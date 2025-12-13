ÈÖµ¼Ô¤¬¸«¤¿2025Ç¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ö¿Ê²½¤·¤¿ÆóÅáÎ®¡×¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
º£¤ä¡ÖÃÏµå¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¤Ê¤É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡£º£Ç¯¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎËþÉ¼¤Ë¤è¤ëMVP¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò¤¢¤²¡¢ÆüÊÆ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤Ä¤ÄÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆóÅáÎ®¤Ë¤ÏÅêÂÇ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿Ê²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤ÎMLBÃ´Åö¤ÇÂçÃ«ÈÖµ¼Ô¤ÎÌø¸¶Ä¾Ç·»á¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ´ó¹Æ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÊËÁÆ¬¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ÄÂçÃ«¡Ë¡£
2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÃ«¤Ï¼ç¤Ë1ÈÖ¤ËºÂ¤ê¡¢ÃÏ¶è4Ï¢ÇÆ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£ºòµ¨¤ò1ËÜ¾å²ó¤ë¼«¸ÊºÇÂ¿¡õµåÃÄµÏ¿¤Î55ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂÇÎ¨¡¦282¡¢102ÂÇÅÀ¡¢20ÅðÎÝ¤Ç¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿146ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â6·î¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¡¢14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦87¡£47¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç62»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤À¤±¸«¤ì¤Ð½çÉ÷ËþÈÁ¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤º¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿½àÈ÷¤ÈÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤ÎÊÑ²½¤òÅêÂÇ¤ËÊ¬¤±¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
£²¤Ä¤Î¿·¡ÖÁêËÀ¡×¤ÇÀï¤Ã¤¿2025¡ÖÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¡×
º£µ¨³«ËëÄ¾¸å¤Î¡ÖÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¡×¤Ïºòµ¨¤è¤ê¤â1¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó2¡¦54¥»¥ó¥Á¡ËÄ¹¤¤¡¢35¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó88¡¦9¥»¥ó¥Á¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤¤»Ï¤á¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï34¡¦5¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó87¡¦6¥»¥ó¥Á¡Ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç»È¤¤Â³¤±¤¿¡£½Å¤µ¤Ï¤È¤â¤Ë32¥ª¥ó¥¹¡ÊÌó907¥°¥é¥à¡Ë¤Çºòµ¨¤è¤ê0¡¦5¥ª¥ó¥¹¡ÊÌó14¡¦2¥°¥é¥à¡Ë½Å¤¯¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ¤ÈÈôµ÷Î¥¤¬Áý¤¹Í×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
23Ç¯¤«¤é»ÈÍÑ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥É¥é¡¼¼ÒÀ½¥Ð¥Ã¥È¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë93¤ÎÂçÃ«¤Î¤è¤¦¤ËÂçÊÁ¤ÊÁª¼ê¤Ê¤é¡¢¹¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ëÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¤¸¤¯Æ±¼ÒÀ½¤Î35¥¤¥ó¥Á¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÈÄ¹2¥á¡¼¥È¥ë1¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¼çË¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¤é¿ô¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
³°Ìî¼ê¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤âÂçÊÁ¡£¡Ê»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Ë¤Ï¡ËÎÏ¶¯¤µ¤È¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¼ç¼´¤Î£Ô¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¡ÖÄ¹¤¹¤®¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¾Ð¤¦¤Ê¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ¬³Ê³°¤Î¥µ¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¡£
Ä¹¼Ü¥Ð¥Ã¥È¤Ï¡¢Áàºî¤¬Æñ¤·¤¤°ìÊý¡¢±ó¿´ÎÏ¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤¬Áö¤ê¡¢¤è¤ê±Ô¤¤ÂÇµå¤òÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£9·î2Æü¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ç¿·¿Í±¦ÏÓ¥Á¥ã¥ó¥É¥é¡¼¤«¤éÊü¤Ã¤¿46¹æËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ120¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó193¡¦1¥¥í¡Ë¡£º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÎ¤Ç¤â3ÈÖÌÜ¤ÎÄËÎõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï³«ËëÄ¾¸å¤Ë¤³¤ÎÄ¹¼Ü¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤¦ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¾ÜºÙ¤ÏÉú¤»¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òµá¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÊÑ¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢Ã»¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ïº£µ¨¤Ï»î¹çÍÑ¥Ð¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îý½¬ÍÑ¥Ð¥Ã¥È¤âÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¡£ÂçÃ«¤Ïº£µ¨½é¤Î²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò´º¹Ô¤·¡¢¹õ¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀèÃ¼È¾ÌÌ¤¬¶ä¿§¤ËÅÉÁõ¤µ¤ì¤¿Îý½¬ÍÑ¤ÎÆÃÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ò¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç½é¤á¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¤Îº¸¸ª¼ê½Ñ¸å¡¢º¸ÏÓ¤¬¸å¤í¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ëÆ°¤¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ëº£µ¨¤«¤é»È¤¤»Ï¤á¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ÄÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤òÀµ¤·¤¯ÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬ÌÜÅª¡£¶ä¿§¤ÎÉôÊ¬¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÎý½¬ÍÑÆÃÀ½¥Ð¥Ã¥È¤Ï34¡¦5¥¤¥ó¥Á¡¢32¥ª¥ó¥¹¤Ç»î¹çÍÑ¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ò³°¤«¤éÆâ¤Ë½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¾¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°ÄÌ¤¹´¶³Ð¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡×¤ÈÆ±¥³¡¼¥Á¡£¡ÖÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¡×¤Ï¿·¤¿¤Ê2¤Ä¤Î¡ÖÁêËÀ¡×¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó161»î¹çÌÜ¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿¡£
3Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ø¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë2ËÜº¹¤ËÇ÷¤ëÃæ¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÃ«¤Ï¤½¤Î¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ËµÙ¤ß¤ò¶´¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
½é¤á¤ÆËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î21Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡ÊËÜÎÝÂÇ²¦¤ò¡Ë³Í¤ê¤¿¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢´Ä¶¡¢Î©¾ì¡¢¿´¶¤Ê¤É¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¾°¡¢ÅðÎÝ¤Ïºòµ¨¤Î¼«¸ÊºÇÂ¿59¤«¤éº£µ¨¤Ï20¤ËÂçÉý¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏÅðÎÝ¤Î¸º¾¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢6·îÃæ½Ü¤Ë¡Ö¤¤¤ä¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£µÕ¤Ë¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Á°¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç°ìÎÝ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬·ë¹½Â¿¤¤¡£É¬Á³Åª¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î°õ¾Ý¤Ï°ã¤¦¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÎ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ê¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢º£¤Ï°ã¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÛÎã¡ª¼ÂÀï¤Ç¤Î¡È¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¡É¤ÇÉüµ¢¤·¤¿2025¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×
µÞÅ¾Ä¾²¼¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤À¤Ã¤¿¡£6·î15Æü¤Î»î¹ç¸å¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸ø¼°SNS¤¬¡¢16Æü¤ÎÂçÃ«ÀèÈ¯¤òÈ¯É½¡£Åö½é¤Ï7·î15Æü¤Îµå±ã¸å¤ËÉüµ¢¤¹¤ëÊý¸þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éé½ýÎ¥Ã¦¤¬Â³¤¯Åê¼ê¿Ø¤Î¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂçÃ«ËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Ä¾Á°¤ËÉüµ¢ÅÐÈÄ¤¬ÅÅ·âÅª¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö1½µ´Ö¤Ë1²óÅê¤²¤Ä¤Ä¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤·¸º¤ë¡£¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤â²ÃÌ£¤·¤Æ¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ç4¡¢5²ó¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é»î¹ç¤ËÆþ¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¡¢º£Æü¤ß¤¿¤¤¤ËÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò»î¹ç¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦2ÄÌ¤ê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¸å¼Ô¤ò¼è¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
ÂÇ¼Ô½Ð¾ì¤âÂ³¤±¤ëÆóÅáÎ®¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¬Â§¾å¡¢Éé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤¬É¬Í×¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼Àï¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ïº¤Æñ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç3ÅÙ¤Î¥é¥¤¥ÖBPÅÐÈÄ¤â»î¹ç³«»Ï4¡Á5»þ´ÖÁ°¤Î¼Â»Ü¤Ç¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤ÎÉéÃ´¤ò¤è¤ê·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤âÆÍÁ³¤ÎÉüµ¢¤Î°ì°ø¤È¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï23Ç¯9·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¸ø¼°ÀïÅÐÈÄ¤Ï23Ç¯8·î23Æü°ÊÍè¡¢663Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î6·î16Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç1²ó¤ò28µå¤Ç2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
Ä¾µå¤ÏºÇÂ®100¡¦2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¡¦2¥¥í¡Ë¤È°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÎÏ¶¯¤µ¤òÈäÏª¡£¹ßÈÄ¸å¤ÏDH¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¡¢2ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¼«¿È¤Î¹õÀ±¤ò¾Ã¤·¡¢µÕÅ¾¤Ç¤Î3Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤³¤ì¤³¤½ÆóÅáÎ®¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤À¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó»þÅÀ¤ÇÅê¼êÉüµ¢¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅê¼êÉüµ¢¤¹¤ë¤«¤Ï¡Ê¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡Ë10·î¤Þ¤Ç¤Î·×²è¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤ÆÀ©¸Â¤Ê¤¯ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï4»î¹ç¡¢20²ó1/3¤Ç2¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦43¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÄ©¤ó¤À¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè4Àï¤Ç93µå¡¢6²ó0/3¤òÅê¤²¡¢Ãæ3Æü¤ÇÂè7Àï¤ÎÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¾õÂÖ¤¬Ìá¤Ã¤¿¡£²¿¤è¤êµÞÅ¾Ä¾²¼¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤«¤éÅö½é¤Î·×²èÄÌ¤ê¤ËÌá¤·¤¿¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤Ã¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸åºÇÂ®¤ÎÅêµå¤â¡Á¿Ê²½¤·¤¿¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¡Á
ÂçÃ«¤ÏÆ±¤¸6·î16Æü¤Ë¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¡ÊÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éüµ¢¸å¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ÎºÝ¤Ë±¦¸ª¤òÍî¤È¤·¡¢º¸¸ª¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤«¤é»ÏÆ°¡£°ÊÁ°¤ÏËÜÎÝÊý¸þ¤ËÆÍ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¤ÎÆ°¤¤¬¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡£¥°¥é¥Ö¤òº¸¶»¤ÎÁ°¤Ç¥¡¼¥×¤·¤Æ¤«¤é¡¢º¸ÏÆ¤Ë´¬¤¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤Î¥¢¡¼¥à¥¢¥ó¥°¥ë¡Ê¥ê¥ê¡¼¥¹»þ¤Î±¦ÏÓ¤Î³ÑÅÙ¡Ë¤Ï20Ç¯¤Î45ÅÙ¤«¤éÇ¯¡¹²¼¤¬¤ê¡¢º£µ¨¤Ï35ÅÙ¡£Ä¾µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï23Ç¯¤Î96¡¦4¥Þ¥¤¥ë¡Ê155¡¦1¥¥í¡Ë¤«¤é25Ç¯¤Ï98¡¦1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó157¡¦8¥¥í¡Ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¼êÉüµ¢3ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿6·î28Æü¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸åºÇÂ®¤È¤Ê¤ë101¡¦7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163¡¦6¥¥í¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£µåÂ®¤À¤±¤ò¤ß¤Æ¤â¡¢¤¿¤ÀÉüµ¢¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¼Î¤Æ¤º¡¢¿Ê²½¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£µ¨¤Ïº¸Â¤ò°ú¤¤¤Æ¤«¤éÅê¤²¤ë¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¡£¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Î12Æü¤Ë¡ÖÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅê¤²¤ä¤¹¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤µ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
È¿Æ°¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤è¤ê¤â¾åÈ¾¿È¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥×¥é¥¤¥¢¡¼Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¾¯¤·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÏÓ¤Ë¤¢¤Þ¤êÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Æ°ºî¤Ë°ì¸ÆµÛÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯ÂÐ±þ¤Ç¤ÎÉéÃ´¤â¸º¤é¤¹¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤âÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î21Ç¯¤«¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëÁ°¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¹Í°Æ¤Î¥×¥é¥¤¥ª¥Ü¡¼¥ë¡Ê½Å¤µ¤Î°ã¤¦6¼ïÎà¤Î¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÊÉÅö¤Æ¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï³«ËëÄ¾¸å¤«¤é·Ú¤¤¥´¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤ÎÇò¤¤ÆÃ¼ì¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡ÖÊÉÅö¤Æ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸ªÉª¤Ø¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2ÅÙ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ë¡¼¥ë¡¦¥¨¥é¥È¥í¥Ã¥·¥å°å»Õ¤â¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÍ¾Ç°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¼«¿È¤¬24Ç¯¥ª¥Õ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê2²óÌÜ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¬Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÍýÁÛ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢3²óÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤¬Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤¢¤ë¡£
º£²Æ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÀïÁ°Æü²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆóÅáÎ®¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«1¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óÄ¹¤¯Â³¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖDon¡Çt take it for granted¡×¡ÊÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ë¡£20¡Á22Ç¯ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥¨·³¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¥¸¥ç¡¼¡¦¥Þ¥É¥ó¸µ´ÆÆÄ¤¬ÂçÃ«¤ÎÆóÅáÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£
ÂçÃ«¤ÏÍèÇ¯7·î¤Ë32ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÈÖµ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤ò¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤À¤È»×¤ï¤º¡¢°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
2026Ç¯¤ÏÅê¼êËÜ³ÊÉüµ¢¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ë¤âÄ©Àï¤Ø
ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ê¤É¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÁÀ¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÅê¼êÉüµ¢¡¢¤½¤·¤Æ¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Ï2026Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Î±äÄ¹11²ó¤ÎÁöÎÝ»þ¤Ë±¦µÓ¤Î¤±¤¤¤ì¤ó¤òÈ¯¾É¤·¤Ê¤¬¤é½Ð¾ì¤òÂ³¤±¡¢¤µ¤é¤ËÍâÆü¤ÎÂè4Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£²¼È¾¿È¤ò¤«¤Ð¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¸ªÉª¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤«¡¢µ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Âè3Àï¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ç¤Ïµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÍ£°ìÃ£¤·¤¿2022Ç¯¤Ç¤µ¤¨¡Ö¤É¤³¤«»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¸½¾õ¤Ë¤Ï¡Öº£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢Åê¼ê¡¦ÂçÃ«¤ÎÅ·°æ¤Ï¤Þ¤À¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤éËö¶²¤í¤·¤¤¡£
¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï19Ç¯3·î¤Î¸½Ìò°úÂà²ñ¸«¤ÇÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅê¼ê¤È¤·¤Æ20¾¡¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë50ËÜÂÇ¤Ã¤ÆMVP¤ò³Í¤Ã¤¿¤é²½¤±Êª¤Ç¤¹¤è¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦¡£¤½¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤¢¤ëÁª¼ê¡¢¤³¤ÎÀè¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¡Ö²½¤±Êª¡×¤Ïºòµ¨54ËÜÎÝÂÇ¡¢º£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿55ËÜÎÝÂÇ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°MVP¤òÁ´¤ÆËþÉ¼¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
³«Ëë¤«¤éËüÁ´¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ3Ï¢ÇÆ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï»³ËÜ¤ÈÁè¤¦¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ÈMVP¤ÎÆ±»þ¼õ¾Þ¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆ¬¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê°ìÇ¯²ó¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¡×¡£5Ç¯´Ö¤ÇMVP¤ò4ÅÙ¼õ¾Þ¤·¡¢22Ç¯¤â¼¡ÅÀ¡£¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤ËÊÂ¤ÖÎòÂåºÇÂ¿7ÅÙ¼õ¾Þ¤Þ¤Ç¤¢¤È3ÅÙ¡¢¤½¤ÎÀè¤Î4ÅÙ¤â·è¤·¤ÆÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
WBC£²Ï¢ÇÆ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£³Ï¢ÇÆ¤Ø
MVP¼õ¾Þ¤«¤éÌó2½µ´Ö¸å¤Î11·î24Æü¤Ë¤ÏÍèÇ¯3·î¤ÎÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÉ½ÌÀ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î17Ç¯¤ÎÂç²ñÄ¾Á°¤Ë±¦Â¼óÄË¤Ç»²²Ã¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÁ°²ó½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ê½Ð¾ì¡Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ÈÎ¢Ê¢¤Ë¤Ç¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Á°²óÂç²ñ¤ÏÅêÂÇ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢·è¾¡¡¦ÊÆ¹ñÀï¤ÇÍÞ¤¨¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
06¡¢09Ç¯°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø¡ÖÁ°²ó°Ê¾å¤ËÍèÇ¯¤ÎWBC¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Áª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
ÃíÌÜ¤ÎÆóÅáÎ®½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅê¤²¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÈÅê¤²¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢²¿ÄÌ¤ê¤«¥×¥é¥ó¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤ÏÂÇ¼Ô½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÅê¼êÉüµ¢¤¹¤ë°ÛÎã¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¡£Íèµ¨¤Î¾È½à¤ÏÆóÅáÎ®¤ò°ìÇ¯´Ö´°¿ë¤¹¤ë¤³¤È¡£ÂçÃ«¤Î¸À¤¦àÅê¤²¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥óá¤Ï¡¢Âç²ñÃæ¤ÏDH¤ËÀìÇ°¤·¡¢Îý½¬¤Ç¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¡×ÅÐÈÄ¤Ê¤É¤òÊ£¿ô²ó¤³¤Ê¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼³«Ëë¤ËÎ×¤à¥×¥é¥ó¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
àÅê¤²¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥óá¤Ç¤Ï²¿¤«¤·¤éÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢WBC¤ÇÆóÅáÎ®¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÅêÂÇ¤ÇÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è2Ç¯Ï¢Â³¤Ç°ÛÎã¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤¦Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¤½¤Î¥×¥é¥ó¤Ë±è¤Ã¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
WBC2Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤Ê¤ë¤«¡£ÂçÃ«¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
