¼¡À¤Âå¤Î¡É¥êー¥°¤Î´é¡É¤ÏÃ¯¤«¡Ä¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö25ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥È¥Ã¥×25¿Í¡×¤òÈ¯É½
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤¬¡¢NBA¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö25ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥È¥Ã¥×25¿Í¡Ê25 Under 25¡Ë¡×¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËèÇ¯¹±Îã¤Î¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êNBA¤Ç³èÌö¤¹¤ë25ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÁª¼ê¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤·¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡25°Ì¤«¤é6°Ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¥ê¥¹¥È¤ò»²¾ÈÄº¤¤¿¤¤¤¬¡¢¥¯ー¥Ñー¡¦¥Õ¥é¥Ã¥°¡Ê¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢8°Ì¡Ë¤äVJ¡¦¥¨¥Ã¥¸¥³¥à¡Ê¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥º¡¢19°Ì¡Ë¡¢¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥Ïー¥Ñー¡Ê¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¡¢18°Ì¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥ëー¥ー¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï¥é¥ó¥¯³°¤À¤Ã¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥®¥Ç¥£ー¡Ê¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¡¢23°Ì¡Ë¤ä¥Ç¥Ë¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥£¥ä¡Ê¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¡¢15°Ì¡Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ç¥å¥ì¥ó¡Ê¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¡¢14°Ì¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÌö¿Ê¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¤Î¥¢¥ë¥Ú¥ì¥ó¡¦¥·¥§¥ó¥°¥ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙ10°Ì¤«¤é5¥é¥ó¥¯¾å¾º¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö1»î¹çÊ¿¶ÑÆÀÅÀ¤¬19.1ÅÀ¤«¤é23.0ÅÀ¤Ø¤È¿¤Ó¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¥×¥ìー¥á¥¤¥¯Ç½ÎÏ¤È3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Þ¤à¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Î³ÎÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£4°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤Î¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬Áª½Ð¡£¥·¥§¥ó¥°¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯Á°Ç¯ÅÙ9°Ì¤«¤é5¥é¥ó¥¯¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3°Ì¤Ë¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥óÌö¿Ê¤¹¤ë¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥±¥¤¥É¡¦¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥à¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Á°Ç¯ÅÙ13°Ì¤«¤éÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤ÎÊ¿¶ÑÆÀÅÀ¤¬¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÆÃ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥Á¥¿¥¤¥à¡Ê»î¹ç»þ´Ö»Ä¤ê5Ê¬°ÊÆâ¤ÇÅÀº¹¤¬5ÅÀº¹°ÊÆâ¤Î¾õ¶·¡Ë¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤Ï¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç2°Ì¤È¤¤¤¦·èÄêÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥º¤Î¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¤¬Á°Ç¯Æ±ÍÍ2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡1°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ñー¥º¤Î¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£4°Ì¤«¤é2°Ì¤Þ¤Ç24ºÐ¤ÎÁª¼ê¤¬ÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢¤Þ¤À21ºÐ¤Î¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤¬Á°Ç¯¤ËÂ³¤1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÈà¤ÏNBA¤ÎÌ¤Íè¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤Ç¤â¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤Îµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¡Ö25 Under 25¡×¥é¥ó¥¥ó¥°
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï½ç¤Ë½êÂ°¥Áー¥à¡ÊÎ¬¾Î¡Ë¡¿¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½»þ¤ÎÇ¯Îð¡¿Á°Ç¯ÅÙ½ç°Ì
25°Ì ¥êー¥É¡¦¥·¥§¥Ñー¥É¡Ê¥í¥±¥Ã¥Ä¡¿21ºÐ¡¿¥é¥ó¥¯³°¡Ë
24°Ì ¥¢¥µー¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡Ê¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¡¿22ºÐ¡¿¥é¥ó¥¯³°¡Ë
23°Ì ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥®¥Ç¥£ー¡Ê¥Ö¥ë¥º¡¿23ºÐ¡¿¥é¥ó¥¯³°¡Ë
22°Ì ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µー¡Ê¥¦¥£¥¶ー¥º¡¿20ºÐ¡¿¥é¥ó¥¯³°¡Ë
21°Ì ¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥µ¥Ã¥°¥¹¡Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¿24ºÐ¡¿18°Ì¡Ë
20°Ì ¥À¥¤¥½¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¥º¡Ê¥Ûー¥¯¥¹¡¿22ºÐ¡¿23°Ì¡Ë
19°Ì VJ¡¦¥¨¥Ã¥¸¥³¥à¡Ê¥·¥¯¥µー¥º¡¿20ºÐ¡¿¿·¿Í¡Ë
18°Ì ¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥Ïー¥Ñー¡Ê¥¹¥Ñー¥º¡¿19ºÐ¡¿¿·¿Í¡Ë
17°Ì ¥³¥ó¡¦¥«¥Ë¥Ã¥×¥ë¡Ê¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¡¿20ºÐ¡¿¿·¿Í¡Ë
16°Ì ¥¹¥Æ¥Õ¥©¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡Ê¥¹¥Ñー¥º¡¿21ºÐ¡¿¥é¥ó¥¯³°¡Ë
15°Ì ¥Ç¥Ë¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥£¥ä¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¡¿24ºÐ¡¿¥é¥ó¥¯³°¡Ë
14°Ì ¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ç¥å¥ì¥ó¡Ê¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¡¿22ºÐ¡¿¥é¥ó¥¯³°¡Ë
13°Ì ¥Ñ¥ª¥í¡¦¥Ð¥ó¥±¥í¡Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¿23ºÐ¡¿3°Ì¡Ë
12°Ì ¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥ï¥°¥Êー¡Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¿24ºÐ¡¿4°Ì¡Ë
11°Ì ¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Ðー¥ó¥º¡Ê¥é¥×¥¿ー¥º¡¿24ºÐ¡¿11°Ì¡Ë
10°Ì ¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ê¥Ûー¥¯¥¹¡¿23ºÐ¡¿17°Ì¡Ë
9°Ì ¥Á¥§¥Ã¥È¡¦¥Û¥ë¥à¥°¥ì¥ó¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡¿23ºÐ¡¿5°Ì¡Ë
8°Ì ¥¯ー¥Ñー¡¦¥Õ¥é¥Ã¥°¡Ê¥Þ¥Ö¥¹¡¿18ºÐ¡¿¿·¿Í¡Ë
7°Ì ¥¨¥Ð¥ó¡¦¥âー¥Ö¥êー¡Ê¥¥ã¥Ö¥¹¡¿24ºÐ¡¿8°Ì¡Ë
6°Ì ¥¢¥á¥ó¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡Ê¥í¥±¥Ã¥Ä¡¿22ºÐ¡¿22°Ì¡Ë
5°Ì ¥¢¥ë¥Ú¥ì¥ó¡¦¥·¥§¥ó¥°¥ó¡Ê¥í¥±¥Ã¥Ä¡¿23ºÐ¡¿10°Ì¡Ë
4°Ì ¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡¿24ºÐ¡¿9°Ì¡Ë
3°Ì ¥±¥¤¥É¡¦¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥à¡Ê¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¡¿24ºÐ¡¿13°Ì¡Ë
2°Ì ¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥º¡¿24ºÐ¡¿2°Ì¡Ë
1°Ì ¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¡Ê¥¹¥Ñー¥º¡¿21ºÐ¡¿1°Ì¡Ë