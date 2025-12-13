Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¸º¡¢ÆüËÜ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ë¤¹¤Ç¤Ë±Æ¶Á¤«¡áÃæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÍè¤Ê¤¤¤Ç¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤í¡×¡ÖÀµÄ¾¸À¤¦¤È¡Ä¡×
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎË±ÑàÌÖ¤Ï11Æü¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¸º¾¯¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÇä¤ê¾å¤²¤ÎÀª¤¤¤Ë±¢¤ê¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖºåµÞºå¿ÀÉ´²ßÅ¹¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¥¨¥¤¥Á¡¦¥Ä¡¼¡¦¥ª¡¼ ¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¸øÉ½¤·¤¿11·î¤ÎÇä¾å¹â¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É´²ßÅ¹»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3¡¥6¡óÁý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÈÀÇÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯¤ò²¼²ó¤ê¡¢ÆÃ¤Ë11·î¸åÈ¾¤ÏVIP¤ò½ü¤¯¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´ØÏ¢¤ÎÇä¾å¹â¤¬Á°Ç¯¤è¤êÌó2³ä¸º¾¯¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¼Ò¤ò´Þ¤á¤¿ÌÈÀÇÇä¾å¹â¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁ´¹ñ1°Ì¤ÎºåµÞÇßÅÄËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÌÈÀÇÇä¾å¹â¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó3³ä¤òÀê¤á¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¤¬6³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡ÖÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÏÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¡¢³°¿©¡¢¾®Çä¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊµÒÁØ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Î·ÐºÑ¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤´Ñ¸÷¶È¤È¾®Çä¶È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö2024Ç¯¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒÁ´ÂÎ¤Î¾ÃÈñ¤ËÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤ÏÌó21¡ó¤ËÃ£¤·¡¢¤½¤Î³Û¤ÏÌó1Ãû7000²¯±ß¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¤òÅöÌÌ¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÃÈñ¤Î¸º¾¯¤Ï¤â¤Ï¤äÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥Ó¥¶¤â¼è¤Ã¤Æ¡¢·×²è¤âÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¹ñ²È¤ÎÍø±×¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¾¡¤ë¡×¡ÖÍèÇ¯¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÃæ³ØÂ´¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆüËÜÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤¯¤µ¤óË«¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¡Ö¡ØÃæ¹ñ¿Í¤ÏÍè¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö°Â¿´¤·¤Ê¤è¡£Â¾¤Î¹ñ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ëä¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤Î¾ÃÈñÎÏ¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ï¡ØÃæ¹ñ¿Í¤¬Íè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ìÃæ¹ñ¿Í¤ÏµÁÍý·ø¤¯¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÄÌ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈéÆù¤á¤¤¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ÏÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¹âÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¹½Â¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀÈ¼å¡£¹ñºÝ¾ðÀª¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³Ë¿´¤È¤Ê¤ëµÒÁØ¤ò¼º¤¦¤ÈÂåÂØ°Æ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤ÏÌÜÀè¤Î±Æ¶Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËÄ¹´üÅª¤Ê¡ÊÆüËÜ¤Ø¤Î¡ËÅÏ¹Ò¤Î·üÇ°¤âÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨º£¸åÏ©Àþ¤¬²óÉü¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÊË¬ÆüÃæ¹ñ¿Í¡Ë´Ñ¸÷µÒ¤¬Ìá¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¤È¤Æ¤â°¦¹ñ¤À¤¬¡¢¤³¤Ã¤Á¡ÊÆüËÜ¡Ë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯¤³¤Î¡ÊÉ´²ßÅ¹¤Î¡ËÊÕ¤ê¤òÄÌ¤ë¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¡¢³Î¤«¤ËÆ±Ë¦¤Ï¤¢¤Þ¤êÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤âÈà¤é¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑ¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Û¤É¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¹ñÆâ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÆüËÜ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È²¿ËüÎ¤¤âº¹¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÁûÆ°¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ô¤¯¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë