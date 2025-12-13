¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¡á¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¡ÏÂ²òÀÚË¾¡¢¥¤¥é¥ó¤ËºÇÂç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼
¡¡¥æ¥À¥ä¿Í¹ñ²È¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¥¤¥é¥ó¤ËÃæÅìºÇÂç¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¸·³Ê¤Ê¥¤¥¹¥é¥àÂÎÀ©²¼¤Î¡ÖÄ¶¾¯¿ôÇÉ¡×¤À¤¬¡¢¿®¶Ä¤Î¼«Í³¤òÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÀïÆ®¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤é¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¾×ÆÍ¡£Ê£»¨¤ÊÎ©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¤é¤ÏÎ¾¹ñ¤ÎÏÂ²ò¤òÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¥Æ¥Ø¥é¥ó»Ù¶É¡á¾å¾¾Î¼²ð¡Ë
¡¡2025Ç¯10·îÃæ½Ü¡¢¥¤¥é¥óÃæÉô¥¤¥¹¥Õ¥¡¥Ï¥ó¤Î¥·¥Ê¥´¡¼¥°¡Ê¥æ¥À¥ä¶µ²ñÆ²¡Ë¡£¥æ¥À¥ä¶µ¤Î°ÂÂ©Æü¤¬ÌÀ¤±¤¿Í¼¹ï¡¢´ÝË¹»Ò¡Ö¥¥Ã¥Ñ¡×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬¸ý¡¹¤Ëµ§¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾§¤¨¤¿¡£
¡¡ÄÌ¤ê¤ò¶´¤ó¤À¸þ¤«¤¤¤Î¥â¥¹¥¯¡Ê¥¤¥¹¥é¥à¶µÎéÇÒ½ê¡Ë¤«¤é¤âÎéÇÒ¤Î»þ¤ò¹ð¤²¤ë¥¢¥¶¡¼¥ó¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥Ø¥Ö¥é¥¤¸ì¶µ»Õ¤Î¥Ó¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥¯¥·¥å¥ë¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤Ï¡Ö°Û¤Ê¤ë½¡¶µ¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥æ¥À¥ä¶µ¡á¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³§ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²á·ãÇÉÁÈ¿¥¥¤¥¹¥é¥à¹ñ¡ÊIS¡Ë¤È¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤Ë¤ÏÌó1Ëü5Àé¿Í¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¤¬µï½»¡£ºÇ¸Åµé¤È¤µ¤ì¤ë¥¤¥¹¥Õ¥¡¥Ï¥ó¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ë¤ÏÌóÀé¿Í¤¬Êë¤é¤¹¡£µª¸µÁ°6À¤µª¤Ë¥æ¥À¥ä¿Í²¦¹ñ¤¬À¬Éþ¤µ¤ì¡¢Êá¤é¤ï¤ì¤Î¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ÅÂå¥Ú¥ë¥·¥ãÄë¹ñ¤Î²¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ²òÊü¤µ¤ì¡¢°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤Î»ÒÂ¹¤À¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥àÂÎÀ©¤Î¥¤¥é¥ó¤À¤¬¡¢¹ñ²ñ¤Ë¥æ¥À¥ä¿Í¸þ¤±¤Î1µÄÀÊ¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢³Ø¹»¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤Î¼ø¶È¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤êÉþ¾þ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¿¥æ¥»¥Õ¡¦¥µ¥Õ¥¡¥ë¥¶¥Ç¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤Ï¾ÊÄ£¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡Öº¹ÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Úµò¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥æ¥À¥ä¿Í¤¿¤Á¤Ïº£¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥óºÆ¹¶·â¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¡£Î¾¹ñ¤Ï2025Ç¯6·î¤Ë¸òÀï¤·¡¢¥¤¥¹¥Õ¥¡¥Ï¥ó¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤àµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤¿¡£¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¹¥Ñ¥¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÅÙ¡¹Êó¹ð¤µ¤ì¡¢²¤ÊÆ½ô¹ñ¤ÏÈ¿¥æ¥À¥ä¼çµÁ³ÈÂç¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æ¥À¥ä¿Í¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ì¤è¤¦¥¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤Ö¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý²Ã¡£¾ðÀª¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉÔ°ÂÄê²½¤ò·üÇ°¤·¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤äÊÆ¹ñ¤Ø¤Î°Ü½»¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¥¤¥é¥ó»ØÆ³Éô¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÀêÎÎ¼Ô¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¹ñ¤ÎÀ¸Â¸¸¢¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Å¨°Õ¤¬Î¾¹ñ¤ÎÂÐÎ©¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡²»³Ú¶µ»Õ¤Î¥·¥§¥ì¥â¡¦¥¢¥²¥ê¥¢¥ó¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢À»ÃÏ¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤Ø¤Î½äÎé¤òÌ´¸«¤ë¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎË¡Î§¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤Ï¸·¤·¤¯¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ¯¼£²È¤¬¤Ä¤¯¤ê½Ð¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î´Ö¤ËÁè¤¤¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡£³§¤¬Ê¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×