¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡ª¡×¡£Áí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô17Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎYouTuber¤¬¶µ¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¤Î³Ú¤·¤ßÊý
¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
¡Ö´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤ä¥É¥é¥Þ¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÊÙ¶¯¤È¤Ê¤ë¤È¹ø¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡×
¤½¤ó¤Ê¡È³Ø½¬¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò¤ä¤µ¤·¤¯²ò¤¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô17Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£»á¤À¡£¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥í¥°¤äYouTube¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ä´Ú¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃúÇ«¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£½é¤ÎÃø½ñ¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¸ì³Ø½ñ¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£»á¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤ëÂé¸ïÌ£¤ä´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤¬¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤«ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¹½À®¡§¾ÈµÜÎË»Ò¡Ë
YouTube¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤Ï5Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡£´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤Ç¿Íµ¤¤Ë
¡½¡½¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï½ñÀÒ¤Î¼¹É®°Ê³°¤Ë¤â¡¢YouTube¤Ç¤Ï´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤ÎÈ¯¿®¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤â5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇYouTube¤òÇÛ¿®¤·¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£¡Ê°Ê²¼¡¢²ÃÆ£¡Ë¡§ÆüËÜ¿Í¤Î´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤È¤¤¤¦¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼óÅÔ¥½¥¦¥ë¤äÈË²Ú³¹¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ËÍ¤¬ÇÛ¿®¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎÃÏÊý¤ÎÎ¹¹ÔÆ°²è¤ò¸«¤¿Êý¤«¤é¡ÖÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÃÏÊý¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤è¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÃÏÊý¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ï¥½¥¦¥ë¤«¤éµ÷Î¥¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ã»¤¤Î¹¹Ô¤À¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¤ò¤Î¤Ð¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö»ëÄ°¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤ÄÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈ¯¿®¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¤«¤é´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¸ì³Ø½¬ËÜ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤ò¡ÖÌÑÁÛ¤Ç¡×³Ú¤·¤á¤ë°ÛÎã¤ÎËÜ
¡½¡½¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤ÎËÜ¤Ï¡¢¸ì³Ø¤Î³Ø½¬ËÜ¤È¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Î¾ðÊó¤âËþºÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
²ÃÆ£¡§¤Ï¤¤¡£¥½¥¦¥ë¤Î´Ñ¸÷¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡ÖÌÑÁÛ¥Ä¥¢¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2Çñ3Æü¤Î´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ë»È¤¨¤ëÉÑ½Ð¥Õ¥ì¡¼¥º¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¥°¥ë¥á¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¥á¤ä´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤á¤°¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç²ñÏÃ¤òÎý½¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é´Ú¹ñ¸ì¤ò¸ý¤Ë½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²ñÏÃÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÎYouTube¤Ç¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÌÑÁÛ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼ÂºÝ¤Ë´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆºÆ¸½¤·¤¿Æ°²è¤Ï40Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
²ÃÆ£¡§Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯Á°¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÅÅ¼Ö¤ÎÀÚÉä¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢°ÜÆ°¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Î¹¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤Ë°Â¿´¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
SNS¤ÏÅê¹Æ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÀè¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë
¡½¡½´Ú¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
²ÃÆ£¡§ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î´Ø·¸¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ¡ºÙ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÎ¾¹ñ¤Î´Ø·¸°²½¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥³¥á¥ó¥È¤â²á·ã¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÎÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¸í²ò¤À¤±¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤â¾ì½ê¤â¥°¥ë¥á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
ËÍ¼«¿È¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â´Ú¹ñ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä»ëÄ°¼Ô¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢ÃæÎ©¤ÇÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤ä´Ú¹ñ¸ì¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤
¡½¡½¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ï¤É¤ó¤Ê»ëÅÀ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ÃÆ£¡§º£¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤ò·Ú¤¯¤¹¤ëËÜ¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¼«¿È¡¢ºÇ½é¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¹©É×¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³Ø½¬¤ËºÃÀÞ¤·¤¿·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿ËÜ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²ÃÆ£¡§¤Ï¤¤¡£ÊÙ¶¯¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¿È¹½¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
Î¹¹Ô¤ä¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎËÜ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç´Ú¹ñ¤Ë¤µ¤é¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò»Ï¤á¤ëÆþ¸ý¤È¤·¤Æ¡¢µ¤·Ú¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·ÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡Ë
´Ú¹ñ¸ì¥Ö¥í¥°¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È¡×´ÉÍý¿Í
1985Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£27ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢´Ú¹ñ¿Í½÷À¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤ë¡£ºÇ½é¤Î¿ôÇ¯¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì¼«ÂÎ¤Ë¤µ¤Û¤É¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤º¡¢´Ú¹ñ¸ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£30ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Ç¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤Æ´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Î´ë¶È¤Ç½¢¶È¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¶ÐÌ³¡Ë¡£32ºÐ¤ÇWebÀ©ºî²ñ¼Ò¤òµ¯¶È¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢35ºÐ¤Ç´Ú¹ñ¤Ø¸ì³ØÎ±³Ø¡£Íü²Ö½÷»ÒÂç³Ø¹»¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÎ©Âç³Ø¹»¡¢À¾¹¾Âç³Ø¹»¤Ç½¤³Ø¡£37ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢À¾¹¾Âç³Ø¹»¸ì³ØÆ²6µé¤òÂ´¶È¡£¼«¿È¤ÎÊÙ¶¯¤Î¥á¥âÄ¢¤¬¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤ê»Ï¤á¤¿¥Ö¥í¥°¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È¡×¤Ï¡¢³«»Ï8Ç¯¤Ç·î´ÖºÇÂç180ËüPV¡¢60ËüUU¤òÆÍÇË¡£¡ÖÊÙ¶¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¤Î¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡×¤ÈÉ¾È½¤Ë¡£´Ú¹ñÎ¹¹ÔYouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£