÅìµþ»þ´Ö¤Î²¼¤²¤òËä¤á¡¢155±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£¥¯¥í¥¹±ß¤âÁ´ÌÌ¹â¤ÎÍÍÁê¤Ç¡¢¥æー¥í±ß¤Ï181±ßÂæ¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï207±ßÂæ¤Ø¤È¤½¤ì¤¾¤ì¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤â£Å£Ã£ÂÍý»öÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤¿¥æー¥íÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£³ô¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡¢ÊÆ³ôÀèÊª¤â¾®Éý¤ÊÆ°¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤ÏÁí¤¸¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
£Î£Ù»Ô¾ì¤Ç¡¢¥É¥ë±ß¤ÏÅìµþ»þ´Ö¤Î154±ßÂæ¤«¤é156±ß¶á¤¯¤Þ¤ÇÈ¿È¯¤·¤¿¡££Æ£Ï£Í£Ã¤ò¹µ¤¨¤¿¥É¥ëÇã¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÄ¿¹¸©²ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ·ÙÊó¤ò¼õ¤±¤¿±ßÇä¤ê¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£»Ô¾ì¤Ïº£²ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò³Î¼Â»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÍèÇ¯¤Î¶âÍø¸«ÄÌ¤·¤ä¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤ëÍø²¼¤²¥Úー¥¹Æß²½¤Î¼¨º¶¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16¥É¥ëÂæÁ°È¾¤Ø²¼Íî¡££Å£Ã£ÂÍý»ö¤¬¾ÍèÅª¤ÊÍø¾å¤²¤Î²ÄÇ½À¤äÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·¤Î¾åÊý½¤Àµ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¥Ý¥ó¥É¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç¾®Æ°¤¤À¤¬¡¢ÂÐ±ß¤Ç¤Ï207±ßÂæ¤ÈºòÇ¯£··î°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£±ÑÍ½»»°Æ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤äÄ¹´üÅª¤ÊºâÀ¯·üÇ°¤¬½Å²Ù¤È¤Ê¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À¯¸¢¤Î·ëÂ«»ÑÀª¤¬¥Ý¥ó¥É¤ÎÄì·ø¤µ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê£¹Æü¡Ë
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¡¢¥É¥ë±ß¤Ï156.00ÉÕ¶á¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£³¤³°»Ô¾ì¤Î¹âÃÍ¤¬155.99¤Þ¤Ç¤È156.00¥È¥é¥¤¤Ë¤ä¤ä¿µ½Å¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤«156±ßÂæ¾è¤»¤â¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë155±ßÂæ¤Ø¤ÈÇä¤êÌá¤µ¤ì¤ëÉÔ°ÂÄê¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¥æー¥í¥É¥ë¤ÏÄ«¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ï1.1635-1.1650¤È¤ï¤º¤«15¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤â´ðËÜ¾®Æ°¤¡¢1.3320Âæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤«¤é¸á¸å¤Ë1.3337¤Î¹âÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¤¬1.3320Âæ¤Þ¤ÇÇä¤ê¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É°ìÊý¸þ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¥æー¥í±ß¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Æ°¤¤ÇÄ«¤Î181.30Âæ¤«¤é¸á¸å¤Ë181.79ÉÕ¶á¤òÉÕ¤±¤¿¡£¹ë¥É¥ë±ß¤ÎÇã¤¤¤ËÏ¢¤ì¹â¡£¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¸åÂà¤ÎÆ°¤¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï207.60Âæ¤«¤é208.10Á°¸å¤Þ¤Ç¾å¾º¡£