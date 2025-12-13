特番『テレ東系 旅の日』第4弾、豪華ゲスト一挙解禁 太川陽介＆高木菜那ら 春日俊彰リーダーの新チーム誕生【コメントあり】
テレビ東京は27日、28日午後5時45分から『テレ東系 旅の日』を放送する。第4回を迎える今回は2夜連続ゴールデン帯で計9時間にわたって放送する。
今回はテレ東を代表する人気旅番組『ローカル路線バス乗り継ぎの旅』で愛媛県・松山城から福井県・東尋坊を目指すガチンコ8日間の旅。“ミスターバス旅”こと太川陽介と『ローカル路線バス乗り継ぎの旅W』で大活躍中の高木菜那（※高＝はしごだか）の2人のリーダーに加え、今回は新たなチームが誕生する。春日俊彰（オードリー）をリーダーに“テレ東でレギュラー番組を持つ出演者”によるテレ東オールスターチームが初挑戦する。
旅のルールは3つ。1つ、移動は原則としてローカル路線バスのみを使用。高速バス、タクシー、鉄道、飛行機、船、自転車、ヒッチハイクなど、他の交通機関の利用は禁止。2つ、目的地へ向かうルートは自分たちで決める。情報収集でインターネットを利用することは禁止!紙の地図や時刻表、案内所や地元の人からの情報のみ使用OK。3つ、4区(計8日)をリレーして指定の目的地にゴールすること。旅はすべてガチンコ。ルートだけでなく、撮影交渉も自分たちで行う。
4区間をタスキで繋いでゴールを目指す8日間の旅のスタート第1区で太川陽介と2日間旅をするのは、「太川さんについていきながらハッピーに旅を進めていきたい」という大友花恋。そして過去に出演した『バスVS鉄道対決旅』では鉄道チームで負けを経験しリベンジを心待ちにしていたクロちゃん（安田大サーカス）と前日の登山ロケの筋肉痛と腰痛を抱えながらの挑戦となる稲田直樹（アインシュタイン）が日替わりで登場する。
第2区はテレ東オールスターチーム。今回の『旅の日』ロケ前の１週間は「毎日テレ東の仕事でした」という春日と旅をするのは『スポーツ リアライブ』に出演中の佐々木久美。そして、日替わりゲストには、『タクうま』代表のゆめっち（3時のヒロイン）、『正解の無いクイズ』から山添寛（相席スタート）。果たしてバス旅初挑戦のテレ東オールスターチームはどこまで進むことができるのか。
第3区で再び登場する太川とともに旅をするのは計4人のゲスト。1日目は、馬術で培った体力には自信があるというトラウデン直美と、『バス旅』経験のある相方・信子からもなかなか大変だと聞いてきたと話すすがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）。2日目は『路線バスで鬼ごっこ！』『バス旅Z』への出演経験がある宮澤佐江、普段から乗り物にはあまり乗らずに歩くことが好きだというエース（バッテリィズ）が登場します。ゲスト陣はミスターバス旅についていけるのか。
そして、第４区アンカーは『バス旅W』で活躍するリーダー・高木を筆頭に『バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅』で太川とガチンコ対決を繰り広げ“鬼軍曹”としてもおなじみ村井美樹、『第１回旅の日』経験者でもある加納（Aマッソ）の3人が最強寒波が襲来する中、力を合わせてゴールの福井県・東尋坊を目指す。
【コメント】
■太川陽介
『テレ東系 旅の日』4回目です。今度こそアンカーだと思ったのにトップランナーと中継ぎ（3区）をやります。何度か来たことがありますが瀬戸内を挟んで北も南もバスは結構大変です。また大変な思いをしそうですがそんなところも楽しんでみてください。『旅の日』は戦っていないからクラシックの懐かしい旅を味わえる楽しみがあって蛭子（能収）さんとやっていた頃を思い出します。とにかく自分の役目を果たすことしか考えていないので、たすきを受け取ったらちょっとでも進んで次に渡します！2区春日さんは完璧なルートで来てくれるだろうと思っています。アンカー高木さんはあのガッツがあればゴールできると信じています。
■春日俊彰
春日は第2区のリーダーということで、2区で終わっちゃってもいいんですよね？ゴールさせていただきます！それしか考えていません、こうご期待！
■高木奈那
雪が降っていますね！北海道以外で雪を見るのは久しぶりですが、雪の女なのできっと味方してくれると思います。前回は2区と4区だったんですけどアンカーを託され、ゴールまで距離があると思いますが一生懸命前を見て前に進むだけ！もう行くしかないので！助けてもらいながら3人で話し合いながら頑張っていきたいなと思います。
■総合演出／プロデューサー・鈴木拓也（テレビ東京）
テレ東の旅番組を代表する『ローカル路線バス乗り継ぎの旅』が『旅の日』に9時間スペシャルとしてパワーアップ！今回もバスがつながるかのドキドキ…みんなで力を合わせて進むドラマ…上手くいかないことや信じられないハプニングを乗り越える太川さん＆高木さんをはじめとする出演者さんたちのパワーなどなど…ガチンコ旅ならではの見どころがいっぱいです！昨年末は豪雪の中をゴールできましたが、果たして…今回は無事に福井県の東尋坊にたどり着けるのか!?15名の8日間にわたる全力の“バス旅”を、ぜひお楽しみください！
