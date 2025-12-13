¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÈÉõÅû¡É¤ÎÉúÀþ²ó¼ý¤Ï¡©¡¡Åú¤¨¤ÎÁ´¤Æ¤¬¡È¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¡É¤Ë¡ª
¡¡¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·ìÅý¤È¤¤¤¦½ÉÌ¿¤òÇØÉé¤Ã¤¿¶¥ÁöÇÏ¤Ø¤ÎÁÔÂç¤ÊÌ´¤ò¾è¤»¡¢Ç®¤¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°¤ÈÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿º£ºî¤â¡¢12·î14ÆüÊüÁ÷¤ÎºÇ½ªÏÃ¡ã³ÈÂçSP¡ä¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤ÎÊª¸ì¤ÎËë¤ò²¼¤í¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉúÀþ¡©¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó
¡¡äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢¹½ÁÛ¤«¤é¼Â¤Ë5Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ±ÇÁü²½¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿²ÃÆ£¾Ï°ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ä¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¡ÈÂ³ÊÔ¡É¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÈÉõÅû¡É¤ÎÉúÀþ²ó¼ý¤Ï¡© ¡½¡½Åú¤¨¤ÎÁ´¤Æ¤¬¡¢¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤Ë¡ª
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â²±Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢Âè7ÏÃ¤ÇÄÇÌ¾¡ÊÂôÂ¼°ì¼ù¡Ë¤¬¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤ËÉõÅû¤òÅÏ¤¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Î¡È¥Ò¥ó¥È¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
³§¤µ¤ó¤Ë¤³¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¢¤ÎÉõÅû¤òÅÏ¤¹¥·¡¼¥ó¼«ÂÎ¤ÏÂæËÜ¤Ë¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢±é½Ð¤ÇÉÕ¤±Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤ëÂç¤¤Ê¡È¸°¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ÎÉõÅû¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎÍÇÏµÇ°¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦¡¢½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¤½¤ÎÍÇÏµÇ°¤¬¤Þ¤µ¤ËºÇ½ª²ó¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¡¼¥¹¼«ÂÎ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Â¤Ï¤½¤³¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡È¥Æ¡¼¥Þ¡É¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ö·Ñ¾µ¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤â¡¢ºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ·Ð±Ä¤ÎËÌÎÍ¥Õ¥¡¡¼¥à¤È¡¢²ÈÂ²·Ð±Ä¤ÎÆü¹â¤ÎËÒ¾ì¤Î¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ä¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ì¤Ä¤Î¼´¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤ò¤³¤ÎÍÇÏ¤Î¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¸«¤»¤¿¤¯¤Æ¡¢1ÏÃ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÊª¸ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Éã¤È»Ò¤ÎÀï¤¤¤ÎÅú¤¨¤âÁ´Éô¤½¤³¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î·ë²Ì¤â¡¢ ¡Ö·Ñ¾µ¤È¤Ï²¿¤«¡×¤â¡¢¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤³¤ì¤Ï3¿Í¤ÎÉã¿Æ¤ÎÊª¸ì¡×¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡È·Ñ¾µ¡É¤Î½Å¤ß
¡½¡½¡Ö·Ñ¾µ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¸¶ºî¤È¤â¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÉÁ¤«¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µÓËÜÃ´Åö¤Î´î°Â¹ÀÊ¿¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¹ÌÂ¤¤«¤é¹Ì°ì¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤Ø¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Éã¿Æ¤«¤éÂ©»Ò¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹ÌÂ¤¤ÈÄÇÌ¾¡¢Ìîºê¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¹ä»Ë¡ÊÌÚ¾ì¾¡¸Ê¡Ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ç¡¢¤³¤Î¡È3¿Í¤ÎÉã¿Æ¡É¤«¤é¡¢Êª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¹ÌÂ¤¤Î¡ÖÀèÀ¸¡¢Ì´¤Ï¤¢¤ó¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ä¡¢¹Ì°ì¤¬¡Ö·Ñ¾µ¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÉÁ¤¯Ãæ¤Ç¡¢Éã¤«¤é»Ò¤Ø¡¢²¿¤ò»Ä¤¹¤Î¤«¡£Ì´¤òÂ÷¤·¤¿Â¦¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÂ÷¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¡¢ºÇ¸å¤ÎÍÇÏ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢1ÏÃ¤«¤é¤º¤Ã¤È¹½À®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î3¿Í¤ÎÉã¿Æ¤¬Â÷¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÅú¤¨¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²ÃÆ£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤ÆÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥É¥é¥Þ²½¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤³¤Ï¸¶ºî¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¤Î¹ÌÂ¤¤¬·ª¿Ü¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Ë¡Ø²¶¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÍ¶¤¦¥·¡¼¥ó¡£¸¶ºî¤è¤ê¾¯¤·¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÀßÄê¤òÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö½é¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹À»Ô¤µ¤ó¤ÈºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ê¸¶ºî¼Ô¤Î¡ËÁá¸«¡ÊÏÂ¿¿¡ËÀèÀ¸¤Ë¤â¡ØÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢Âè3ÏÃ¤ÎºÇ¸å¡¢¥Û¡¼¥×¤òÇã¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¹ÌÂ¤¤¬¹ä»Ë¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤¿¤ÎÌ´¤Ë¾è¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È¸À¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¯¤À¤ê¤â¸¶ºî¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹À»Ô¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÊÉ×ÌÚÁï¤Î¡ÖÊä´°ÎÏ¡×¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤Î¡ÖÀ®Ä¹¡×¡¢º´Æ£¹À»Ô¤Î¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×
¡½¡½º£ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡¢¡ÈºÂÄ¹¡É¤È¤·¤Æ¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´ËÜ¿Í¤â¸¶ºî¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¼«ÂÎ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤âÌÂ¤Ã¤¿»þ¤ÏÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤Ç¤Î·ª¿Ü¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼Åª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¡¢¼«¤é¤¬²¿¤«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Êª¸ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ë¶á¤¤°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¸«ÀèÀ¸¤Ë¤â¡¢¤½¤³¤ÏÊÑ¤¨¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸¶ºî¤È°ã¤Ã¤Æ¤â¿ÍÊªÁü¤¬¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¹¤´¤¯¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤âµÓËÜ¤â¤«¤Ê¤êÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¼Çµï¤â¡¢ËÍ¤é¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÁÇÅ¨¤Ê²ò¼á¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¶ºî¤«¤é¤Î¤½¤¦¤·¤¿ÀßÄê¤ÎÊÑ²½¤ÎÉôÊ¬¤âÁ´Éô¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤¬Êä´°¤·¤Æ¡¢·ª¿Ü¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡¢º´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¡¢¹À»Ô¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌò¼Ô¤¬È´¤±¤¿¤¢¤È¤òÇØÉé¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÏÉ¬Á³Åª¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿ÁÇ¿¶¤ê¤â¸«¤»¤º¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎËÍ¤¬¸À¤¦¤Î¤Ï¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤µ¤ì¤¿¤Ê¤È¡£¤ª¼Çµï¤Î»ÅÊý¡¢¸½¾ì¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀÜ¤·Êý¤Ê¤É¤â¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤é¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹À»Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤ËÂº·É¤ËÃÍ¤¹¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î¤À¤¤¤ÖÁ°¤«¤é¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤É¤¦¤À¤¤¡©¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐºÇ½ª²ó¤Ë¤â¾¯¤·¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âè1ÏÃ¤Ç¹ÌÂ¤¤¬·ª¿Ü¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡ØÇÏ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¡©¡¡²¶¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¡£¡È²¶¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢·àÃæ¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡È¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Îº¬´´¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÇºîÉÊÁ´ÂÎ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÉôÊ¬¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇ½ªÏÃ¤Î¡ÈÂçÊª¡É¥²¥¹¥È¡¢ºä°æÎÜÀ±Áª¼ê¤È¥ë¥á¡¼¥ëÁª¼ê¤Î±éµ»¤òÂçÀä»¿¡ª
¡½¡½ºÇ½ª²ó¤Ë¤Ï¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤â½Ð±é¤µ¤ì¤ë¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Îºä°æÎÜÀ±¤µ¤ó¤È¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡ÍÇÏ¤Î¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤ªÆó¿Í¤ÈÎ´ÆóÏº¡Ê¹â¿ù¿¿Ãè¡Ë¡¢æÆÊ¿¡Ê»Ô¸¶¾¢¸ç¡Ë¤Î4¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÆ±¤¸¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¹ë²Ú¤Ê¶¦±é¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤Àï¤¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºä°æÁª¼ê¤â¡¢¥ë¥á¡¼¥ëÁª¼ê¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÙ¶»¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ìò¼Ô¤µ¤ó¤è¤ê¤â¼«Á³¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È¡£¤ä¤Ï¤ê¥×¥í¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ÎÊý¡¹¤Ï¤¤¤Ä¤âËÜÊª¤Î¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÈ¯ËÜÈÖ¤Î¾¡Íø¤Ë¶¯¤¤¡£¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤³¤¦¤·¤¿±é½Ð¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÀ¼¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Æ¤â¹¥°ÕÅª¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÇÏ¼ç¤äÄ´¶µ»Õ¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ê¤É¤òÉÁ¤¤¤¿¶¥ÇÏ¤ÎºîÉÊ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤â¡¢±ÇÁü¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò³§¤µ¤óÅö¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ½é¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò²ò¶Ø¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ÇÏ¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¹¤°¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤óÇÏ¤Î¤³¤È¤¬¤ª¹¥¤¤Ç¡¢´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ ¡È½Ð±éÇÏ¡É¤òºÜ¤»¤ë¤³¤È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÆþ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥ó¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤ó¤À¤ó¤È½Ð±éÇÏ¤Î¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ì¤â¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸¶ºî¤«¤é¥É¥é¥Þ²½¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÂ³ÊÔ¡É¤â¡© ¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï½àÈ÷ËüÃ¼?!
¡½¡½¸¶ºî¤«¤é¥É¥é¥Þ²½¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÉñÂæÎ¢¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±ÇÁü²½¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¿ô¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤ÎÊý¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Îº¢¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
³§¤µ¤ó¤ÎÇ´¤ê¤È¡¢Äü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢±ÇÁü²½¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÉÊú¶¯¤¯ËÍ¤é¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Áá¸«ÀèÀ¸¤Ë¤â¡¢Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿JRA¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»À¸¤Î»þ¤ËËÌ³¤Æ»¤Ë½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ÎÅö»þ¤«¤é¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¢¤ëËÒ¾ì¤Ë¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢¡È¤½¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ËÒ¾ì¤À¡ª¡É¤È»×¤¤¡¢¾¡¼ê¤Ë±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤«¤½¤¦¤¤¤¦±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Â³ÊÔ¤òË¾¤àÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¤Þ¤º¤Ï¸¶ºî¤ÎÂ³ÊÔ¤òÁá¸«ÀèÀ¸¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È²¿¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤â¤ªË»¤·¤¤¤Î¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¸½¼ÂÌ£¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï±é½Ð¤ÎÄÍ¸¶¡Ê¤¢¤æ»Ò¡Ë¤äÂ¾¤Î»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤â¡Ø¼¡¤ä¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±ÇÁü¤¬»£¤ì¤ë¡Ù¤È¤«¡¢JRA¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ø¼¡¤¬¤â¤·¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¦¡¦¡¦¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤â¡¢½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ê¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È°ìÆ±¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
