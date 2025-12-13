¡Ú¥Ô¥¯¥µ¡¼ÁÏ¶È¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Û29ºÐ¤Î¤È¤¡Ö¼«Ê¬¤è¤êÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤ò¸Û¤ª¤¦¡×¤È·è¤á¤¿ÍýÍ³
¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥¤¥ó¥¯¡Ù¡Ø¥Ë¥â¡Ù¡Ø¥«¡¼¥º¡Ù¤Ê¤ÉÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼¡¡¹¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢À¤³¦¿ï°ì¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê´ë¶È¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬Æ´¤ì¤ë¡¢¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡£¤½¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¨¥É¡¦¥¥ã¥Ã¥È¥à¥ë»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥Ô¥¯¥µ¡¼Î®¡¡ÁÏÂ¤¤¹¤ë¤Á¤«¤é¡ÙÂè2¾Ï¤è¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â¥Ô¥¯¥µ¡¼¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿»þ¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òËÜÏ¢ºÜ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¸¦µæ¿¦½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê29ºÐ¤Þ¤ÇÉô²¼¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥È¥à¥ë»á¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ËºÝ¤·¤Æ¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖºÎÍÑ¤Î¶Ë°Õ¡×¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯²áÄø¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ã¤«¤Ã¤¿»ä¤Ë¤Ï²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¤è¤¤¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤À¼ã¤«¤Ã¤¿»ä¤Ë¤Ï²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤ì¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢Êâ¤»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥¿¥¤¥×¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë°ø½±ÂÇÇË¤Î3¿Í¤Î²¼¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÆÍ´Ó¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼¡¤Î10Ç¯´Ö¤Ï¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¤¹¤Ù¤¤³¤È¤È¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È»×¤¤°ã¤¤¡¢¼«¿®¤ÈËý¿´¡¢ÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òº®Íð¤µ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¿Ìä¤¬¤ï¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£40Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢¼«Ìä¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ä¤ÎºÇ½é¤Î¾å»Ê¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥å¥¢¡¼¤ÎÏÃ¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡£1974Ç¯¤Î¤¢¤ÎÆü¡¢²¿¤ÎÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¤Î¹Ò¶õ·ô¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¸À¤¤¡¢¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¼õÏÃ´ï¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¤¢¤ÎÈë½ñ¤Î¥Ü¥¹¤À¡£
¡¡¿ôÊ¬¸å¡¢ºÆ¤ÓÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê¡¢½Ð¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÊÌ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£º£ÅÙ¤ÏÃËÀ¤Ç¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î²¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¡¢ÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Î¥Î¡¼¥¹¥·¥ç¥¢¤Ç¸¦µæ½ê¤ò³«¤¯½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó³«È¯¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤ª¶â¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦ÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÏÉ´ËüÄ¹¼Ô¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£¤½¤Î¸¦µæ½ê¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é²¿½µ´Ö¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¹©²ÊÂç³Ø¡ÊNYIT¡Ë¤Ë¤Ç¤¤¿¼«Ê¬¤Î¿·¤·¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂèÆó¤Î¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª
¡¡°ÊÁ°¤ÏÂç³Ø¤Î³ØÄ¹¤À¤Ã¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬Ìî¤Î·Ð¸³¤Ï³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¤½¤ì¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¼«¿È¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯ÄÁ¤·¤¤¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤¬¤¹¤°¤Ë¿Í´Ö¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë¿®¤¸¡¢¤½¤ÎÀèÊÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê¤½¤ì¤ÏÅö»þ¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¸í²ò¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»Å»ö¤ËÇ®¿´¤Ë¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà¤Î´²ÍÆ¤µ¤ÏÍ¤êÆñ¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£
¡¡Èà¤Ï¡¢¶õ°ÒÄ¥¤ê¤ÈÌ®Íí¤Î¤Ê¤µ¤È¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤òº®¤¼¤Æ¡¢¤¤¤«¤ìË¹»Ò²°¡ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ËÄ¥¤ê¤ÎëÂ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤ÊÃý¤êÊý¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¡Ö¥ï¡¼¥É¥µ¥é¥À¡×¡Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Æ°À¸À®¤µ¤ì¤¿°ÕÌ£¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¤Ê¸¾Ï¡£¡Ö²æ¡¹¤Î¹½ÁÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤ÏÃ»½Ì¤µ¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ¾Ã¤·µî¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤È¸Æ¤ó¤ÀÆ±Î½¤â¤¤¤¿¡£°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¡¢Ì©¤«¤Ê¡Ê¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡ËÌîË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÏÂèÆó¤Î¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤¬ÃåÇ¤¤·¤¿¤È¤¡¢Èà¤Ï¡¢¡Ø¥Á¥å¡¼¥Ð¿á¤¤Î¥¿¥Ó¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¼êÉÁ¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤ÊÂåÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£NYIT¤Ë¤Ï¡¢°ì¿Í¤È¤·¤Æ±Ç²èÀ½ºî¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¿Í¤ä¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Å¤¯¤ê¤Î´¶À¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤½¤Î±Ç²è¤Ï¡¢À×·Á¤â¤Ê¤¯¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ò´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àè¸«¤ÎÌÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤¬¤¤¤Ä¤«¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ±é¤¸¤ë¤À¤í¤¦Ìò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Í½¸«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ËÇüÂç¤Ê»äºâ¤òÃí¤®¹þ¤à¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¡£³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿Ìß¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿¼êÉÁ¤·Ý½Ñ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¤ÎÍ»¹ç¤ËÂÐ¤¹¤ëÈà¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Î³×¿·¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£
¼«Ê¬°Ê¾å¤ËÆ¬¤ÎÀÚ¤ì¤ë¿Íºà¤ò¸Û¤¦¥á¥ê¥Ã¥È
¡¡¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï»ä¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼½¸¤á¤ò»ä¤Ë°ìÇ¤¤·¤¿¡£¤½¤³¤¬Èà¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¼«Ê¬¤¬¸Û¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ò¿®Íê¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤ò¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¡¢¤Î¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤â¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¬ºÇ½é¤ËÌÌÃÌ¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¢¥ë¥ô¥£¡¦¥ì¥¤¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬¤¤¤¿¡£¥Æ¥¥µ¥¹½Ð¿È¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÇÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Âç³Ø¤È¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¹»¤Ç¶µÊÜ¤ò¼¹¤ê¡¢¥¼¥í¥Ã¥¯¥¹¤Î¤«¤ÎÍÌ¾¤Ê¥Ñ¥í¥¢¥ë¥È¸¦µæ½ê¡ÊPARC¡Ë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤ÍúÎò¤ò»ý¤Ä¥«¥ê¥¹¥Þ¤À¡£
¡¡»ä¤ÏÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥¢¥ë¥ô¥£¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢»ä¤è¤êÈà¤Î¤Û¤¦¤¬¤³¤Î¸¦µæ½ê¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£º£¤Ç¤â¤¢¤Î¤È¤¤ÎÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤µ¤Ê¬¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎÃË¤Ë»Å»ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¼°Ò¤Ë¡¢¥º¥¥Ã¤ÈÄË¤ß¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹½¤ï¤ºÈà¤ò¸Û¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥ô¥£¤ò¸Û¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼«¿®¤ÎÉ½¤ì¤È¤È¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢4Ç¯´Ö¸¦µæ¤ËË×Æ¬¤·¡¢°ìÅÙ¤âÉô²¼¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¿Í¤ò¸Û¤Ã¤¿¤³¤È¤â´ÉÍý¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤29ºÐ¤Î¼ãÇÚ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¼«¿®¤Î¤«¤±¤é¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âNYIT¤Ï»ä¤¬Âç³Ø±¡¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»î¤»¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò³Î¼Â¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¤âÆ¬¤ÎÀÚ¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂ·¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ºÇ¤âÆ¬¤ÎÀÚ¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÉÔ°Â´¶¤òÄÉ¤¤¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ARPA¤Î¶µ·±¤¬Æ¬¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÆñÌä¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¸¤¯¤Ê¤ì¡£¤À¤«¤é¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥ô¥£¤Ï¡¢»ä¤ÎºÇ¤â¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤Ç¡¢ºÇ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë»Å»öÃç´Ö¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì°ÊÍè¡¢»ä¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«Ê¬¤è¤êÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤ò¸Û¤ª¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÂ³°¤ì¤¿¿Íºà¤ò¸Û¤¨¤Ð¡¢³×¿·¤òµ¯¤³¤·¡¢Âî±Û¤·¡¢²ñ¼Ò¡½¡½¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡½¡½¤òÍ¥½¨¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿ÊÌ¤Î¸«ÊÖ¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥ô¥£¤ò¸Û¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÉÔ°Â´¶¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ïº¬µò¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¸«¤¨¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤·ë²Ì¤òÆÀ¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£»ä¤Ï¥¢¥ë¥ô¥£¤ò¸Û¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÁïÌÀ¤Ç¸¥¿ÈÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¸«ÊÖ¤ê¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Âç³Ø±¡¤Ë¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¥æ¥¿Âç³Ø¤Î¤¢¤ÎÆÈÆÃ¤Î´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¡£¶¼°Ò¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¡¢¤Ä¤Í¤Ë¤è¤ê¤è¤¤¤Û¤¦¤ËÅÒ¤±¤Æ¤ß¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£