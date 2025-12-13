ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¥Çー¥¿¡¡£Î£Ù¥À¥¦¤Ï245¥É¥ë°Â¤È3Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¡¡¡Ê12·î12Æü¡Ë
― ¥À¥¦¤Ï245¥É¥ë°Â¤È3Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¡¢AI¥Ð¥Ö¥ë¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤«¤é¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤òÃæ¿´¤ËÇä¤êÍ¥Àª ―
£Î£Ù¥À¥¦ ¡¡¡¡¡¡48458.05 ( -245.96 )
£Ó¡õ£Ð500 ¡¡¡¡¡¡6827.41 ( -73.59 )
£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ ¡¡23195.17 ( -398.69 )
ÊÆ10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡¡¡¡4.186 ( +0.036 )
£Î£Ù(WTI)¸¶Ìý ¡¡¡¡57.44 ( -0.16 )
£Î£Ù¶â ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4328.3 ( +15.3 )
£Ö£É£Ø»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡15.74 ( +0.89 )
¥·¥«¥´Æü·Ð225ÀèÊª (±ß·ú¤Æ)¡¡¡¡50010 ( -750 )
¥·¥«¥´Æü·Ð225ÀèÊª (¥É¥ë·ú¤Æ)¡¡50160 ( -600 )
¢¨(¡¡)¤ÏÂçºå¼è°ú½ê½ªÃÍÈæ
