岡本健一＆成田昭次、関西の人気番組に初登場 「Rockon Social Club」メンバーへの差し入れ購入→ライブ会場へ
テレビ大阪『やすとものどこいこ!?』（後3：00〜4：00 ※関西ローカル）のあす14日放送回には、元男闘呼組のメンバーで現在は「Rockon Social Club」として活躍する岡本健一と成田昭次が初登場する。
【番組カット】梅田の家電量販店で買い物を楽しむ岡本健一＆成田昭次
漫才師の海原やすよ ともこが“お連れさん”（ゲスト）と一緒にお買物をする。2012年の放送開始以来、毎週多彩なゲストの皆さんとお買物を楽しんできた同番組は、14日の放送でついに、放送700回を迎える。
今回は、岡本と成田に加え、やすともと親交の深いテンダラーの浜本広晃も参加する。岡本が以前から番組出演を希望しており、今回のタイミングでの実現となった。
まずはヨドバシ梅田マルチメディア館へ。防災グッズを買いたいという岡本はさまざまな防災グッズに興味津々。まるで定員かのようなやすよの説明に、思わずツッコミを入れる。成田は最新機能搭載のロボット掃除機をチェックし、最新の機能に一同驚く。
次は、成田の希望で納豆専門店へ。とろろ昆布やうずら卵が入っているオリジナル納豆など、個性豊かな納豆をみんなで試食しお気に入りをお買い上げ。さらに岡本のおすすめで美味しいドーナツを扱っているセレクトショップへ。ワイン・コーヒーなどが並ぶ店内で、お目当てのドーナツを発見。2階のカフェでドーナツを味わった後、この日ライブを控えている他のメンバーへドーナツを差し入れすることになり、一同はRockon Social Clubのライブ会場へ。無事に届けることができるのか。
