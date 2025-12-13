¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤ÏÀ©ºî¼«ÂÎ¤¬¡È¥É¥é¥Þ¡É¤À¤Ã¤¿¡¡²ÃÆ£P¤¬ºÇ½ª²ó¤Ë¹þ¤á¤¿¡È·Ñ¾µ¡É
¡¡12·î14Æü¤ËºÇ½ªÏÃ¡ã³ÈÂçSP¡ä¤ò·Þ¤¨¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï±é¤¸¤ë·ª¿Ü±É¼£¤äÌÜ¹õÏ¡±é¤¸¤ëÃæ¾ò¹Ì°ì¤é¥Áー¥à¥í¥¤¥ä¥ë¤¬¶¥ÁöÇÏ¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èá´ê¤ÎÍÇÏµÇ°À©ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£ºÇ½ªÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢²ÃÆ£¾Ï°ì¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡üºÊÉ×ÌÚÁï¤Î±éµ»ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÈÊä´°¡É¤µ¤ì¤¿¸¶ºî¤«¤é¤ÎµÓ¿§
ーー¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ´¶ÁÛ¤È¼ê±þ¤¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÆ£¾Ï°ì¡Ê°Ê²¼¡¢²ÃÆ£¡Ë¡§´ë²è¤·¤¿¤Î¤¬¤«¤Ê¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤íÂè1ÏÃ¤«¤é¿¶¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ÎÅú¤¨¤òºÇ½ªÏÃ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ーーÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤Ï¡©
²ÃÆ£¡§Áá¸«ÏÂ¿¿ÀèÀ¸¤Î¸¶ºî¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ§½±¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤Ë¤¢¤ë¥·ー¥ó¤Ï¤½¤³¤Ë¤ª¼êËÜ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤ÏÂè1ÏÃ¤Ç¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤¬·ª¿Ü¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤ò¼«Ê¬¤ÎÈë½ñ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Í¶¤¦¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤ÏÅ¹¤Ç¤Î¿©»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥ìー¥¹¸å¤ËÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢Âè3ÏÃ¤Ç¹ÌÂ¤¤¬Ìîºê¥Õ¥¡ー¥à¤ÇÇÏ¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Ûー¥×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¾è¤é¤»¤í¤è¡¢¤¢¤ó¤¿¤ÎÌ´¤Ë¡×¤È¸À¤¦¥·ー¥ó¤¬ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¸¶ºî¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸¶ºî¤À¤È¹ÌÂ¤¤È¹ä»Ë¡ÊÌÚ¾ì¹î¸Ê¡Ë¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¤¢¤¨¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥·ー¥ó¤Ï±ÇÁü²½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ê¥ÕÎÌ¤âÂ¿¤¯¤ÆÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿ºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÆ£¡§ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÁÇÅ¨¤Ê¼çÌò¤Î°ì¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤´ËÜ¿Í¤âºîÉÊ¼«ÂÎ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤âÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¤â¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤âÁÇÅ¨¤Ê²ò¼á¤Ç¡¢·ª¿Ü¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤Ç·ª¿Ü¤Ï¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥éー¤ÇÆÉ¼Ô¤Ë¶á¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÇÁü²½¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢Áá¸«ÀèÀ¸¤ËÊÑ¤¨¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¸¶ºî¤È°ã¤Ã¤Æ¤âÂ¾¤Î²ò¼á¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤é¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤òºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤ËÊä´°¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤¿ÌÜ¹õÏ¡¤ÈºîÉÊ¤Î¥Æー¥Þ¤òÇØÉé¤Ã¤¿º´Æ£¹À»Ô
ーー¸åÈ¾¤Î¡È¼çÌò¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÃÆ£¡§ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥Áー¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆóÉô¹½À®¤ÇÌò¼Ô¤µ¤ó¤¬¸òÂå¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥Áー¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¹ÌÂ¤¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬È´¤±¤¿¸å¤òÇØÉé¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤º¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿¤½¤Ö¤ê¤â¸«¤»¤º¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬¸À¤¦¤Î¤Ï¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²ー¥à¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä±Ç²è¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤«¤é¡¢º£ºî¤ÇÌò¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼Çµï¤Î»ÅÊý¤â¹À»Ô¤µ¤ó¤äºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸½¾ì¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀÜ¤·Êý¤¬¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ーー¤½¤·¤Æ¡¢º´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤âÎ®ÀÐ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¡§¹À»Ô¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ÌÂ¤¤Î¤è¤¦¤Ê¾¼ÏÂµ¤¼Á¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¡¢ËÜÍè¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¥¹¥Þー¥È¤Ç¥¯¥ì¥Ðー¤ÊÊý¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¹À»Ô¤µ¤ó¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¹À»Ô¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¤Ç¹ÌÂ¤¤¬ÏÃ¤¹¡ÖÇÏ¤Ï¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ç¡¢¹ÌÂ¤¤¬¡Ö²¶¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï¹À»Ô¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë²¶¤Ï»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢ÏÃ¤ÎÃæ¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏÍÇÏµÇ°¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¸¶ºî¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¥ÁöÇÏ¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤ÆüËÜ¥Àー¥Óー¤òÌÜ»Ø¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£3ºÐÇÏ¤ÇÆüËÜ¥Àー¥Óー¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¥ìー¥¹¤Ç¡¢¤Ê¤¼¹ÌÂ¤¤ÏºÇ½é¤«¤éÍÇÏµÇ°¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸µ¡¹¶¥ÇÏ¤Ë¾Ü¤·¤¤¹À»Ô¤µ¤ó¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá¸«ÀèÀ¸¤«¤é¤â¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤Ê¤¤¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Âè2ÏÃ¤ÎºÇ¸å¤Ç¹ÌÂ¤¤¬¸ì¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢¹À»Ô¤µ¤ó¤Ë¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥Èー¥êー¤Îº¬´´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉôÊ¬¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤Î¥Æー¥Þ¤â±¢¤ÇÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²ÃÆ£¡§»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëJRA¤Î³§¤µ¤ó¡¢Ä´¶µ»Õ¤ä¥È¥ì¥»¥ó¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¡¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤«¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ¼ç¤äËÒ¾ì¡¢Ä´¶µ»Õ¡¢¥¸¥ç¥Ã¥ー¡¢±¹Ì³°÷¤ÎÊý¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ²½¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¾ÊÎ¬¤·¤¿¤êÊÑ¹¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÈãÈ½¤â¤Ê¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë¥ìー¥¹±ÇÁü¤¬¤É¤Î¥ìー¥¹¤À¤Ã¤¿¤«Åö¤Æ¤ë¤Î¤¬Áá¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤ßÊý¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¾Ü¤·¤¹¤®¤Æ¡¢ºÇ½é¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÉÝ¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥ÞÊüÁ÷Á°¤Ë²ò¶Ø¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Û¥¦¥ª¥¦¤ò¤¹¤°Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÏ¤òºÜ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë½Ð±éÇÏ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µö²Ä¤ò¼è¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ê¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡È·Ñ¾µ¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸
ーー»ëÄ°¼Ô¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÎÍÇÏµÇ°¤Î·èÃå¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÆ£¡§»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤¬¾¡¤Ä¤«¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¸¶ºî¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¾å¤ò¹Ô¤¯Åú¤¨¤òËÍ¤é¤ÏÉÁ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Âè1ÏÃ¤«¤éºÇ½ªÏÃ¤ÎÍÇÏµÇ°¤òÇ°Æ¬¤Ëºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ìー¥¹¤Î·ë²Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤È¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥áー¥ëµ³¼ê¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºä°æµ³¼ê¡¢¥ë¥áー¥ëµ³¼ê¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¤µ¤ó¡¢»Ô¸¶¾¢¸ç¤µ¤ó¤¬Æ±»þ¤Ëµ³¾è¤·¤Æ¥ìー¥¹¥·ー¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤â¤·¤í¤¤ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーº£ºî¤Î¡Ö·Ñ¾µ¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÆ£¡§µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´î°Â¹ÀÊ¿¤µ¤ó¤ÈÂæËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»³²¦¹ÌÂ¤¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¹ÌÂ¤¤ÎÌ´¤¬¹Ì°ì¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¼¡À¤Âå¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸åÈ¾¤Ï·ª¿Ü¤È¹Ì°ì¤ÎÊª¸ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¹ÌÂ¤¤ÈÄÇÌ¾¡ÊÂôÂ¼°ì¼ù¡Ë¤ÈÌîºê¥Õ¥¡ー¥à¤Î¹ä»Ë¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î3¿Í¤¬¸À¤¤½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Êª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¤Ï3¿Í¤ÎÉã¿Æ¤À¤Ã¤¿¡£¹ÌÂ¤¤È¹ä»Ë¤ÎÌ´¤¬¹çÃ×¤·¤Æ¥Ûー¥×¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£¼õ¤±·Ñ¤°Â¦¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÏ¤¹Â¦¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç·Ñ¾µ¤·¡¢²¿¤òÂ÷¤·¤¿¤«¡£ÍÇÏµÇ°¤Î¥ìー¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢º£¤ÏË´¤¹ÌÂ¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Èà¤é¤¬¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Éã¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£3¿Í¤ÎÉã¤¬»Ä¤·¤¿Åú¤¨¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ーーSNS¤Ç¤ÏÄÇÌ¾¤¬¹ÌÂ¤¤ËÅÏ¤·¤¿ÉõÅû¤¬ÏÃÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÏÃ¤ÇÉúÀþ²ó¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
²ÃÆ£¡§ÉõÅû¼«ÂÎ¤ÏÂæËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢±é½Ð¤ÇÉÕ¤±Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤Î¥Æー¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤ë¸°¤Ç¤¢¤ê¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Åú¤¨¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¶Ã¤¯ÈëÌ©¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾¡Éé¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ーーÁá¸«¤µ¤ó¤Ïº£ºî¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤â¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¡§±ÇÁü²½¤ÎµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤¹¤°¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÃæÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´°À®¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢Âç¿Í¿ô¤ÎÌò¼Ô¤äÇÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Î¤È¤ÌµÍý¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´ë²è¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤í¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Á´°÷¤ÇÇ´¤Ã¤ÆÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áá¸«ÀèÀ¸¤È¿·Ä¬¼Ò¤â¡¢ºÇ½é¤Ë¼ê¤òµó¤²¤¿ËÍ¤é¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ±ÇÁü²½¸¢¤òÍÂ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Â÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤Î²æËý¶¯¤µ¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JRA¤Ë¤â·«¤êÊÖ¤·¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤Î±ÇÁü²½¤Ë¿ÉÊú¶¯¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¤³¤Î¶È³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤ò°·¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î±Æ¶Á¤ÇËÒ¾ì¤Ë¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¶öÁ³¡¢¼ÒÂæ¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¾¡¼ê¤Ë±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤¬¤â¤·¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡Ä¡Ä
ーー¤â¤·Â³ÊÔ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÊý¸þÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²ÃÆ£¡§¸½»þÅÀ¤ÇËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¾ì¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¥Áー¥à¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡£¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¼¡¤Ï¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤«¡¢JRA¤µ¤ó¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¸ú²ÌÅª¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê´ë²è¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ーーºÇ¸å¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¡§ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸¶ºî¤ò¤É¤¦±ÇÁü²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«¤ò½àÈ÷´ü´Ö¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Âè1ÏÃ¤Ç¹ÌÂ¤¤¬·ª¿Ü¤Ë¸À¤¦¡ÖÀèÀ¸¡¢Ì´¤Ï¤¢¤ó¤Î¤«¡×¡¢·Ñ¾µ¤È¤Ï²¿¤«¡¢Âçµ¬ÌÏËÒ¾ì¤È²ÈÂ²·Ð±Ä¤Î¥Õ¥¡ー¥à¤Î¶¥Áè¡¢Éã¤¬»Ò¤Ë²¿¤ò»Ä¤·¡¢»Ò¤¬²¿¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤«¤ÎÅú¤¨¤ò¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Î¥ìー¥¹¤Ç²ò¤ÌÀ¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ËÂè1ÏÃ¤«¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡áÀÐ²Ï¥³¥¦¥Ø¥¤¡Ë